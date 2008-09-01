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    • Easy Advertiser (EA) Easy Advertiser (EA) Easy Advertiser (EA)

      Karty informacyjno-reklamowe

      CRD01/00

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      Easy Advertiser (EA)

      Łatwe w obsłudze, wolnostojące karty reklamowe, które współpracują z naszymi profesjonalnymi monitorami informacyjno-reklamowymi do reklamowania treści medialnych. Dzięki EA Publisher możesz stworzyć własny pokaz slajdów reklamujących treści i programy medialne oraz filmy przez całą dobę.

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      Karty informacyjno-reklamowe
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      Karty informacyjno-reklamowe

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      Easy Advertiser (EA)

      Doskonale proste rozwiązanie informacyjno-reklamowe

      • Easy Advertiser (EA)

      Kompletne i gotowe do użytku rozwiązanie informacyjno-reklamowe

      Masz już biurowy komputer PC z zainstalowanym programem PowerPoint, aparat cyfrowy z programem do zarządzania zdjęciami i filmami na komputerze oraz wyświetlacz informacyjno-reklamowy z serii Philips BDLx231Cx/00. Teraz w Twoim sklepie lub dziale brakuje tylko jednego dodatkowego urządzenia. Easy Advertiser to kompletny pakiet obejmujący pamięć USB typu stick o pojemności 1 GB, wszystkie przewody, wspornik oraz kartę inteligentną z zaawansowaną elektroniką do odtwarzania z karty pamięci USB prezentacji, którą stworzysz za pomocą programu Easy Advertiser Publisher. Kartę należy zainstalować zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi.

      Prosta aplikacja na komputery PC do zarządzania treścią prezentacji

      Tworząc samodzielnie zawartość prezentacji reklamowej lub komunikatu wewnątrzfirmowego, chcesz używać standardowych narzędzi, które już posiadasz, w połączeniu z prostym programem do edycji treści. Easy Advertiser Publisher to program dla systemu Windows, który pozwala importować slajdy programu MS PowerPoint, zdjęcia w formacie JPEG i filmy w formacie MPEG. Program znacznie ułatwia tworzenie planów emisji poszczególnych treści w ciągu doby. Porządek czynności jest prosty: stworzenie treści, zaplanowanie jej w czasie i publikacja poprzez zapisanie na urządzeniu pamięci masowej USB.

      Zgodność z normą RoHS zapewniona w trosce o środowisko naturalne

      Produkty firmy Philips zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami określonymi w dyrektywie dotyczącej ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS), które ograniczają możliwość użycia ołowiu i innych toksycznych substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska.

      Nie ma potrzeby instalowania łącza internetowego.

      Ten samodzielny i prosty w obsłudze produkt służy do realizacji działań związanych z informacją i reklamą bez konieczności subskrybowania dodatkowych usług i przeprowadzania czasochłonnych instalacji. Wystarczy zapisać odpowiednią treść na urządzeniu pamięci masowej USB za pomocą dołączonej aplikacji na biurowym lub domowym komputerze PC, włożyć kartę do urządzenia i rozpocząć odtwarzanie.

      Możesz łączyć slajdy programu MS PowerPoint, zdjęcia i filmy wideo.

      Wymagasz pełnej twórczej wolności, która pozwoli Ci łączyć własne zdjęcia z aparatu cyfrowego, slajdy programu MS PowerPoint i filmy (o wysokiej rozdzielczości nawet 720p!) w dowolnej kolejności i czasie? Easy Advertiser umożliwia łatwe łączenie tych treści i tworzenie prezentacji, która wywrze maksymalne wrażenie na oglądających.

      Planuj, co chcesz i kiedy chcesz.

      Możesz dowolnie zaplanować prezentację danych treści w odpowiednim czasie w ciągu 24 godzin, aby zaspokoić potrzeby klientów. Aplikacja Easy Advertiser Publisher umożliwia planowanie jednego lub wielu okien czasowych, w których możesz umieszczać wybraną zawartość metodą „przeciągnij i upuść”. Następnie za pomocą tej samej aplikacji wystarczy wyeksportować plan na urządzenie pamięci masowej USB, wsunąć je w gniazdo karty i uruchomić prezentację zgodnie z planem.

      Automatyczny tryb gotowości w przypadku braku aktywnego planu emisji prezentacji

      W przypadku niezaprogramowania przebiegu dobowego prezentacji na wyświetlaczu informacyjno-reklamowym urządzenie przełączy się w tryb gotowości, który pozwala oszczędzać energię, dbać o środowisko, a przy okazji o portfel użytkownika. Urządzenie można błyskawicznie uruchomić pilotem i używać np. do odtwarzania płyt DVD.

      Wykorzystaj pełne możliwości wyświetlacza do prezentacji filmów w wysokiej rozdzielczości 720p

      Wyraziste i atrakcyjne prezentacje wideo wywierają największe wrażenie na klientach. Dowolny film w wysokiej rozdzielczości 720p w formacie MPEG2 wyeksportowany do urządzenia pamięci masowej USB z poziomu aplikacji PC zostanie odtworzony w doskonałej jakości, bez przestojów lub innych zakłóceń.

      Jeden uniwersalny pilot zdalnego sterowania

      Pilot zdalnego sterowania dołączony do wyświetlacza zapewnia płynną współpracę z aplikacją. Za jego pomocą możesz sterować dowolną funkcją.

      Specyfikacja techniczna

      • Łączność WiFi

        USB
        USB 2.0 x 1
        Inne połączenia
        HDMI

      • Udogodnienia

        Certyfikaty
        • Oznaczenie CE
        • RoHS
        • C-Tick
        Zegar
        Wyświetlacz 24-/12-godzinny
        Dostępny język: Interfejs użytkow.
        • angielski
        • francuski
        • niemiecki
        • hiszpański
        • włoski

      • Zastosowania multimedialne

        Funkcje poprawy odtwarzania
        • Pokaz zdjęć
        • Pokaz zdjęć i filmów
        • Regulowana częstotliwość zmiany zdjęć
        Formaty odtwarzania
        • JPEG (24-bitowy, kolorowy, bez przeplotu)
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        Tryb odtwarzania
        • Dobowe planowanie wyświetlanych treści
        • Automatyczny tryb gotowości
        • Odtwarzanie ręczne
        • Ciągłe odtwarzanie całej zawartości

      • Oprogramowanie PC w zestawie

        Zarządzanie zawartością
        • Tworzenie planów dobowych zawartości
        • Tworzenie wielu pokazów slajdów
        • Obracanie zdjęcia
        • Widok miniatur
        • Widok Filmstrip (migawki)
        • Publikacja plików planów na karcie USB
        Obsługiwany format plików
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        • MS PowerPoint 2003
        Obsługiwane systemy operacyjne
        Windows XP

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Skrócona instrukcja obsługi
        • CD-ROM z oprogramowaniem + instrukcja
        • Broszura gwarancyjna
        • Pamięć flash USB o pojemności 1 GB
        • Plastikowa nasadka
        • Przewód HDMI
        • Zewnętrzny adapter sieciowy
        • Uchwyt do montażu zasilacza
        Akcesoria opcjonalne
        • Płyta adaptera VESA BM04211
        • Elastyczny wspornik naścienny BM02212
        • Wspornik nasufitowy BM01311
        • Płyta nasufitowa BM1321
        • Rura przedłużająca 150 cm BM01711
        • Rura przedłużająca 150 cm BM01811
        • Rura przedłużająca 80 cm BM01611

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        Zgodność z
        • BDL3231C
        • BDL4231C

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • Skrócona instrukcja obsługi
      • CD-ROM z oprogramowaniem + instrukcja
      • Broszura gwarancyjna
      • Pamięć flash USB o pojemności 1 GB
      • Plastikowa nasadka
      • Przewód HDMI
      • Zewnętrzny adapter sieciowy
      • Uchwyt do montażu zasilacza
      • Akcesoria opcjonalne: Płyta adaptera VESA BM04211
      • Akcesoria opcjonalne: Elastyczny wspornik naścienny BM02212
      • Akcesoria opcjonalne: Wspornik nasufitowy BM01311
      • Akcesoria opcjonalne: Płyta nasufitowa BM1321
      • Akcesoria opcjonalne: Rura przedłużająca 150 cm BM01711
      • Akcesoria opcjonalne: Rura przedłużająca 150 cm BM01811
      • Akcesoria opcjonalne: Rura przedłużająca 80 cm BM01611
      Badge-D2C

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