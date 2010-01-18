Ten niedrogi monitor LCD 81 cm (32"), pracujący i sterowany poprzez sieci, może również pełnić funkcję pojedynczego monitora w miejscu publicznym. We wszystkich zastosowaniach model ten oferuje rozmaite funkcje, które sprostają nawet najbardziej wymagającym zastosowaniom publicznym i firmowym.
Ten produkt kwalifikuje się do zwolnienia z podatku VAT
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
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Monitor LCD
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Najlepszy wyświetlacz informacyjno-reklamowy
do pomieszczeń
81 cm (32")
Multimedialny
HD Ready
Wejście HDMI zapewnia cyfrowy sygnał HD w jednym przewodzie
Interfejs HDMI zapewnia cyfrowe połączenie nieskompresowanego sygnału RGB pomiędzy źródłem sygnału i ekranem. Brak konwersji na sygnał analogowy zapewnia rewelacyjny obraz, a silny sygnał zmniejszone migotanie i czystszą wizję. Interfejs HDMI w sposób inteligentny komunikuje się w najwyższej rozdzielczości z urządzeniem źródłowym. Jest on w pełni kompatybilny wstecz ze źródłami sygnału DVI oraz przekazuje dźwięk cyfrowy. HDMI wykorzystuje zabezpieczenie przed kopiowaniem HDCP.
Funkcja oszczędności energii SmartPower
Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.
Opracowany pod kątem całodobowej pracy
Ponieważ interesy prowadzi się bez przerwy, nasze monitory informacyjno-reklamowe zostały zaprojektowane z myślą o całodobowej pracy. Dzięki doskonałym podzespołom gwarantującym lepszą jakość można mieć pewność, że te modele będą działały niezawodnie przez całą dobę.
Rozdzielczość WXGA 1366 x 768 to ostrzejszy obraz
Format panoramiczny panelu LCD o rozdzielczości XGA umożliwia wyświetlanie 1366 x 768 pikseli. W trybie WXGA monitory mogą pracować bez przeplotu, dzięki czemu jakość obrazu jest lepsza, a kolory są wiernie odwzorowane.
Ulepszona funkcja powiększenia umożliwia uzyskanie efektu mozaiki
Wbudowana funkcja powiększenia umożliwia uzyskanie efektu mozaiki z wielu obrazów wideo bez potrzeby korzystania z drogich urządzeń zewnętrznych. Możliwe jest uzyskanie efektu 25 wyświetlaczy poprzez podzielenie ekranu na maksymalnie 5 wyświetlaczy w poziomie oraz w pionie.
Zaawansowana funkcja zapobiegająca efektowi poświaty obrazu
Wyświetlanie statycznych obrazów na ekranie przez dłuższy czas może spowodować wyświetlanie „widmowego” obrazu na wyświetlaczu LCD. Taki obraz nie jest wyświetlany na ekranie na stałe, jednak należy temu zapobiegać, zwłaszcza w miejscach, gdzie obraz wyświetlany jest bez przerwy.
Zgodność z normą RoHS zapewniona w trosce o środowisko naturalne
Produkty firmy Philips zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami określonymi w dyrektywie dotyczącej ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS), które ograniczają możliwość użycia ołowiu i innych toksycznych substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska.
Zdalne zarządzanie i konfiguracja za pośrednictwem portu RS232
Funkcja zdalnego zarządzania umożliwia sterowanie monitorami i konfigurację ich ustawień przy użyciu protokołu RS232. Dzięki wykorzystaniu poleceń CEC możesz mieć przez cały czas pełną kontrolę nad wszystkimi monitorami należącymi do sieci.
Obsługa w pionie
Monitor ten można bezpiecznie i pewnie montować w pionie.
Pętla VGA
Połącz maksymalnie 150 monitorów łańcuchem VGA, aby stworzyć ścianę wideo i uzyskać lepsze wrażenia wizualne. Nie potrzeba żadnego dodatkowego sprzętu, dzięki czemu monitory są łatwe w instalacji i gwarantują niesamowite wrażenia publiczności.