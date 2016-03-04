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BDM4350UC/00
4K Ultra High Definition
Duży, profesjonalny monitor Ultra HD firmy Philips o przekątnej 109 cm (43") daje możliwość wyświetlenia pełnego, dużego obrazu i wszystkich szczegółów w jakości 4K Ultra High Definition (rozdzielczość cztery razy wyższa niż Full HD).Zobacz wszystkie korzyści
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Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Monitor LCD 4K Ultra HD
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Monitory firmy Philips wykorzystują najwyższej jakości matryce, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) oraz pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
Funkcja Philips MultiView, w którą wyposażono ten duży monitor 4K UHD, umożliwia korzystanie z maksymalnie czterech systemów w rozdzielczości Full HD na jednym ekranie. Tryb Picture-by-Picture (PbP) pozwala na monitorowanie czterech systemów na jednym ekranie w centrach monitoringu i bezpieczeństwa lub równocześnie na wielu urządzeniach, dzięki czemu współpraca jest bardziej produktywna. Tryb Picture-in-Picture (PiP) pozwala na jednoczesne oglądanie transmisji meczu piłkarskiego na żywo przy użyciu dekodera oraz pracę na komputerze.
Wahania jasności i barw to zjawisko spotykane często w przypadku monitorów LCD. Dzięki zastosowaniu trybu Philips SmartUniformity wyświetlane obrazy zyskują na spójności, co jest niezwykle ważne podczas obróbki fotografii, projektowania lub przygotowywania materiałów do druku. Dostępne metody oceny dokładności barw gwarantują jednorodność podświetlania na poziomie 95%, dzięki czemu korzystanie z trybu SmartUniformity pomaga uzyskać obrazy o najwyższej spójności i dokładności odwzorowania.
SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!
Mobile High Definition Link (MHL) to mobilny interfejs audio/wideo do bezpośredniego podłączania telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych do wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości. Opcjonalny przewód MHL umożliwia proste podłączenie urządzenia przenośnego obsługującego technologię MHL do dużego wyświetlacza Philips MHL i obserwowanie, jak filmy HD ożywają dzięki cyfrowemu dźwiękowi. Można teraz czerpać przyjemność z gier, zdjęć i innych aplikacji na dużym ekranie, a jednocześnie ładować swoje urządzenie przenośne, aby nie zabrakło w nim energii.
Wąska rama wyświetlacza do publicznych prezentacji zapewnia elegancki wygląd doskonale pasujący do każdego otoczenia i sprawia, że jest on idealnym rozwiązaniem do tworzenia ściany wideo z wielu wyświetlaczy.
Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i wzornictwa urządzenia.
Standard Super Speed USB 3.0 zapewnia przesył danych na poziomie 5,0 Gb/s, czyli 10 razy szybciej niż w przypadku standardu USB 2.0, znacząco skracając kopiowanie i przenoszenie danych, a tym samym pozwalając oszczędzać czas i pieniądze. Dzięki większej przepustowości, bardzo szybkiemu przesyłowi danych, lepszemu zarządzaniu energią i ogólnie doskonałej wydajności standard USB 3.0 rewolucjonizuje branżę elektroniczną na całym świecie i pozwala korzystać z urządzeń pamięci masowej o dużych pojemnościach. Teraz nie musisz już czekać tak długo na naładowanie urządzenia. Nowa funkcja FastCharge umożliwia szybkie ładowanie. Standard USB 3.0 jest wstecznie zgodny z urządzeniami USB 2.0.
Te monitory Philips są zgodne z szeroką gamą najbardziej zaawansowanych standardów połączeń — w tym VGA, DisplayPort, uniwersalne złącze HDMI — dzięki czemu sprawnie obsługują nieskompresowane sygnały audio i wideo w wysokiej rozdzielczości. Nowe połączenia DisplayPort oraz HDMI 2.0 pozwalają teraz na korzystanie z rozdzielczości 4K (60 Hz) i uzyskiwanie atrakcyjnych efektów wizualnych. Połączenia USB zapewniają bardzo szybkie przesyłanie danych i dodatkowo zwiększają wszechstronność urządzenia. Dzięki obsłudze tak wielu standardów połączeń nowy monitor Philips będzie Ci służył wiele lat!
Zgodność ze wzorcem mocowania VESA oznacza zgodność z setkami innowacyjnych rozwiązań w zakresie montażu.
Dzięki przełącznikowi całkowicie odcinającemu pobór energii, który jest umieszczony z tyłu monitora, można całkowicie odciąć monitor od zasilania. Dzięki temu zużycie energii jest zerowe, co wpływa na redukcję emisji związków węgla
Obraz/wyświetlacz
Łączność WiFi
Udogodnienia
Moc
Wymiary
Waga
Warunki eksploatacji
Zrównoważony rozwój
Zgodność i standardy
Obudowa
Zawartość opakowania
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