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    • Najlepszy wyświetlacz informacyjno-reklamowy Najlepszy wyświetlacz informacyjno-reklamowy Najlepszy wyświetlacz informacyjno-reklamowy

      Monitor LCD

      BDL3215E/00

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      Najlepszy wyświetlacz informacyjno-reklamowy

      Ten niedrogi monitor LCD 81 cm (32"), pracujący i sterowany poprzez sieci, może również pełnić funkcję pojedynczego monitora w miejscu publicznym. We wszystkich zastosowaniach model ten oferuje rozmaite funkcje, które sprostają nawet najbardziej wymagającym zastosowaniom publicznym i firmowym.

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      Monitor LCD
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      Monitor LCD

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      Najlepszy wyświetlacz informacyjno-reklamowy

      do pomieszczeń

      • 81 cm (32")
      • Multimedialny
      • HD Ready
      Wejście HDMI zapewnia cyfrowy sygnał HD w jednym przewodzie

      Wejście HDMI zapewnia cyfrowy sygnał HD w jednym przewodzie

      Interfejs HDMI zapewnia cyfrowe połączenie nieskompresowanego sygnału RGB pomiędzy źródłem sygnału i ekranem. Brak konwersji na sygnał analogowy zapewnia rewelacyjny obraz, a silny sygnał zmniejszone migotanie i czystszą wizję. Interfejs HDMI w sposób inteligentny komunikuje się w najwyższej rozdzielczości z urządzeniem źródłowym. Jest on w pełni kompatybilny wstecz ze źródłami sygnału DVI oraz przekazuje dźwięk cyfrowy. HDMI wykorzystuje zabezpieczenie przed kopiowaniem HDCP.

      Funkcja oszczędności energii SmartPower

      Funkcja oszczędności energii SmartPower

      Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.

      Opracowany pod kątem całodobowej pracy

      Opracowany pod kątem całodobowej pracy

      Ponieważ interesy prowadzi się bez przerwy, nasze monitory informacyjno-reklamowe zostały zaprojektowane z myślą o całodobowej pracy. Dzięki doskonałym podzespołom gwarantującym lepszą jakość można mieć pewność, że te modele będą działały niezawodnie przez całą dobę.

      Rozdzielczość WXGA 1366 x 768 to ostrzejszy obraz

      Format panoramiczny panelu LCD o rozdzielczości XGA umożliwia wyświetlanie 1366 x 768 pikseli. W trybie WXGA monitory mogą pracować bez przeplotu, dzięki czemu jakość obrazu jest lepsza, a kolory są wiernie odwzorowane.

      Ulepszona funkcja powiększenia umożliwia uzyskanie efektu mozaiki

      Wbudowana funkcja powiększenia umożliwia uzyskanie efektu mozaiki z wielu obrazów wideo bez potrzeby korzystania z drogich urządzeń zewnętrznych. Możliwe jest uzyskanie efektu 25 wyświetlaczy poprzez podzielenie ekranu na maksymalnie 5 wyświetlaczy w poziomie oraz w pionie.

      Zaawansowana funkcja zapobiegająca efektowi poświaty obrazu

      Wyświetlanie statycznych obrazów na ekranie przez dłuższy czas może spowodować wyświetlanie „widmowego” obrazu na wyświetlaczu LCD. Taki obraz nie jest wyświetlany na ekranie na stałe, jednak należy temu zapobiegać, zwłaszcza w miejscach, gdzie obraz wyświetlany jest bez przerwy.

      Zgodność z normą RoHS zapewniona w trosce o środowisko naturalne

      Produkty firmy Philips zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami określonymi w dyrektywie dotyczącej ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS), które ograniczają możliwość użycia ołowiu i innych toksycznych substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska.

      Zdalne zarządzanie i konfiguracja za pośrednictwem portu RS232

      Funkcja zdalnego zarządzania umożliwia sterowanie monitorami i konfigurację ich ustawień przy użyciu protokołu RS232. Dzięki wykorzystaniu poleceń CEC możesz mieć przez cały czas pełną kontrolę nad wszystkimi monitorami należącymi do sieci.

      Obsługa w pionie

      Monitor ten można bezpiecznie i pewnie montować w pionie.

      Pętla VGA

      Połącz maksymalnie 150 monitorów łańcuchem VGA, aby stworzyć ścianę wideo i uzyskać lepsze wrażenia wizualne. Nie potrzeba żadnego dodatkowego sprzętu, dzięki czemu monitory są łatwe w instalacji i gwarantują niesamowite wrażenia publiczności.

      Specyfikacja techniczna

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cm)
        81  cm
        Przekątna ekranu (cale)
        32  cali
        Format obrazu
        16:9
        Rozdzielczość panelu
        1366 x 768p
        Rozmiar plamki
        0,511 x 0,511
        Optymalna rozdzielczość
        1360 x 768 przy 60 Hz
        Jasność
        450  cd/m²
        Kolory wyświetlacza
        16,7 mln kolorów
        Współczynnik kontrastu (typowy)
        3000:1
        Czas reakcji (standardowy)
        8  ms
        Kąt widzenia (poziomy)
        178  stopni
        Kąt widzenia (pionowy)
        178  stopni
        Funkcje poprawy obrazu
        • Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
        • Filtr grzebieniowy 3D
        • Kompensacja ruchu bez przeplotu
        • Skanowanie progresywne
        • 3D MA bez przeplotu
        • Dynamiczna poprawa kontrastu

      • Łączność WiFi

        PC
        • Wejście VGA D-Sub 15HD
        • Wyjście VGA D-Sub 15HD
        • DVI-D x1
        • RS232 D-Sub9
        • Wyjście RS232 D-sub9
        • Wejście audio PC 3,5 mm x1
        Wejście audio-wideo
        • HDMI x1
        • Komponentowe (BNC) x1
        • Kompozytowe (RCA) x1
        • Kompozytowe (BNC) x1
        • S-Video x1
        • Audio (L/R) x2
        Wyjście AV
        • Kompozytowe (BNC) x1
        • Audio (L/R) x1

      • Udogodnienia

        Orientacja
        • Pionowa
        • Pozioma
        Funkcja Picture in Picture
        • PBP
        • PIP
        • POP
        Efekt mozaiki
        5 x 5
        Funkcje ochrony ekranu
        Przesunięcie piksela, niska jasność
        Kontrola klawiatury
        • Ukryta
        • Blokowany
        Sygnał zdalnego sterowania
        Blokowany
        Pętla sygnału
        • RS232
        • VGA
        Łatwa instalacja
        Uchwyty do noszenia
        Funkcje energooszczędne
        Smart Power
        Wydajność grafiki
        Zaawansowana kontrola koloru
        Sterowanie przez sieć
        RS232

      • Dźwięk

        Wbudowane głośniki
        2 x 7 W (8 omów)

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        90–264 V AC, 50/60 Hz
        Pobór mocy (tryb włączenia)
        Stand. 67 W
        Pobór mocy w trybie gotowości
        < 1 W

      • Obsługiwana rozdzielczość ekranu

        Formaty komputerowe
        • 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz
        • 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        Formaty wideo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Wymiary

        Grubość ramki
        4,6 cm
        Wysokość urządzenia (z podstawą)
        531  mm
        Wysokość z podstawą (w calach)
        20.9  cali
        Szerokość urządzenia
        792  mm
        Waga produktu
        11,95  kg
        Głębokość urządzenia (z podstawą)
        205  mm
        Wysokość urządzenia
        487  mm
        Głębokość urządzenia
        115  mm
        Głębokość z podstawą (w calach)
        8.1  cali
        Szerokość urządzenia (w calach)
        31,2  cali
        Wysokość urządzenia (w calach)
        19.2  cali
        Uchwyt ścienny
        200 x 200 mm, 400 x 200 mm
        Głębokość urządzenia (w calach)
        4,5  cali
        Waga produktu (funty)
        26,35  lb

      • Warunki eksploatacji

        Zakres temperatur (eksploatacja)
        0–40  °C
        Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
        50 000  godziny
        Wilgotność względna
        5–90  %

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Pilot
        • Baterie do pilota
        • Przewód zasilający sieciowy
        • Przewód VGA
        • Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
        • Skrócona instrukcja obsługi
        • Podstawa na biurko
        Akcesoria opcjonalne
        • Nieruchomy wieszak ścienny
        • Elastyczny wieszak ścienny
        • Montaż nasufitowy

      • Różne

        Osłona
        metaliczny antracyt
        Języki menu ekranowego (OSD)
        • angielski
        • francuski
        • niemiecki
        • włoski
        • polski
        • turecki
        • rosyjski
        • chiński uproszczony
        Gwarancja
        Europa/Ameryka Północna: 3 lata
        Certyfikaty
        • CE
        • FCC, klasa B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • Pilot
      • Baterie do pilota
      • Przewód zasilający sieciowy
      • Przewód VGA
      • Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
      • Skrócona instrukcja obsługi
      • Podstawa na biurko
      • Akcesoria opcjonalne: Nieruchomy wieszak ścienny
      • Akcesoria opcjonalne: Elastyczny wieszak ścienny
      • Akcesoria opcjonalne: Montaż nasufitowy
      Badge-D2C

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