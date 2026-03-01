55BDL2050A/00
Philips Signage serii 2000
Seria Philips Signage 2000 wraca do podstaw rozwiązań informacyjno-reklamowych — to prosty, a jednocześnie stylowy wyświetlacz do pracy w trybie 16/7, umożliwiający łatwą integrację bez zbędnych dodatków. Urządzenie jest obsługiwane przez system Android 14, oferuje rozdzielczość UHD i jasność na poziomie 400 nitów.
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Philips Signage serii 2000
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Dzięki jasności 400 cd/m² wyświetlacze UHD z serii Philips Signage 2000 są przystosowane do pracy w trybie 16/7 – idealnie nadają się dla firm działających od świtu do zmierzchu, które chcą wywrzeć dobre wrażenie.
Wyposażony w system Android 14 wyświetlacz Philips Signage serii 2000 został zaprojektowany na profesjonalnej platformie z wbudowaną niezawodną łącznością i zabezpieczeniami. Zoptymalizowany pod kątem natywnych aplikacji Android, umożliwia instalowanie aplikacji internetowych i oprogramowania bezpośrednio na wyświetlaczu, eliminując potrzebę stosowania zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego.
Rozszerz możliwości swojego wyświetlacza dzięki naszemu modułowemu podejściu. Oferujemy możliwość dodania modułów Wi-Fi i Bluetooth za pomocą opcjonalnego modułu CRD22, a także funkcji Philips ScreenShare. Kładziemy również duży nacisk na ponowne wykorzystanie i możliwość recyklingu, a także na zrównoważony rozwój poprzez ograniczenie ilości odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).
Podstawy funkcji FailOver z wykrywaniem podłączenia lub odłączenia urządzenia peryferyjnego 5 V. Niezbędna w wymagających zastosowaniach komercyjnych funkcja FailOver z wykrywaniem podłączenia lub odłączenia urządzenia peryferyjnego 5 V pozwala skonfigurować dodatkowe źródło treści, które automatycznie przejmie odtwarzanie w mało prawdopodobnym przypadku awarii głównego źródła multimediów.
Odblokuj moc, wszechstronność i inteligencję w wyświetlaczach Philips Signage serii 2000 zdalnie za pomocą Wave. Ta ewolucyjna platforma w chmurze zapewnia pełną kontrolę, dzięki uproszczonej instalacji i konfiguracji, monitorowaniu i sterowaniu wyświetlaczami, aktualizacji oprogramowania sprzętowego, zarządzaniu listami odtwarzania i ustawianiu harmonogramów zasilania. Oszczędność czasu, energii i wpływu na środowisko.
Obraz/wyświetlacz
Łączność WiFi
Udogodnienia
Moc
Obsługiwana rozdzielczość ekranu
Wymiary
Warunki eksploatacji
Zastosowania multimedialne
Wewnętrzny odtwarzacz
Akcesoria
Różne
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