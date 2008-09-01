Kompletne i gotowe do użytku rozwiązanie informacyjno-reklamowe

Masz już biurowy komputer PC z zainstalowanym programem PowerPoint, aparat cyfrowy z programem do zarządzania zdjęciami i filmami na komputerze oraz wyświetlacz informacyjno-reklamowy z serii Philips BDLx231Cx/00. Teraz w Twoim sklepie lub dziale brakuje tylko jednego dodatkowego urządzenia. Easy Advertiser to kompletny pakiet obejmujący pamięć USB typu stick o pojemności 1 GB, wszystkie przewody, wspornik oraz kartę inteligentną z zaawansowaną elektroniką do odtwarzania z karty pamięci USB prezentacji, którą stworzysz za pomocą programu Easy Advertiser Publisher. Kartę należy zainstalować zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi.