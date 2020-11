Rama z paskami izoluje dolną część nogi

Sztywna rama i pasy utrzymują dolną część nogi w jednej linii, gdy pacjent nie jest w stanie sam utrzymać bezpiecznego ułożenia. W związku z tym pacjenci mogą ćwiczyć bez ryzyka ześlizgnięcia się stopy z pedału lub upadku nogi na bok sprzętu do ćwiczeń. Element ten jest mocowany bezpośrednio i pewnie do pedałów stepera półleżącego. Pacjent jest przymocowany tuż poniżej kolana, co odciąża kolana.