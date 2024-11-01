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75BDL4003H/02
Dobra widoczność w każdych warunkach oświetleniowych
Zachowaj widoczność w dzień i w nocy dzięki bardzo jasnym wyświetlaczom Philips H-Line. Zadziwiająca jasność i kontrast sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do prezentowania atrakcyjnych treści w oknach i jasnych miejscach. Od lotnisk po centra handlowe i nie tylko.
Niestety ten produkt nie jest już dostępny
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Monitor H-line
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Przejmij kontrolę nad treściami dzięki CMND & Create. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia publikowanie własnych treści — niezależnie od tego, czy jest to specjalne menu czy informacja firmowa. Wstępnie załadowane szablony i zintegrowane widżety zapewniają, że zdjęcia, tekst i filmy będą gotowe w ciągu kilku chwil.
Zintegruj w pełni zasilany komputer lub moduł CRD50 z systemem Android bezpośrednio z profesjonalnym monitorem Philips. Gniazdo OPS zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia rozwiązania typu slot-in, w tym zasilacz.
FailOver to rewolucyjna technologia, która jest niezbędna w wymagających zastosowaniach komercyjnych i umożliwia automatyczne odtwarzanie kopii zapasowych na ekranie w mało prawdopodobnym przypadku awarii odtwarzacza multimedialnego. Wystarczy wybrać podstawowe połączenie wejściowe i połączenie FailOver, aby uzyskać natychmiastową ochronę treści.
Podłącz Android System-on-Chip (SoC) do profesjonalnego monitora Philips. Opcjonalny moduł CRD50 jest urządzeniem OPS, które umożliwia korzystanie z mocy przetwarzania systemu Android bez konieczności stosowania przewodów. Wystarczy włożyć moduł do gniazda OPS, które zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia modułu (w tym źródło zasilania).
Ulepszone zarządzanie temperaturą, panele ciekłokrystaliczne Hight Tni i wbudowane czujniki temperatury, które radzą sobie z wysokimi temperaturami otoczenia. Jasność wyświetlacza do 2500 cd/m² dla warunków wysokiego oświetlenia otoczenia. Polaryzator wyświetlacza kompatybilny z okularami przeciwsłonecznymi z polaryzacją dla lepszej widoczności treści.
Wyświetlacze cyfrowe o wysokiej jasności przyciągają uwagę w każdych warunkach oświetleniowych, zwiększając ekspozycję sklepu i przyciągając klientów. Spektakularna jasność do 3000 cd/m² zapewnia wysoką widoczność i czystą jakość obrazu, nawet w ekstremalnych warunkach oświetlenia otoczenia.
Obraz/wyświetlacz
Łączność WiFi
Udogodnienia
Dźwięk
Moc
Obsługiwana rozdzielczość ekranu
Wymiary
Warunki eksploatacji
Zastosowania multimedialne
Akcesoria
Różne
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