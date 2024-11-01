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    • Dobra widoczność w każdych warunkach oświetleniowych Dobra widoczność w każdych warunkach oświetleniowych Dobra widoczność w każdych warunkach oświetleniowych

      Signage Solutions Monitor H-line

      75BDL4003H/02

      Dobra widoczność w każdych warunkach oświetleniowych

      Zachowaj widoczność w dzień i w nocy dzięki bardzo jasnym wyświetlaczom Philips H-Line. Zadziwiająca jasność i kontrast sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do prezentowania atrakcyjnych treści w oknach i jasnych miejscach. Od lotnisk po centra handlowe i nie tylko.

      Niestety ten produkt nie jest już dostępny

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Monitor H-line

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      Dobra widoczność w każdych warunkach oświetleniowych

      Jasny wyświetlacz 24/7

      • 75
      • 3000 cd/m²
      • Ultra HD
      CMND & Create: opracuj i uruchom własne treści

      CMND & Create: opracuj i uruchom własne treści

      Przejmij kontrolę nad treściami dzięki CMND & Create. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia publikowanie własnych treści — niezależnie od tego, czy jest to specjalne menu czy informacja firmowa. Wstępnie załadowane szablony i zintegrowane widżety zapewniają, że zdjęcia, tekst i filmy będą gotowe w ciągu kilku chwil.

      Gniazdo OPS umożliwia podłączenie komputera bez okablowania

      Gniazdo OPS umożliwia podłączenie komputera bez okablowania

      Zintegruj w pełni zasilany komputer lub moduł CRD50 z systemem Android bezpośrednio z profesjonalnym monitorem Philips. Gniazdo OPS zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia rozwiązania typu slot-in, w tym zasilacz.

      FailOver: gwarantujemy, że Twój monitor nigdy nie zgaśnie

      FailOver to rewolucyjna technologia, która jest niezbędna w wymagających zastosowaniach komercyjnych i umożliwia automatyczne odtwarzanie kopii zapasowych na ekranie w mało prawdopodobnym przypadku awarii odtwarzacza multimedialnego. Wystarczy wybrać podstawowe połączenie wejściowe i połączenie FailOver, aby uzyskać natychmiastową ochronę treści.

      Dodaj moc przetwarzania systemu Android dzięki opcjonalnemu modułowi CRD50

      Podłącz Android System-on-Chip (SoC) do profesjonalnego monitora Philips. Opcjonalny moduł CRD50 jest urządzeniem OPS, które umożliwia korzystanie z mocy przetwarzania systemu Android bez konieczności stosowania przewodów. Wystarczy włożyć moduł do gniazda OPS, które zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia modułu (w tym źródło zasilania).

      Zaprojektowany z myślą o ekstremalnych warunkach

      Ulepszone zarządzanie temperaturą, panele ciekłokrystaliczne Hight Tni i wbudowane czujniki temperatury, które radzą sobie z wysokimi temperaturami otoczenia. Jasność wyświetlacza do 2500 cd/m² dla warunków wysokiego oświetlenia otoczenia. Polaryzator wyświetlacza kompatybilny z okularami przeciwsłonecznymi z polaryzacją dla lepszej widoczności treści.

      Oznaczenia uliczne o wysokiej jasności

      Wyświetlacze cyfrowe o wysokiej jasności przyciągają uwagę w każdych warunkach oświetleniowych, zwiększając ekspozycję sklepu i przyciągając klientów. Spektakularna jasność do 3000 cd/m² zapewnia wysoką widoczność i czystą jakość obrazu, nawet w ekstremalnych warunkach oświetlenia otoczenia.

      Specyfikacja techniczna

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cm)
        189.3  cm
        Przekątna ekranu (cale)
        74.5  cali
        Format obrazu
        16:9
        Rozdzielczość panelu
        3840 x 2160
        Rozmiar plamki
        0,429 x 0,429 mm
        Optymalna rozdzielczość
        3840 x 2160 przy 60 Hz
        Jasność
        3000  cd/m²
        Kolory wyświetlacza
        1,07 miliarda
        Współczynnik kontrastu (typowy)
        1200:1
        Dynamiczny współczynnik kontrastu
        500 000:1
        Czas reakcji (standardowy)
        8  ms
        Kąt widzenia (poziomy)
        178  stopni
        Kąt widzenia (pionowy)
        178  stopni
        Funkcje poprawy obrazu
        • Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
        • Skanowanie progresywne
        • Dynamiczna poprawa kontrastu
        Technologia panelu
        IPS

      • Łączność WiFi

        Wyjście audio
        Gniazdo 3,5 mm
        Wejście wideo
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-I (cyfrowe + analogowe) x1
        • HDMI 2.0 (x3)
        Wejście audio
        Gniazdo 3,5 mm
        Inne połączenia
        • OPS
        • USB 2.0 (x2)
        Wyjście wideo
        • DisplayPort 1.2 (x1)
        • HDMI 2.0 (x1)
        Zdalne sterowanie
        • IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm
        • RJ45
        • RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm

      • Udogodnienia

        Orientacja
        • Poziomo (24/7)
        • Pionowo (24/7)
        Funkcje ochrony ekranu
        Przesunięcie pikseli, niska jasność
        Kontrola klawiatury
        • Ukryta
        • Blokowany
        Sygnał zdalnego sterowania
        Blokowany
        Pętla sygnału
        • Złącze DisplayPort
        • RS232
        • HDMI
        • IR Loopthrough
        Łatwa instalacja
        • Uchwyty do noszenia
        • Funkcjonalna komora
        Funkcje energooszczędne
        Smart Power
        Sterowanie przez sieć
        • RS232
        • LAN (RJ45)

      • Dźwięk

        Wbudowane głośniki
        2 x 10 W RMS

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        100–240 V AC; 50–60 Hz
        Pobór mocy (typowy)
        510  W
        Zużycie (maks.)
        790
        Pobór mocy w trybie gotowości
        <0,5 W

      • Obsługiwana rozdzielczość ekranu

        Formaty komputerowe
        • 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 30 Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz
        Formaty wideo
        • 480i, 30, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 25, 50 Hz
        • 1080i, 25, 30 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 30 Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz

      • Wymiary

        Szerokość urządzenia
        1688,2  mm
        Waga produktu
        54,1  kg
        Wysokość urządzenia
        966,6  mm
        Głębokość urządzenia
        111,1  mm
        Szerokość urządzenia (w calach)
        66,46  cali
        Wysokość urządzenia (w calach)
        38.06  cali
        Uchwyt ścienny
        600 x 400 mm, M8
        Głębokość urządzenia (w calach)
        4.37  cali
        Szerokość ramki
        18,8 mm (równa ramka)
        Waga produktu (funty)
        119,27  lb
        Szerokość funkcjonalnej komory
        180  mm
        Wysokość funkcjonalnej komory
        300  mm

      • Warunki eksploatacji

        Wysokość
        Od 0 do 3000 m
        Zakres temperatur (eksploatacja)
        Od 0 do 40  °C
        Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
        50 000  godziny
        Wilgotność względna
        Od 20 do 80  %
        Zakres temperatur (przechowywanie)
        Od -20 do 60  °C
        Ostrzeżenie
        Nie należy używać urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym bez dodatkowych środków ochronnych.

      • Zastosowania multimedialne

        Odtwarzanie wideo przez złącze USB
        • AVI
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TTS
        • VOB
        Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Zestaw do wyrównywania krawędzi
        • Logo Philips (x1)
        • Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego
        • Zacisk do przewodów (x3)
        • Pokrywa przełącznika sieciowego i śruba x1
        • Pokrywa USB i śruby
        • Przewód zasilający sieciowy
        • Przewód HDMI
        • Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m) (x1)
        • Zestaw otwartej ramki
        • Skrócona instrukcja obsługi (x1)
        • Pilot zdalnego sterowania i baterie AAA
        • Przewód RS232

      • Różne

        Języki menu ekranowego (OSD)
        • arabski
        • Język angielski
        • Język francuski
        • Język niemiecki
        • Język włoski
        • Język japoński
        • Język polski
        • Język portugalski
        • rosyjski
        • Język hiszpański
        • chiński uproszczony
        • Język turecki
        • Język chiński tradycyjny
        Gwarancja
        3-letnia gwarancja
        Certyfikaty
        • CE
        • CB
        • EAC
        • UL

      Badge-D2C

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      • W przypadku instalacji, które mogą być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zaleca się zapoznanie się z instrukcją obsługi i ulotką ostrzegawczą.

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