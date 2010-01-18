Wejście HDMI zapewnia cyfrowy sygnał HD w jednym przewodzie

Interfejs HDMI zapewnia cyfrowe połączenie nieskompresowanego sygnału RGB pomiędzy źródłem sygnału i ekranem. Brak konwersji na sygnał analogowy zapewnia rewelacyjny obraz, a silny sygnał zmniejszone migotanie i czystszą wizję. Interfejs HDMI w sposób inteligentny komunikuje się w najwyższej rozdzielczości z urządzeniem źródłowym. Jest on w pełni kompatybilny wstecz ze źródłami sygnału DVI oraz przekazuje dźwięk cyfrowy. HDMI wykorzystuje zabezpieczenie przed kopiowaniem HDCP.