Łatwe w obsłudze, wolnostojące karty reklamowe, które współpracują z naszymi profesjonalnymi monitorami informacyjno-reklamowymi do reklamowania treści medialnych. Dzięki EA Publisher możesz stworzyć własny pokaz slajdów reklamujących treści i programy medialne oraz filmy przez całą dobę.
Ten produkt kwalifikuje się do zwolnienia z podatku VAT
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Kompletne i gotowe do użytku rozwiązanie informacyjno-reklamowe
Masz już biurowy komputer PC z zainstalowanym programem PowerPoint, aparat cyfrowy z programem do zarządzania zdjęciami i filmami na komputerze oraz wyświetlacz informacyjno-reklamowy z serii Philips BDLx231Cx/00. Teraz w Twoim sklepie lub dziale brakuje tylko jednego dodatkowego urządzenia. Easy Advertiser to kompletny pakiet obejmujący pamięć USB typu stick o pojemności 1 GB, wszystkie przewody, wspornik oraz kartę inteligentną z zaawansowaną elektroniką do odtwarzania z karty pamięci USB prezentacji, którą stworzysz za pomocą programu Easy Advertiser Publisher. Kartę należy zainstalować zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi.
Prosta aplikacja na komputery PC do zarządzania treścią prezentacji
Tworząc samodzielnie zawartość prezentacji reklamowej lub komunikatu wewnątrzfirmowego, chcesz używać standardowych narzędzi, które już posiadasz, w połączeniu z prostym programem do edycji treści. Easy Advertiser Publisher to program dla systemu Windows, który pozwala importować slajdy programu MS PowerPoint, zdjęcia w formacie JPEG i filmy w formacie MPEG. Program znacznie ułatwia tworzenie planów emisji poszczególnych treści w ciągu doby. Porządek czynności jest prosty: stworzenie treści, zaplanowanie jej w czasie i publikacja poprzez zapisanie na urządzeniu pamięci masowej USB.
Zgodność z normą RoHS zapewniona w trosce o środowisko naturalne
Produkty firmy Philips zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami określonymi w dyrektywie dotyczącej ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS), które ograniczają możliwość użycia ołowiu i innych toksycznych substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska.
Nie ma potrzeby instalowania łącza internetowego.
Ten samodzielny i prosty w obsłudze produkt służy do realizacji działań związanych z informacją i reklamą bez konieczności subskrybowania dodatkowych usług i przeprowadzania czasochłonnych instalacji. Wystarczy zapisać odpowiednią treść na urządzeniu pamięci masowej USB za pomocą dołączonej aplikacji na biurowym lub domowym komputerze PC, włożyć kartę do urządzenia i rozpocząć odtwarzanie.
Możesz łączyć slajdy programu MS PowerPoint, zdjęcia i filmy wideo.
Wymagasz pełnej twórczej wolności, która pozwoli Ci łączyć własne zdjęcia z aparatu cyfrowego, slajdy programu MS PowerPoint i filmy (o wysokiej rozdzielczości nawet 720p!) w dowolnej kolejności i czasie? Easy Advertiser umożliwia łatwe łączenie tych treści i tworzenie prezentacji, która wywrze maksymalne wrażenie na oglądających.
Planuj, co chcesz i kiedy chcesz.
Możesz dowolnie zaplanować prezentację danych treści w odpowiednim czasie w ciągu 24 godzin, aby zaspokoić potrzeby klientów. Aplikacja Easy Advertiser Publisher umożliwia planowanie jednego lub wielu okien czasowych, w których możesz umieszczać wybraną zawartość metodą „przeciągnij i upuść”. Następnie za pomocą tej samej aplikacji wystarczy wyeksportować plan na urządzenie pamięci masowej USB, wsunąć je w gniazdo karty i uruchomić prezentację zgodnie z planem.
Automatyczny tryb gotowości w przypadku braku aktywnego planu emisji prezentacji
W przypadku niezaprogramowania przebiegu dobowego prezentacji na wyświetlaczu informacyjno-reklamowym urządzenie przełączy się w tryb gotowości, który pozwala oszczędzać energię, dbać o środowisko, a przy okazji o portfel użytkownika. Urządzenie można błyskawicznie uruchomić pilotem i używać np. do odtwarzania płyt DVD.
Wykorzystaj pełne możliwości wyświetlacza do prezentacji filmów w wysokiej rozdzielczości 720p
Wyraziste i atrakcyjne prezentacje wideo wywierają największe wrażenie na klientach. Dowolny film w wysokiej rozdzielczości 720p w formacie MPEG2 wyeksportowany do urządzenia pamięci masowej USB z poziomu aplikacji PC zostanie odtworzony w doskonałej jakości, bez przestojów lub innych zakłóceń.
Jeden uniwersalny pilot zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania dołączony do wyświetlacza zapewnia płynną współpracę z aplikacją. Za jego pomocą możesz sterować dowolną funkcją.