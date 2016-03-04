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    • 4K Ultra High Definition 4K Ultra High Definition 4K Ultra High Definition
      Energy Label Europe B etykieta energetyczna
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      Brilliance Monitor LCD 4K Ultra HD

      BDM4350UC/00

      4K Ultra High Definition

      Duży, profesjonalny monitor Ultra HD firmy Philips o przekątnej 109 cm (43") daje możliwość wyświetlenia pełnego, dużego obrazu i wszystkich szczegółów w jakości 4K Ultra High Definition (rozdzielczość cztery razy wyższa niż Full HD).

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      Brilliance

      Monitor LCD 4K Ultra HD

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      4K Ultra High Definition

      Duży obraz ze wszystkimi szczegółami

      • 43 (przekątna 108 cm / 42,51˝)
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      Rozdzielczość UltraClear 4K UHD (3840x2160) gwarantuje precyzyjne odwzorowanie obrazu

      Rozdzielczość UltraClear 4K UHD (3840x2160) gwarantuje precyzyjne odwzorowanie obrazu

      Monitory firmy Philips wykorzystują najwyższej jakości matryce, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) oraz pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

      Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

      Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

      Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

      Technologia MultiView 4K — 4 systemy na jednym ekranie

      Technologia MultiView 4K — 4 systemy na jednym ekranie

      Funkcja Philips MultiView, w którą wyposażono ten duży monitor 4K UHD, umożliwia korzystanie z maksymalnie czterech systemów w rozdzielczości Full HD na jednym ekranie. Tryb Picture-by-Picture (PbP) pozwala na monitorowanie czterech systemów na jednym ekranie w centrach monitoringu i bezpieczeństwa lub równocześnie na wielu urządzeniach, dzięki czemu współpraca jest bardziej produktywna. Tryb Picture-in-Picture (PiP) pozwala na jednoczesne oglądanie transmisji meczu piłkarskiego na żywo przy użyciu dekodera oraz pracę na komputerze.

      Tryb SmartUniformity gwarantuje spójność obrazów

      Tryb SmartUniformity gwarantuje spójność obrazów

      Wahania jasności i barw to zjawisko spotykane często w przypadku monitorów LCD. Dzięki zastosowaniu trybu Philips SmartUniformity wyświetlane obrazy zyskują na spójności, co jest niezwykle ważne podczas obróbki fotografii, projektowania lub przygotowywania materiałów do druku. Dostępne metody oceny dokładności barw gwarantują jednorodność podświetlania na poziomie 95%, dzięki czemu korzystanie z trybu SmartUniformity pomaga uzyskać obrazy o najwyższej spójności i dokładności odwzorowania.

      Zaprogramowane ustawienia SmartImage zapewniają prosty dostęp do zoptymalizowanych ustawień obrazu

      Zaprogramowane ustawienia SmartImage zapewniają prosty dostęp do zoptymalizowanych ustawień obrazu

      SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!

      Technologia MHL umożliwia oglądanie zawartości urządzeń przenośnych na dużym ekranie

      Technologia MHL umożliwia oglądanie zawartości urządzeń przenośnych na dużym ekranie

      Mobile High Definition Link (MHL) to mobilny interfejs audio/wideo do bezpośredniego podłączania telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych do wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości. Opcjonalny przewód MHL umożliwia proste podłączenie urządzenia przenośnego obsługującego technologię MHL do dużego wyświetlacza Philips MHL i obserwowanie, jak filmy HD ożywają dzięki cyfrowemu dźwiękowi. Można teraz czerpać przyjemność z gier, zdjęć i innych aplikacji na dużym ekranie, a jednocześnie ładować swoje urządzenie przenośne, aby nie zabrakło w nim energii.

      Wąska konstrukcja zapewnia elegancki wygląd

      Wąska rama wyświetlacza do publicznych prezentacji zapewnia elegancki wygląd doskonale pasujący do każdego otoczenia i sprawia, że jest on idealnym rozwiązaniem do tworzenia ściany wideo z wielu wyświetlaczy.

      Wydajne 7-watowe głośniki pozwalają docenić jakość multimediów

      Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i wzornictwa urządzenia.

      Koncentrator USB 3.0 zapewnia wygodny dostęp i szybkie ładowanie

      Standard Super Speed USB 3.0 zapewnia przesył danych na poziomie 5,0 Gb/s, czyli 10 razy szybciej niż w przypadku standardu USB 2.0, znacząco skracając kopiowanie i przenoszenie danych, a tym samym pozwalając oszczędzać czas i pieniądze. Dzięki większej przepustowości, bardzo szybkiemu przesyłowi danych, lepszemu zarządzaniu energią i ogólnie doskonałej wydajności standard USB 3.0 rewolucjonizuje branżę elektroniczną na całym świecie i pozwala korzystać z urządzeń pamięci masowej o dużych pojemnościach. Teraz nie musisz już czekać tak długo na naładowanie urządzenia. Nowa funkcja FastCharge umożliwia szybkie ładowanie. Standard USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2.0.

      SmartConnect z portami DisplayPort, HDMI i VGA

      Te monitory Philips są zgodne z szeroką gamą najbardziej zaawansowanych standardów połączeń — w tym VGA, DisplayPort, uniwersalne złącze HDMI — dzięki czemu sprawnie obsługują nieskompresowane sygnały audio i wideo w wysokiej rozdzielczości. Nowe połączenia DisplayPort oraz HDMI 2.0 pozwalają teraz na korzystanie z rozdzielczości 4K (60 Hz) i uzyskiwanie atrakcyjnych efektów wizualnych. Połączenia USB zapewniają bardzo szybkie przesyłanie danych i dodatkowo zwiększają wszechstronność urządzenia. Dzięki obsłudze tak wielu standardów połączeń nowy monitor Philips będzie Ci służył wiele lat!

      Mocowanie VESA umożliwia idealną instalację

      Zgodność ze wzorcem mocowania VESA oznacza zgodność z setkami innowacyjnych rozwiązań w zakresie montażu.

      Możliwość redukcji zużycia energii do zera dzięki przełącznikowi całkowicie odcinającemu pobór energii

      Dzięki przełącznikowi całkowicie odcinającemu pobór energii, który jest umieszczony z tyłu monitora, można całkowicie odciąć monitor od zasilania. Dzięki temu zużycie energii jest zerowe, co wpływa na redukcję emisji związków węgla

      Specyfikacja techniczna

      • Obraz/wyświetlacz

        Rozmiar panelu
        108 cm (42,51")
        Format obrazu
        16:9
        Typ panelu LCD
        LCD IPS
        Typ wyświetlacza
        System W-LED
        Rozmiar plamki
        0,2451 x 0,2451 mm
        Optymalna rozdzielczość
        3840 x 2160 przy 60 Hz
        Jasność
        300  cd/m²
        Jednorodność jasności
        96–105%
        Kolory wyświetlacza
        Obsługuje 1,07 mld kolorów (10-bitowych)
        Współczynnik kontrastu (typowy)
        1200:1
        SmartContrast
        50 000 000:1
        Czas reakcji (standardowy)
        5 ms (szarości)*
        Kąt widzenia
        • 178º (poz.) / 178º (pion.)
        • przy C/R > 20
        Funkcje poprawy obrazu
        SmartImage
        Część widoczna ekranu
        941,2 (poz.) x 529,4 (pion.)
        Częstotliwość odświeżania
        VGA/HDMI: 30–99 kHz; DP: 30–160 kHz (poz.) / VGA: 56–80 Hz; HDMI/DP: 23–80 Hz (pion.)
        sRGB
        Tak
        MHL
        1080p przy 60 Hz
        Delta E
        < 3
        Bez efektu migotania
        Tak
        Powłoka ekranu
        Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 1%

      • Łączność WiFi

        Wejście sygnału
        • VGA (analogowe)
        • DisplayPort x 2
        • HDMI (2.0) – MHL x 2
        USB
        USB 3.0 x 4 (1 z funkcją szybkiego ładowania)*
        Sygnał wejściowy synchronizacji
        • Oddzielna synchronizacja
        • Synchronizacja na zielonym
        Wejście/wyjście audio
        • Wejście PC audio
        • Wyjście słuchawkowe

      • Udogodnienia

        Wbudowane głośniki
        7 W x 2
        Obsługa funkcji Plug & Play
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
        Wygoda użytkownika
        • SmartImage
        • MultiView
        • Użytkownik
        • Menu
        • Zasilanie Wł./Wył.
        Języki menu ekranowego
        • brazylijski portugalski
        • czeski
        • holenderski
        • angielski
        • fiński
        • francuski
        • niemiecki
        • grecki
        • węgierski
        • włoski
        • japoński
        • koreański
        • polski
        • portugalski
        • rosyjski
        • chiński uproszczony
        • hiszpański
        • szwedzki
        • chiński (tradycyjny)
        • turecki
        • ukraiński
        Pozostałe wygody
        • Blokada Kensington
        • Mocowanie VESA (200 x 200 mm)
        Oprogramowanie do sterowania
        SmartControl
        MultiView
        • PIP (2 urządzenia)
        • PBP (4 urządzenia)

      • Moc

        Tryb ECO
        46,5 W (stand.)
        Źródło zasilania
        • Wbudowane
        • 100–240 V AC, 50–60 Hz
        Tryb wyłączenia
        Zerowy pobór energii za pomocą przełącznika AC
        Tryb włączenia
        63,1 W (stand.) (test EnergyStar 6.0)
        Tryb gotowości
        < 0,5 W (stand.)
        Wskaźnik zasilania LED
        • Obsługa — biały
        • Tryb gotowości — biały (miga)

      • Wymiary

        Opakowanie w milimetrach (S x W x G)
        1070 × 680 × 160  mm
        Produkt bez podstawy (mm)
        968 × 562 × 82  mm
        Produkt z podstawą (maks. wysokość)
        968 × 630 × 259  mm

      • Waga

        Produkt z opakowaniem (kg)
        14,29  kg
        Produkt z podstawą (kg)
        9,72  kg
        Produkt bez podstawy (kg)
        9,40  kg

      • Warunki eksploatacji

        Wysokość
        Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp); przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
        Zakres temperatur (eksploatacja)
        od 0°C do 40°C  °C
        Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
        70 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia)  godziny
        Wilgotność względna
        20%–80  %
        Zakres temperatur (przechowywanie)
        od -20°C do 60°C  °C

      • Zrównoważony rozwój

        Środowisko naturalne i energia
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        Materiał opakowania zdatny do odzysku
        100  %
        Określone substancje
        • Obudowa bez PCW/BFR
        • Nie zawiera rtęci

      • Zgodność i standardy

        Certyfikaty
        • CECP
        • WEEE
        • KCC
        • PSE
        • VCCI
        • J-MOSS
        • EPA
        • BSMI
        • SEMKO
        • RCM
        • Oznaczenie CE
        • FCC klasa B
        • EAC
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • PSB
        • E-standby
        • SASO
        • CB
        • China RoHS
        • UKRAIŃSKI
        • Kuwejt
        • KUCAS
        • ICES-003

      • Obudowa

        Wykończenie
        Błyszczące (przednia osłona) / teksturowe (stopa/tylna część obudowy)
        Stopa
        Srebrna
        Przednia ramka
        Czarny
        Tylna obudowa
        Czarny

      • Zawartość opakowania

        Przewody
        VGA, HDMI, DP, audio, zasilanie
        Monitor z podstawą
        Tak
        Dokumentacja użytkownika
        Tak

      Badge-D2C

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      • Ten monitor firmy Philips ma certyfikat MHL. Jeśli jednak urządzenie MHL nie łączy się lub nie działa prawidłowo, sprawdź często zadawane pytania dotyczące urządzenia MHL lub skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą. Producent urządzenia może wymagać zakupu kabla lub adaptera MHL jego marki, aby urządzenie działało.
      • Wymaga opcjonalnego urządzenia przenośnego z certyfikatem MHL i przewodu MHL (do nabycia osobno). Prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia MHL w celu uzyskania informacji o zgodności.
      • Funkcja oszczędzania energii w trybie gotowości/wyłączenia zasilanego urządzenia nie dotyczy ładowania MHL
      • Aby uzyskać pełną listę produktów zgodnych z technologią MHL, odwiedź stronę www.mhlconsortiun.org
      • Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2
      • Czas reakcji równy SmartResponse
      • Cztery wejścia dla 4 systemów na jednym ekranie.

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