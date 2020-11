Wytrzyma wiele kilometrów

W porównaniu do standardowych bieżni model 4.0 T spełnia szeroki zakres potrzeb użytkowników. Dzięki rozszerzonym poręczom, trybowi odchylenia do trenowania biegu pod górkę i z górki, niskiej prędkości uruchamiania i innowacyjnym programom model ten jest wszechstronny i niezawodny do zastosowań komercyjnych.