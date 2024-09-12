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      Signage Solutions Monitor Q-Line

      98BDL3650Q/75

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      Informuj i przyciągaj uwagę dzięki monitorowi cyfrowemu 4K Ultra HD Philips Q-Line. To niezawodne, łatwe w instalacji rozwiązanie do zastosowań informacyjno-reklamowych z systemem Android jest gotowe do zdalnego zarządzania Wave, zapewniając pełną kontrolę w dowolnym miejscu i czasie.

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      Signage Solutions

      Monitor Q-Line

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      Wszechstronny i łatwy w konfiguracji wyświetlacz 18/7

      • 98"
      • Bezpośrednie podświetlenie LED
      • Ultra HD

      Łączenie się i kontrola treści za pośrednictwem chmury

      Nawiąż połączenie i kontroluj treści za pośrednictwem chmury dzięki zintegrowanej przeglądarce HTML5. Korzystając z przeglądarki opartej na Chromium, projektuj treści informacyjno-reklamowe online i połącz je z monitorem lub całą swoją siecią. Wyświetlaj materiały zarówno w poziomie, jak i w pionie, w rozdzielczości Full HD. Wystarczy podłączyć monitor do Internetu za pośrednictwem Wi-Fi lub przewodu RJ45 i korzystać ze swoich list odtwarzania.

      FailOver: gwarantujemy, że Twój monitor nigdy nie zgaśnie

      FailOver to rewolucyjna technologia, która jest niezbędna w wymagających zastosowaniach komercyjnych i umożliwia automatyczne odtwarzanie kopii zapasowych na ekranie w mało prawdopodobnym przypadku awarii źródła sygnału lub aplikacji. Wystarczy wybrać podstawowe połączenie wejściowe i połączenie FailOver, aby uzyskać natychmiastową ochronę treści.

      Łatwe planowanie zawartości z pamięci USB lub pamięci wewnętrznej

      Łatwo zaplanuj odtwarzanie treści z nośnika USB lub z pamięci wewnętrznej. Profesjonalny monitor Philips wybudzi się z trybu gotowości, aby odtwarzać żądane treści, a następnie powróci do trybu gotowości po zakończeniu odtwarzania.

      Opcjonalna funkcja Interact umożliwiająca bezprzewodowe udostępnianie ekranu

      Bezprzewodowo udostępnij ekran za pomocą istniejącej sieci Wi-Fi, aby natychmiastowo i bezpiecznie połączyć urządzenia lub użyj naszego opcjonalnego klucza sprzętowego HDMI Interact, aby bezpośrednio przesyłać obraz na ekranie bez łączenia się z zabezpieczoną siecią.

      Procesor Android SoC: aplikacje natywne i internetowe

      Zasilane przez naszą platformę Android 10 SoC, te ciężko pracujące profesjonalne wyświetlacze Philips są zoptymalizowane pod kątem natywnych aplikacji na Androida. Aplikacje internetowe można też instalować bezpośrednio na wyświetlaczu. Wyświetlacze są elastyczne i bezpieczne, dzięki czemu specyfikacje wyświetlaczy pozostają aktualne przez dłuższy czas.

      Wypróbuj platformę Wave, aby uzyskać rewolucyjne rezultaty

      Odblokuj moc, wszechstronność i inteligencję w wyświetlaczach Philips Q-Line zdalnie za pomocą Wave. Ta ewolucyjna platforma w chmurze zapewnia pełną kontrolę, dzięki uproszczonej instalacji i konfiguracji, monitorowaniu i sterowaniu wyświetlaczami, aktualizacji oprogramowania sprzętowego, zarządzaniu listami odtwarzania i ustawianiu harmonogramów zasilania. Oszczędność czasu, energii i wpływu na środowisko.

      Specyfikacja techniczna

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cm)
        247.7  cm
        Przekątna ekranu (cale)
        97.5  cali
        Format obrazu
        16:9
        Rozdzielczość panelu
        3840 x 2160
        Rozmiar plamki
        0,56 x 0,56 mm
        Optymalna rozdzielczość
        3840 x 2160 przy 60 Hz
        Jasność
        400  cd/m²
        Kolory wyświetlacza
        1,07 miliarda
        Współczynnik kontrastu (typowy)
        1200:1
        Dynamiczny współczynnik kontrastu
        500 000:1
        Czas reakcji (standardowy)
        8  ms
        Kąt widzenia (poziomy)
        178  stopni
        Kąt widzenia (pionowy)
        178  stopni
        Funkcje poprawy obrazu
        • 3/2 - 2/2 motion pull down
        • Progressive scan
        • Dynamic contrast enhancement
        Technologia panelu
        IPS
        System operacyjny
        Android 10
        Opary
        25%

      • Łączność WiFi

        Wyjście audio
        3.5mm jack
        Wejście wideo
        • USB 2.0 (x2)
        • DVI-I (x 1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x1)
        Wejście audio
        3.5 mm jack
        Inne połączenia
        • micro SD
        • OPS
        Zdalne sterowanie
        • RS232C (in/out) 2.5 mm jack
        • IR (in/out) 3.5 mm jack
        • RJ45

      • Udogodnienia

        Orientacja
        • Landscape (18/7)
        • Portrait (18/7)
        Efekt mozaiki
        Do 3 x 3
        Kontrola klawiatury
        • Hidden
        • Lockable
        Sygnał zdalnego sterowania
        Lockable
        Pętla sygnału
        • RS232
        • IR Loopthrough
        Łatwa instalacja
        Smart Insert
        Funkcje energooszczędne
        Smart Power
        Sterowanie przez sieć
        • RS232
        • RJ45

      • Dźwięk

        Wbudowane głośniki
        2 x 10 W RMS

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        100–240 V~, 50/60 Hz
        Pobór mocy (typowy)
        TBD  W
        Zużycie (maks.)
        do sprawdzenia
        Pobór mocy w trybie gotowości
        <0,5 W
        Funkcje oszczędzania energii
        Smart Power
        Klasa energetyczna
        G

      • Obsługiwana rozdzielczość ekranu

        Formaty komputerowe
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1680 x 1050, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1280 x 720, 60Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
        • 3840 x 2160, 60Hz
        Formaty wideo
        • 1080p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 720p, 50,60 Hz
        • 2160p, 50, 60Hz

      • Wymiary

        Szerokość urządzenia
        2193,4  mm
        Waga produktu
        65,2  kg
        Wysokość urządzenia
        1255,3  mm
        Głębokość urządzenia
        90  mm
        Szerokość urządzenia (w calach)
        86,35  cali
        Wysokość urządzenia (w calach)
        49.42  cali
        Uchwyt ścienny
        1000 mm x 400 mm, M8
        Głębokość urządzenia (w calach)
        3.54  cali
        Szerokość ramki
        15,9 mm: L/P/G, 20,1 mm: B
        Waga produktu (funty)
        143,74  lb

      • Warunki eksploatacji

        Wysokość
        Od 0 do 3000 m
        Zakres temperatur (eksploatacja)
        Od 0 do 40  °C
        Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
        50 000  godziny
        Zakres temperatur (przechowywanie)
        Od -20 do 60  °C
        Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]
        20–80% RH (bez skraplania)
        Zakres wilgotności (podczas przechowywania) [RH]
        5–95% RH (bez skraplania)

      • Zastosowania multimedialne

        Odtwarzanie wideo przez złącze USB
        • MPEG
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • AVI
        • MP4
        • VP8
        Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Wewnętrzny odtwarzacz

        Procesor
        Quad Core Cortex A55
        Procesor graficzny
        G52 MC1
        Pamięć
        • 16GB
        • 3GB DDR

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • IR sensor cable (1.8 m) (x1)
        • RS232 daisy-chain cable
        • Philips logo (x1)
        • AC Power Cord
        • AC Switch Cover
        • Quick start guide
        • Remote control & AAA batteries
        • RS232 cable
        • USB cover and screws
        • Wire Clamper (x3)

      • Różne

        Języki menu ekranowego (OSD)
        • Simplified Chinese
        • Traditional Chinese
        • English
        • French
        • German
        • Italian
        • Polish
        • Russian
        • Spanish
        • Turkish
        • Japanese
        • Arabic
        Gwarancja
        3-letnia gwarancja
        Certyfikaty
        • CE
        • CB
        • FCC, Class A
        • VCCI
        • RoHS
        • UL

      Badge-D2C

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