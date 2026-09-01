Zastrzeżenie

1. Wyniki uzyskano podczas badania weryfikacyjnego przeprowadzonego w czerwcu 2022 r. i w maju 2023 r. przez niezależną firmę Use-Lab GmbH. W badaniu wzięło udział 50 lekarzy z UE i USA, którzy po lekturze opracowania opisującego możliwości systemu i osobistym zaznajomieniu się z systemem odpowiadali na pytania zawarte w kwestionariuszu.

2. Wyniki uzyskano podczas badania weryfikacyjnego przeprowadzonego w czerwcu 2022 r. i w maju 2023 r. przez niezależną firmę Use-Lab GmbH. W badaniu wzięło udział 25 lekarzy z UE i USA, którzy po lekturze opracowania opisującego możliwości systemu i osobistym zaznajomieniu się z systemem odpowiadali na pytania zawarte w kwestionariuszu.

3. Wyniki uzyskano podczas badania weryfikacyjnego przeprowadzonego w czerwcu 2022 r. i w maju 2023 r. przez niezależną firmę Use-Lab GmbH. W badaniu wzięło udział 49 lekarzy z UE i USA, którzy po lekturze opracowania opisującego możliwości systemu i osobistym zaznajomieniu się z systemem odpowiadali na pytania zawarte w kwestionariuszu.

4. Wyniki uzyskano podczas badania weryfikacyjnego przeprowadzonego w czerwcu 2022 r. i w maju 2023 r. przez niezależną firmę Use-Lab GmbH. W badaniu wzięło udział 44 lekarzy z UE i USA, którzy po lekturze opracowania opisującego możliwości systemu i osobistym zaznajomieniu się z systemem odpowiadali na pytania zawarte w kwestionariuszu.

Zmniejszenie dawki promieniowania RTG odnosi się do konkretnych funkcji i będzie się różnić w zależności od wybranych parametrów dawki.

Niektóre z przedstawionych obrazów klinicznych uzyskano przy użyciu systemu Zenition 70 i Veradius Unity. Obrazy te nie odzwierciedlają jakości finalnych obrazów uzyskiwanych w systemie Zenition 90 Motorized.

Systemy Zenition 90 Motorized są dostępne w sprzedaży tylko w niektórych krajach. Informacji na temat dostępności udziela lokalny przedstawiciel firmy Philips.

Niektóre z pokazanych elementów wyposażenia systemu Zenition 90 Motorized są dostępne jako opcje.

Faktyczny wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego.

Firma Philips zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych i/lub zaprzestania wytwarzania jakiegokolwiek produktu w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia bądź jakichkolwiek zobowiązań, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje wynikające z korzystania z niniejszej publikacji.

Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.