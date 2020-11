Produkt stworzony, aby zmaksymalizować ruch soniczny

W główkach szczoteczki Sonicare zastosowano naszą podstawową technologię wysokiej częstotliwości i amplitudy, dzięki czemu wykonują one ponad 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę. Nasza niezrównana technologia soniczna przenosi całą moc z uchwytu do samego końca główki szczoteczki. Ruch soniczny umożliwia dynamiczne czyszczenie, kierując płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł, co gwarantuje delikatne, a zarazem skuteczne czyszczenie za każdym razem.