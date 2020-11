Wyświetlacz LED i przezroczysta nakładka zwiększają możliwości interakcji z użytkownikiem

Nowa konsola LED jest wyposażona w czytelny wyświetlacz z matrycą punktową, dwa okna na dole i jedno okno na górze do odczytu. Przedstawiają one kalorie, odległość, tętno i wiele wskaźników w zależności od wybranych programów, aby użytkownik ma łatwy podgląd wszystkich informacji. Układ umożliwia intuicyjną obsługę dzięki kontrastowi kolorów i szybkim przyciskom do przełączania między trybami Fitness, MET, tętna (HR) i innymi.