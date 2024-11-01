Dobra widoczność w każdych warunkach oświetleniowych

Zachowaj widoczność w dzień i w nocy dzięki bardzo jasnym wyświetlaczom Philips H-Line. Zadziwiająca jasność i kontrast sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do prezentowania atrakcyjnych treści w oknach i jasnych miejscach. Od lotnisk po centra handlowe i nie tylko.