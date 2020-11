Z modelu 4.0 S mogą korzystać nawet niesprawni użytkownicy

Model 4.0 S to doskonały wybór do budowania pewności siebie i możliwości użytkowników, ponieważ umożliwia użytkownikom wykonywanie ćwiczeń na różnych poziomach aktywności fizycznej. Niski opór początkowy wynoszący zaledwie 5 W zmniejsza wpływ na stawy i przyczynia się do lepszej motywacji do powrotu do zdrowia.