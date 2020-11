Siodełko można obracać w zakresie 360 stopni oraz przesuwać do przodu i do tyłu

Wyściełane siodełko ma profilowane krzywizny, dzięki czemu zapewnia najlepszą stabilność i wygodę. Pomaga to osobom o ograniczonej sile i tym, którzy potrzebują pomocy, lepiej ustawić się w pozycji siedzącej. Siodełko przesuwa się do przodu i do tyłu w celu dostosowania do różnych wysokości, a także odchyla się w celu uzyskania różnych kątów ustawienia bioder.