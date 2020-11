Zakres wynosi od 1 do 12,5 cala

Zakres kroków wynosi od 1 do 12,5 cala, co pozwala na wykonywanie krótszych i dłuższych kroków. Jeśli jedna stopa wciśnie pedał do przodu, drugi zostanie popchnięty w kierunku użytkownika na taką samą odległość, na jaką pedał został popchnięty do przodu.