Dodaj moc przetwarzania systemu Android dzięki opcjonalnemu modułowi CRD50

Podłącz Android System-on-Chip (SoC) do profesjonalnego monitora Philips. Opcjonalny moduł CRD50 jest urządzeniem OPS, które umożliwia korzystanie z mocy przetwarzania systemu Android bez konieczności stosowania przewodów. Wystarczy włożyć moduł do gniazda OPS, które zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia modułu (w tym źródło zasilania).