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  • Philips Signage serii 2000 Philips Signage serii 2000 Philips Signage serii 2000

    Signage Solutions Philips Signage serii 2000

    43BDL2050A/00

    Philips Signage serii 2000

    Seria Philips Signage 2000 wraca do podstaw rozwiązań informacyjno-reklamowych — to prosty, a jednocześnie stylowy wyświetlacz do pracy w trybie 16/7, umożliwiający łatwą integrację bez zbędnych dodatków. Urządzenie jest obsługiwane przez system Android 14, oferuje rozdzielczość UHD i jasność na poziomie 400 nitów.

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    Signage Solutions

    Philips Signage serii 2000

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    Philips Signage serii 2000

    Minimalistyczny design — prostota ekranów cyfrowych

    • 109 cm (43")
    • Z systemem Android 14
    • 400 cd/m²

    16/7 – wyświetlaj treści wtedy, kiedy tego potrzebujesz.

    Dzięki jasności 400 cd/m² wyświetlacze UHD z serii Philips Signage 2000 są przystosowane do pracy w trybie 16/7 – idealnie nadają się dla firm działających od świtu do zmierzchu, które chcą wywrzeć dobre wrażenie.

    Profesjonalny system na chipie Android 14.

    Wyposażony w system Android 14 wyświetlacz Philips Signage serii 2000 został zaprojektowany na profesjonalnej platformie z wbudowaną niezawodną łącznością i zabezpieczeniami. Zoptymalizowany pod kątem natywnych aplikacji Android, umożliwia instalowanie aplikacji internetowych i oprogramowania bezpośrednio na wyświetlaczu, eliminując potrzebę stosowania zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego.

    Opcjonalne bezprzewodowe udostępnianie ekranu dzięki funkcji Philips ScreenShare.

    Rozszerz możliwości swojego wyświetlacza dzięki naszemu modułowemu podejściu. Oferujemy możliwość dodania modułów Wi-Fi i Bluetooth za pomocą opcjonalnego modułu CRD22, a także funkcji Philips ScreenShare. Kładziemy również duży nacisk na ponowne wykorzystanie i możliwość recyklingu, a także na zrównoważony rozwój poprzez ograniczenie ilości odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

    Podstawy funkcji FailOver. Większa pewność nieprzerwanej dostępności treści.

    Podstawy funkcji FailOver z wykrywaniem podłączenia lub odłączenia urządzenia peryferyjnego 5 V. Niezbędna w wymagających zastosowaniach komercyjnych funkcja FailOver z wykrywaniem podłączenia lub odłączenia urządzenia peryferyjnego 5 V pozwala skonfigurować dodatkowe źródło treści, które automatycznie przejmie odtwarzanie w mało prawdopodobnym przypadku awarii głównego źródła multimediów.

    Philips Wave do zdalnego zarządzania urządzeniami.

    Odblokuj moc, wszechstronność i inteligencję w wyświetlaczach Philips Signage serii 2000 zdalnie za pomocą Wave. Ta ewolucyjna platforma w chmurze zapewnia pełną kontrolę, dzięki uproszczonej instalacji i konfiguracji, monitorowaniu i sterowaniu wyświetlaczami, aktualizacji oprogramowania sprzętowego, zarządzaniu listami odtwarzania i ustawianiu harmonogramów zasilania. Oszczędność czasu, energii i wpływu na środowisko.

    Specyfikacja techniczna

    • Obraz/wyświetlacz

      Przekątna ekranu (cm)
      108  cm
      Przekątna ekranu (cale)
      42.5  cali
      Format obrazu
      16:9
      Rozdzielczość panelu
      3840 x 2160
      Rozmiar plamki
      0,2451 x 0,2451 mm
      Optymalna rozdzielczość
      3840 x 2160 przy 60 Hz
      Jasność
      400  cd/m²
      Kolory wyświetlacza
      1,07 miliarda
      Współczynnik kontrastu (typowy)
      1200:1
      Dynamiczny współczynnik kontrastu
      500 000:1
      Czas reakcji (standardowy)
      8  ms
      Kąt widzenia (poziomy)
      178  stopni
      Kąt widzenia (pionowy)
      178  stopni
      Funkcje poprawy obrazu
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion compens. deinterlacing
      Technologia panelu
      ADS
      System operacyjny
      Android 14
      Opary
      1%

    • Łączność WiFi

      Wejście wideo
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Inne połączenia
      USB 3.0 (x2)
      Wyjście wideo
      N/A
      Zdalne sterowanie
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Wyjście liniowe
      3.5mm jack (fixed audio level)

    • Udogodnienia

      Orientacja
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Efekt mozaiki
      Do 3 x 3
      Kontrola klawiatury
      • Lockable
      • Hidden
      Sygnał zdalnego sterowania
      Lockable
      Pętla sygnału
      IR Loopthrough
      Funkcje energooszczędne
      ECO mode
      Sterowanie przez sieć
      RJ45
      HDMI ARC
      supported on HDMI 1

    • Moc

      Zasilanie sieciowe
      100–240 V~, 50/60 Hz
      Pobór mocy (typowy)
      84  W
      Pobór mocy w trybie gotowości
      <0,5 W
      Klasa energetyczna
      G

    • Obsługiwana rozdzielczość ekranu

      Formaty komputerowe
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Formaty wideo
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 2160p, 30, 60Hz

    • Wymiary

      Szerokość urządzenia
      973,0  mm
      Waga produktu
      11,2  kg
      Wysokość urządzenia
      561,2  mm
      Głębokość urządzenia
      63,5 mm  mm
      Szerokość urządzenia (w calach)
      38,31  cali
      Wysokość urządzenia (w calach)
      22.09  cali
      Uchwyt ścienny
      200 mm x 200 mm, M6
      Głębokość urządzenia (w calach)
      2.50  cali
      Szerokość ramki
      13,9 mm (nawet ramka)
      Waga produktu (funty)
      24,69  lb

    • Warunki eksploatacji

      Wysokość
      Od 0 do 3000 m
      Zakres temperatur (eksploatacja)
      Od 5 do 40  °C
      Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
      30 000  godziny
      Zakres temperatur (przechowywanie)
      Od -20 do 60  °C
      Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]
      10~90% RH (bez skraplania)

    • Zastosowania multimedialne

      Odtwarzanie wideo przez złącze USB
      • H.264
      • MPEG
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Wewnętrzny odtwarzacz

      Procesor
      Quad core Cortex A73
      Procesor graficzny
      ARM Mali G52 MC1
      Pamięć
      3GB RAM
      Przechowywanie
      16GB

    • Akcesoria

      Akcesoria w zestawie
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Akcesoria opcjonalne
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Różne

      Języki menu ekranowego (OSD)
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Gwarancja
      3-letnia gwarancja
      Certyfikaty
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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