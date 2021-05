W przypadku sytuacji awaryjnej system wyłączy się natychmiast po naciśnięciu przycisku Emergency Ramp Down Unit (ERDU). Powrót do pracy po awaryjnym zatrzymaniu zajmie mniej niż 3 dni. W przypadku, gdy jakiś przedmiot zaklinuje się w urządzeniu (wstrzykiwacz, narzędzie do czyszczenia itp.), wyłączenie magnesu poprzez środowisko serwisowe na konsoli operatora zajmie około 1 godziny, a przywrócenie działania urządzenia zajmie mniej niż 24 godziny5. W obu przypadkach cały hel przechodzi do stanu gazowego i pozostaje w całkowicie uszczelnionym układzie chłodzenia.