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    Signage Solutions Monitor Q-Line

    65BDL3511Q/02

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    Informuj i przyciągaj uwagę dzięki profesjonalnemu monitorowi Ultra HD Philips Q-Line. To niezawodne rozwiązanie można błyskawicznie uruchomić.

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    Signage Solutions

    Monitor Q-Line

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    Łatwy w konfiguracji wyświetlacz 18/7.

    • 165 cm (65")
    • Bezpośrednie podświetlenie LED
    • Ultra HD
    Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control

    Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control

    Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.

    Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości

    Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości

    Goście siedzący w sali konferencyjnej lub poczekalni nigdy nie zobaczą czarnego ekranu. Dzięki trybowi FailOver profesjonalny monitor Philips będzie automatycznie przełączać między głównymi a dodatkowymi wejściami, sprawiając, że na ekranie zawsze będzie wyświetlana zawartość, nawet jeśli wejście główne wyłączy się. Wystarczy skonfigurować listę alternatywnych wejść, aby mieć pewność, że ekran nie zgaśnie.

    Planuj, co chcesz i kiedy chcesz dzięki odtwarzaczowi SmartPlayer

    Planuj, co chcesz i kiedy chcesz dzięki odtwarzaczowi SmartPlayer

    Zmień swoje urządzenie USB w prawdziwie ekonomiczne urządzenie do zastosowań informacyjno-reklamowych. Wystarczy zapisać treści (filmy, materiały dźwiękowe, zdjęcia) w urządzeniu USB i podłączyć je do monitora. Stwórz listę odtwarzania i zaplanuj odtwarzanie za pomocą menu ekranowego — pozwoli Ci to korzystać ze swoich list odtwarzania w dowolnym miejscu i czasie.

    Zintegrowany odtwarzacz multimedialny. Łatwe planowanie odtwarzania treści z USB.

    Łatwo zaplanuj odtwarzanie treści z nośnika USB. Profesjonalny monitor Philips wybudzi się z trybu gotowości, aby odtwarzać żądane treści, a następnie powróci do trybu gotowości po zakończeniu odtwarzania.

    Specyfikacja techniczna

    • Obraz/wyświetlacz

      Przekątna ekranu (cm)
      163.9  cm
      Przekątna ekranu (cale)
      64.5  cali
      Format obrazu
      16:9
      Rozdzielczość panelu
      3840 x 2160
      Rozmiar plamki
      0,372 x 0,372 mm
      Optymalna rozdzielczość
      3840 x 2160 przy 60 Hz
      Jasność
      400  cd/m²
      Kolory wyświetlacza
      1,07 miliarda
      Współczynnik kontrastu (typowy)
      1200:1
      Dynamiczny współczynnik kontrastu
      500 000:1
      Czas reakcji (standardowy)
      8  ms
      Kąt widzenia (poziomy)
      178  stopni
      Kąt widzenia (pionowy)
      178  stopni
      Technologia panelu
      IPS
      Obraz kliniczny
      Zaprogramowane ustawienie obrazów wielowymiarowych (zgodne z normą DICOM Part 14)
      Opary
      25%

    • Łączność WiFi

      Wyjście audio
      Gniazdo 3,5 mm
      Wejście wideo
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      Wejście audio
      Gniazdo 3,5 mm
      Zdalne sterowanie
      • IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm

    • Udogodnienia

      Orientacja
      • Pozioma (18/7)
      • Portret (18/7)
      Efekt mozaiki
      Do 10 x 15
      Kontrola klawiatury
      • Ukryta
      • Blokowany
      Sygnał zdalnego sterowania
      Blokowany
      Pętla sygnału
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Łatwa instalacja
      Funkcjonalna komora
      Funkcje energooszczędne
      Smart Power
      Sterowanie przez sieć
      • RS232
      • RJ45
      Uruchamianie
      • Opóźnienie włączenia
      • Stan włączenia
      • Rozruch ze źródła
      Okno uruchamiania
      Włączanie/wyłączanie logo Philips

    • Dźwięk

      Wbudowane głośniki
      2 x 10 W RMS

    • Moc

      Zasilanie sieciowe
      100–240 V~, 50/60 Hz
      Pobór mocy (typowy)
      165  W
      Zużycie (maks.)
      220 W
      Pobór mocy w trybie gotowości
      <0,5 W
      Funkcje oszczędzania energii
      Smart Power
      Klasa energetyczna
      G

    • Obsługiwana rozdzielczość ekranu

      Formaty komputerowe
      • 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864,75 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Formaty wideo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Wymiary

      Szerokość urządzenia
      1462,3  mm
      Waga produktu
      27,80  kg
      Wysokość urządzenia
      837,3  mm
      Głębokość urządzenia
      68,9 mm (D@uchwyt ścienny) / 89,9 (D@uchwyt)  mm
      Szerokość urządzenia (w calach)
      57,57  cali
      Wysokość urządzenia (w calach)
      32.96  cali
      Uchwyt ścienny
      400 x 400 mm, M8
      Głębokość urządzenia (w calach)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  cali
      Szerokość ramki
      14,9 mm (nawet ramka)
      Waga produktu (funty)
      61,29  lb

    • Warunki eksploatacji

      Wysokość
      Od 0 do 3000 m
      Zakres temperatur (eksploatacja)
      Od 0 do 40  °C
      Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
      50 000  godziny
      Zakres temperatur (przechowywanie)
      Od -20 do 60  °C
      Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]
      20–80% RH (bez skraplania)
      Zakres wilgotności (podczas przechowywania) [RH]
      5–95% RH (bez skraplania)

    • Zastosowania multimedialne

      Odtwarzanie wideo przez złącze USB
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • Akcesoria

      Akcesoria w zestawie
      • Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m) (x1)
      • Logo Philips (x1)
      • Przewód zasilający
      • Pokrywa przełącznika sieciowego
      • Skrócona instrukcja obsługi (x1)
      • Pilot zdalnego sterowania i baterie AAA
      • Przewód łańcuchowy RS232 (x1)
      • Pokrywa USB i śruba x1
      • Zacisk do przewodów (x3)

    • Różne

      Języki menu ekranowego (OSD)
      • arabski
      • Język angielski
      • Język francuski
      • Język niemiecki
      • Język włoski
      • Język japoński
      • Język polski
      • rosyjski
      • Język hiszpański
      • chiński uproszczony
      • Język turecki
      • Język chiński tradycyjny
      Gwarancja
      3-letnia gwarancja
      Certyfikaty
      • CE
      • FCC, klasa A
      • CB
      • BSMI
      • VCCI
      • CU
      • ETL
      • EMF
      • PSB

    Badge-D2C

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