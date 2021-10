Ogólne warunki sprzedaży

8.1 Konsument, który za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Online zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

8.2 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu e-mailem poprzez formularz kontaktowy na stronie www.philips.pl, listownie na adres Sprzedawcy, bądź też telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 08: 00 - 18: 00, która takie odstąpienie od umowy odbierze. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków lub formularz załączony do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu objętego Zamówieniem w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik/dostawca.

8.4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (tj. dostarczył Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży), oferta przestaje wiązać.

8.5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszt odesłania).

8.6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał Konsument składając Zamówienie, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu (sprawdzenie Produktu). Zwracamy uwagę, że co do zasady Konsument powinien móc otworzyć opakowanie, aby uzyskać dostęp do towarów. Jeżeli jednak jest możliwe sprawdzenie Produktu bez niszczenia lub naruszania opakowania, to klient powinien pozostawić opakowanie w nienaruszonym stanie. Dotyczy to także obowiązku zachowania wszelkich folii ochronnych, w które owinięty jest Produkt i które należy zdejmować wyłącznie wówczas, gdy jest to bezwzględnie konieczne do sprawdzenia Produktu. Zmniejszenie wartości Produktu, za które Konsument ponosi odpowiedzialność, może być spowodowane także koniecznością czyszczenia lub naprawy Produktu, jeżeli okoliczności te były spowodowane korzystaniem przez Konsumenta z Produktu w zakresie szerszym niż sprawdzenie Produktu.

8.8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (o ile taką opcję Sklep Online oferuje)a także, poza przypadkami wskazanymi we właściwych przepisach prawa, w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Produkty, które nie podlegają zwrotowi zgodnie z postanowieniami powyższymi, zostaną stosownie oznaczone w Sklepie Online.

8.9. Wszelkie informacje dotyczące zwrotu Produktów przez Konsumentów, w tym: 1) informacje o zalecanym sposobie zabezpieczania Produktów do transportu i innych informacjach przydatnych przy odsyłaniu Produktu, 2) o dozwolonym zakresie sprawdzania Produktu przez Konsumenta 3) o Produktach, które nie podlegają zwrotowi, 4) o statusie zwracanego Zamówienia – można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-konsumenta/zamowienie.

Do góry