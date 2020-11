Ten mocny silnik jest dwukierunkowy

Silnik o mocy 3,0 KM pracujący w trybie ciągłym porusza się do przodu z prędkością od 0 do 10 mil/h i do tyłu z prędkością do 3 mil/h. Chodzenie tyłem jest pomocne podczas ćwiczenia mięśni, których zwykle nie ćwiczy się podczas samego chodzenia do przodu. Niewielkie przyrosty prędkości można z łatwością dostosować do potrzeb pacjentów w każdym stanie i wieku.