Innowacyjny system rezonansu magnetycznego o natężeniu pola 1,5 T został wyposażony w dostępny wyłącznie w sprzęcie firmy Philips magnes z obsługą bezhelową BlueSeal oraz szereg technologii wspartych sztuczną inteligencją², która pozwala uprościć i zautomatyzować najbardziej złożone zadania kliniczne i administracyjne, pozwalając Ci poświęcić więcej uwagi swoim pacjentom. To przełomowe rozwiązanie, które poprawia wydajność pracowni rezonansu magnetycznego, skraca czas trwania badań, umożliwia lekarzom formułowanie trafnych wniosków diagnostycznych oraz pozwala na kontrolowanie kosztów obrazowania.
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Nowoczesna, wysoce wydajna technologia mikrochłodzenia magnesu BlueSeal firmy Philips pozwoliła zmniejszyć ilość wykorzystywanego do chłodzenia ciekłego helu do wartości minimalnych w porównaniu ze stosowaną obecnie (< 0.5%). Tę minimalną ilość umieszcza się w magnesie na etapie produkcji, a następnie całkowicie uszczelnia magnes. Zapobiega to parowaniu helu, zarówno nagłemu, jak i stopniowemu.
Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu
Nowoczesna, wysoce wydajna technologia mikrochłodzenia magnesu BlueSeal firmy Philips pozwoliła zmniejszyć ilość wykorzystywanego do chłodzenia ciekłego helu do wartości minimalnych w porównaniu ze stosowaną obecnie (< 0.5%). Tę minimalną ilość umieszcza się w magnesie na etapie produkcji, a następnie całkowicie uszczelnia magnes. Zapobiega to parowaniu helu, zarówno nagłemu, jak i stopniowemu.
Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu
Nowoczesna, wysoce wydajna technologia mikrochłodzenia magnesu BlueSeal firmy Philips pozwoliła zmniejszyć ilość wykorzystywanego do chłodzenia ciekłego helu do wartości minimalnych w porównaniu ze stosowaną obecnie (< 0.5%). Tę minimalną ilość umieszcza się w magnesie na etapie produkcji, a następnie całkowicie uszczelnia magnes. Zapobiega to parowaniu helu, zarówno nagłemu, jak i stopniowemu.
Nowoczesna, wysoce wydajna technologia mikrochłodzenia magnesu BlueSeal firmy Philips pozwoliła zmniejszyć ilość wykorzystywanego do chłodzenia ciekłego helu do wartości minimalnych w porównaniu ze stosowaną obecnie (< 0.5%). Tę minimalną ilość umieszcza się w magnesie na etapie produkcji, a następnie całkowicie uszczelnia magnes. Zapobiega to parowaniu helu, zarówno nagłemu, jak i stopniowemu.
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Magnes BlueSeal firmy Philips — wyposażony w cyfrowe urządzenia kontrolujące oraz możliwość wysyłania elektronicznych alarmów przez całą dobę siedem dni w tygodniu³ — jest pierwszym magnesem z systemem inteligencji adaptacyjnej wspomagającej unikalne funkcje serwisowe EasySwitch. Ich celem jest zminimalizowanie nieplanowanych przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego spowodowanych problemami technicznymi systemu.
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Magnes BlueSeal firmy Philips — wyposażony w cyfrowe urządzenia kontrolujące oraz możliwość wysyłania elektronicznych alarmów przez całą dobę siedem dni w tygodniu³ — jest pierwszym magnesem z systemem inteligencji adaptacyjnej wspomagającej unikalne funkcje serwisowe EasySwitch. Ich celem jest zminimalizowanie nieplanowanych przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego spowodowanych problemami technicznymi systemu.
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Magnes BlueSeal firmy Philips — wyposażony w cyfrowe urządzenia kontrolujące oraz możliwość wysyłania elektronicznych alarmów przez całą dobę siedem dni w tygodniu³ — jest pierwszym magnesem z systemem inteligencji adaptacyjnej wspomagającej unikalne funkcje serwisowe EasySwitch. Ich celem jest zminimalizowanie nieplanowanych przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego spowodowanych problemami technicznymi systemu.
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Magnes BlueSeal firmy Philips — wyposażony w cyfrowe urządzenia kontrolujące oraz możliwość wysyłania elektronicznych alarmów przez całą dobę siedem dni w tygodniu³ — jest pierwszym magnesem z systemem inteligencji adaptacyjnej wspomagającej unikalne funkcje serwisowe EasySwitch. Ich celem jest zminimalizowanie nieplanowanych przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego spowodowanych problemami technicznymi systemu.
Poświęć więcej uwagi swoim pacjentom
Możliwość większego skupienia uwagi na pacjentach, a nie na technologii
Rozwiązanie SmartWorkflow, obejmujące instruktaż przygotowania pacjenta do badania w czasie poniżej minuty, bezdotykowe wykrywanie pacjenta oraz rozpoczynanie rutynowych badań jednym kliknięciem, pozwala znacząco ograniczyć liczbę czynności koniecznych do wykonania badania. W połączeniu z najlżejszymi w naszej ofercie cewkami Breeze umożliwia to skrócenie czasu potrzebnego na obsługę pacjenta o 30%⁴ i zrealizowanie nawet najbardziej napiętego harmonogramu pracowni. Rezultat? Krótszy czas badań oraz większe zadowolenie specjalistów i pacjentów.
Możliwość większego skupienia uwagi na pacjentach, a nie na technologii
Rozwiązanie SmartWorkflow, obejmujące instruktaż przygotowania pacjenta do badania w czasie poniżej minuty, bezdotykowe wykrywanie pacjenta oraz rozpoczynanie rutynowych badań jednym kliknięciem, pozwala znacząco ograniczyć liczbę czynności koniecznych do wykonania badania. W połączeniu z najlżejszymi w naszej ofercie cewkami Breeze umożliwia to skrócenie czasu potrzebnego na obsługę pacjenta o 30%⁴ i zrealizowanie nawet najbardziej napiętego harmonogramu pracowni. Rezultat? Krótszy czas badań oraz większe zadowolenie specjalistów i pacjentów.
Możliwość większego skupienia uwagi na pacjentach, a nie na technologii
Rozwiązanie SmartWorkflow, obejmujące instruktaż przygotowania pacjenta do badania w czasie poniżej minuty, bezdotykowe wykrywanie pacjenta oraz rozpoczynanie rutynowych badań jednym kliknięciem, pozwala znacząco ograniczyć liczbę czynności koniecznych do wykonania badania. W połączeniu z najlżejszymi w naszej ofercie cewkami Breeze umożliwia to skrócenie czasu potrzebnego na obsługę pacjenta o 30%⁴ i zrealizowanie nawet najbardziej napiętego harmonogramu pracowni. Rezultat? Krótszy czas badań oraz większe zadowolenie specjalistów i pacjentów.
Możliwość większego skupienia uwagi na pacjentach, a nie na technologii
Rozwiązanie SmartWorkflow, obejmujące instruktaż przygotowania pacjenta do badania w czasie poniżej minuty, bezdotykowe wykrywanie pacjenta oraz rozpoczynanie rutynowych badań jednym kliknięciem, pozwala znacząco ograniczyć liczbę czynności koniecznych do wykonania badania. W połączeniu z najlżejszymi w naszej ofercie cewkami Breeze umożliwia to skrócenie czasu potrzebnego na obsługę pacjenta o 30%⁴ i zrealizowanie nawet najbardziej napiętego harmonogramu pracowni. Rezultat? Krótszy czas badań oraz większe zadowolenie specjalistów i pacjentów.
Bez bałaganu i kontaktu ze skórą
Bez bałaganu i kontaktu ze skórą
Dzięki materacowi ComfortPlus systemu MR 5300 nie trzeba już martwić się o bałagan z kablami oraz ich odseparowanie od skóry pacjenta. Biegnące wzdłuż boków materaca wycięcia w kształcie litery U zapewniają porządek i pozwalają utrzymać dystans pomiędzy kablami a ciałem pacjenta. Cewki Breeze w połączeniu z materacem ComfortPlus pozwalają zapewnić pacjentom znacznie większy komfort⁵.
Bez bałaganu i kontaktu ze skórą
Dzięki materacowi ComfortPlus systemu MR 5300 nie trzeba już martwić się o bałagan z kablami oraz ich odseparowanie od skóry pacjenta. Biegnące wzdłuż boków materaca wycięcia w kształcie litery U zapewniają porządek i pozwalają utrzymać dystans pomiędzy kablami a ciałem pacjenta. Cewki Breeze w połączeniu z materacem ComfortPlus pozwalają zapewnić pacjentom znacznie większy komfort⁵.
Bez bałaganu i kontaktu ze skórą
Dzięki materacowi ComfortPlus systemu MR 5300 nie trzeba już martwić się o bałagan z kablami oraz ich odseparowanie od skóry pacjenta. Biegnące wzdłuż boków materaca wycięcia w kształcie litery U zapewniają porządek i pozwalają utrzymać dystans pomiędzy kablami a ciałem pacjenta. Cewki Breeze w połączeniu z materacem ComfortPlus pozwalają zapewnić pacjentom znacznie większy komfort⁵.
Dzięki materacowi ComfortPlus systemu MR 5300 nie trzeba już martwić się o bałagan z kablami oraz ich odseparowanie od skóry pacjenta. Biegnące wzdłuż boków materaca wycięcia w kształcie litery U zapewniają porządek i pozwalają utrzymać dystans pomiędzy kablami a ciałem pacjenta. Cewki Breeze w połączeniu z materacem ComfortPlus pozwalają zapewnić pacjentom znacznie większy komfort⁵.
Obrazy zawierające odpowiedzi na stawiane pytania
O 50% szybsze formułowanie rozpoznań
Funkcja Compressed SENSE skraca wykonywanie standardowych badań MR nawet o 50%⁷ przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów, pozwalając jednocześnie skrócić czas analizy obrazów, podnieść pewność diagnostyczną oraz spełnić wymagania lekarzy kierujących na badania. Nie musisz już poświęcać tyle czasu na organizowanie badań i zarządzanie nimi, dzięki czemu masz go więcej dla swoich pacjentów.
O 50% szybsze formułowanie rozpoznań
Funkcja Compressed SENSE skraca wykonywanie standardowych badań MR nawet o 50%⁷ przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów, pozwalając jednocześnie skrócić czas analizy obrazów, podnieść pewność diagnostyczną oraz spełnić wymagania lekarzy kierujących na badania. Nie musisz już poświęcać tyle czasu na organizowanie badań i zarządzanie nimi, dzięki czemu masz go więcej dla swoich pacjentów.
O 50% szybsze formułowanie rozpoznań
Funkcja Compressed SENSE skraca wykonywanie standardowych badań MR nawet o 50%⁷ przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów, pozwalając jednocześnie skrócić czas analizy obrazów, podnieść pewność diagnostyczną oraz spełnić wymagania lekarzy kierujących na badania. Nie musisz już poświęcać tyle czasu na organizowanie badań i zarządzanie nimi, dzięki czemu masz go więcej dla swoich pacjentów.
Funkcja Compressed SENSE skraca wykonywanie standardowych badań MR nawet o 50%⁷ przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów, pozwalając jednocześnie skrócić czas analizy obrazów, podnieść pewność diagnostyczną oraz spełnić wymagania lekarzy kierujących na badania. Nie musisz już poświęcać tyle czasu na organizowanie badań i zarządzanie nimi, dzięki czemu masz go więcej dla swoich pacjentów.
Obrazy najwyższej jakości to wiarygodna diagnoza
Wiarygodna diagnoza zależy od jakości uzyskanych obrazów
Obrazy diagnostyczne wysokiej jakości umożliwiają formułowanie trafnych, wiarygodnych rozpoznań. Dostępne w systemie MR 5300 metody skanowania pozwalają uzyskać obrazy charakteryzujące się wyjątkową jakością, które zapewnią Twojej placówce wysoką pozycję na rynku usług diagnostyki obrazowej.
Wiarygodna diagnoza zależy od jakości uzyskanych obrazów
Obrazy diagnostyczne wysokiej jakości umożliwiają formułowanie trafnych, wiarygodnych rozpoznań. Dostępne w systemie MR 5300 metody skanowania pozwalają uzyskać obrazy charakteryzujące się wyjątkową jakością, które zapewnią Twojej placówce wysoką pozycję na rynku usług diagnostyki obrazowej.
Wiarygodna diagnoza zależy od jakości uzyskanych obrazów
Obrazy diagnostyczne wysokiej jakości umożliwiają formułowanie trafnych, wiarygodnych rozpoznań. Dostępne w systemie MR 5300 metody skanowania pozwalają uzyskać obrazy charakteryzujące się wyjątkową jakością, które zapewnią Twojej placówce wysoką pozycję na rynku usług diagnostyki obrazowej.
Wiarygodna diagnoza zależy od jakości uzyskanych obrazów
Obrazy diagnostyczne wysokiej jakości umożliwiają formułowanie trafnych, wiarygodnych rozpoznań. Dostępne w systemie MR 5300 metody skanowania pozwalają uzyskać obrazy charakteryzujące się wyjątkową jakością, które zapewnią Twojej placówce wysoką pozycję na rynku usług diagnostyki obrazowej.
Wsparcie techniczne Philips przez cały okres eksploatacji systemu
Wsparcie techniczne Philips przez cały okres eksploatacji systemu
Oferowane przez firmę Philips rozwiązania umożliwiają zdalną obsługę serwisową systemu, wspartą sztuczną inteligencją² konserwację prewencyjną, częste modernizacje systemu oraz ciągłą wymianę cewek, ograniczając ryzyko awarii, dezorganizacji pracy oraz całkowity koszt posiadania — przez cały okres eksploatacji systemu.
Wsparcie techniczne Philips przez cały okres eksploatacji systemu
Oferowane przez firmę Philips rozwiązania umożliwiają zdalną obsługę serwisową systemu, wspartą sztuczną inteligencją² konserwację prewencyjną, częste modernizacje systemu oraz ciągłą wymianę cewek, ograniczając ryzyko awarii, dezorganizacji pracy oraz całkowity koszt posiadania — przez cały okres eksploatacji systemu.
Wsparcie techniczne Philips przez cały okres eksploatacji systemu
Oferowane przez firmę Philips rozwiązania umożliwiają zdalną obsługę serwisową systemu, wspartą sztuczną inteligencją² konserwację prewencyjną, częste modernizacje systemu oraz ciągłą wymianę cewek, ograniczając ryzyko awarii, dezorganizacji pracy oraz całkowity koszt posiadania — przez cały okres eksploatacji systemu.
Wsparcie techniczne Philips przez cały okres eksploatacji systemu
Wsparcie techniczne Philips przez cały okres eksploatacji systemu
Oferowane przez firmę Philips rozwiązania umożliwiają zdalną obsługę serwisową systemu, wspartą sztuczną inteligencją² konserwację prewencyjną, częste modernizacje systemu oraz ciągłą wymianę cewek, ograniczając ryzyko awarii, dezorganizacji pracy oraz całkowity koszt posiadania — przez cały okres eksploatacji systemu.
Skanowanie z użyciem cewek Breeze
Skanowanie z użyciem cewek Breeze
Cewki i złącza Breeze ważą aż o 75% mniej niż konwencjonalne cewki, a dzięki wszechstronności ich zastosowań można ich używać do skanowania wielu różnych struktur anatomicznych. W połączeniu z rozwiązaniem Smart Workflow cewki Breeze umożliwiają ich szybkie podłączenie i przygotowanie pacjentów do badania (w przypadku rutynowych badań czas przygotowania pacjentów do badania skraca się nawet o 30%⁴). Warto również wspomnieć, że cewki Breeze zapewniają bardzo wysoką jakość obrazu oraz wpływają na zadowolenie pacjentów z przebiegu badania.
Skanowanie z użyciem cewek Breeze
Cewki i złącza Breeze ważą aż o 75% mniej niż konwencjonalne cewki, a dzięki wszechstronności ich zastosowań można ich używać do skanowania wielu różnych struktur anatomicznych. W połączeniu z rozwiązaniem Smart Workflow cewki Breeze umożliwiają ich szybkie podłączenie i przygotowanie pacjentów do badania (w przypadku rutynowych badań czas przygotowania pacjentów do badania skraca się nawet o 30%⁴). Warto również wspomnieć, że cewki Breeze zapewniają bardzo wysoką jakość obrazu oraz wpływają na zadowolenie pacjentów z przebiegu badania.
Skanowanie z użyciem cewek Breeze
Cewki i złącza Breeze ważą aż o 75% mniej niż konwencjonalne cewki, a dzięki wszechstronności ich zastosowań można ich używać do skanowania wielu różnych struktur anatomicznych. W połączeniu z rozwiązaniem Smart Workflow cewki Breeze umożliwiają ich szybkie podłączenie i przygotowanie pacjentów do badania (w przypadku rutynowych badań czas przygotowania pacjentów do badania skraca się nawet o 30%⁴). Warto również wspomnieć, że cewki Breeze zapewniają bardzo wysoką jakość obrazu oraz wpływają na zadowolenie pacjentów z przebiegu badania.
Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Nowoczesna, wysoce wydajna technologia mikrochłodzenia magnesu BlueSeal firmy Philips pozwoliła zmniejszyć ilość wykorzystywanego do chłodzenia ciekłego helu do wartości minimalnych w porównaniu ze stosowaną obecnie (< 0.5%). Tę minimalną ilość umieszcza się w magnesie na etapie produkcji, a następnie całkowicie uszczelnia magnes. Zapobiega to parowaniu helu, zarówno nagłemu, jak i stopniowemu.
Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu
Nowoczesna, wysoce wydajna technologia mikrochłodzenia magnesu BlueSeal firmy Philips pozwoliła zmniejszyć ilość wykorzystywanego do chłodzenia ciekłego helu do wartości minimalnych w porównaniu ze stosowaną obecnie (< 0.5%). Tę minimalną ilość umieszcza się w magnesie na etapie produkcji, a następnie całkowicie uszczelnia magnes. Zapobiega to parowaniu helu, zarówno nagłemu, jak i stopniowemu.
Magnes BlueSeal – czas zapomnieć o helu
Nowoczesna, wysoce wydajna technologia mikrochłodzenia magnesu BlueSeal firmy Philips pozwoliła zmniejszyć ilość wykorzystywanego do chłodzenia ciekłego helu do wartości minimalnych w porównaniu ze stosowaną obecnie (< 0.5%). Tę minimalną ilość umieszcza się w magnesie na etapie produkcji, a następnie całkowicie uszczelnia magnes. Zapobiega to parowaniu helu, zarówno nagłemu, jak i stopniowemu.
Nowoczesna, wysoce wydajna technologia mikrochłodzenia magnesu BlueSeal firmy Philips pozwoliła zmniejszyć ilość wykorzystywanego do chłodzenia ciekłego helu do wartości minimalnych w porównaniu ze stosowaną obecnie (< 0.5%). Tę minimalną ilość umieszcza się w magnesie na etapie produkcji, a następnie całkowicie uszczelnia magnes. Zapobiega to parowaniu helu, zarówno nagłemu, jak i stopniowemu.
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Magnes BlueSeal firmy Philips — wyposażony w cyfrowe urządzenia kontrolujące oraz możliwość wysyłania elektronicznych alarmów przez całą dobę siedem dni w tygodniu³ — jest pierwszym magnesem z systemem inteligencji adaptacyjnej wspomagającej unikalne funkcje serwisowe EasySwitch. Ich celem jest zminimalizowanie nieplanowanych przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego spowodowanych problemami technicznymi systemu.
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Magnes BlueSeal firmy Philips — wyposażony w cyfrowe urządzenia kontrolujące oraz możliwość wysyłania elektronicznych alarmów przez całą dobę siedem dni w tygodniu³ — jest pierwszym magnesem z systemem inteligencji adaptacyjnej wspomagającej unikalne funkcje serwisowe EasySwitch. Ich celem jest zminimalizowanie nieplanowanych przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego spowodowanych problemami technicznymi systemu.
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Magnes BlueSeal firmy Philips — wyposażony w cyfrowe urządzenia kontrolujące oraz możliwość wysyłania elektronicznych alarmów przez całą dobę siedem dni w tygodniu³ — jest pierwszym magnesem z systemem inteligencji adaptacyjnej wspomagającej unikalne funkcje serwisowe EasySwitch. Ich celem jest zminimalizowanie nieplanowanych przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego spowodowanych problemami technicznymi systemu.
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Cel: wyeliminowanie przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego
Magnes BlueSeal firmy Philips — wyposażony w cyfrowe urządzenia kontrolujące oraz możliwość wysyłania elektronicznych alarmów przez całą dobę siedem dni w tygodniu³ — jest pierwszym magnesem z systemem inteligencji adaptacyjnej wspomagającej unikalne funkcje serwisowe EasySwitch. Ich celem jest zminimalizowanie nieplanowanych przerw w pracy pracowni rezonansu magnetycznego spowodowanych problemami technicznymi systemu.
Poświęć więcej uwagi swoim pacjentom
Możliwość większego skupienia uwagi na pacjentach, a nie na technologii
Rozwiązanie SmartWorkflow, obejmujące instruktaż przygotowania pacjenta do badania w czasie poniżej minuty, bezdotykowe wykrywanie pacjenta oraz rozpoczynanie rutynowych badań jednym kliknięciem, pozwala znacząco ograniczyć liczbę czynności koniecznych do wykonania badania. W połączeniu z najlżejszymi w naszej ofercie cewkami Breeze umożliwia to skrócenie czasu potrzebnego na obsługę pacjenta o 30%⁴ i zrealizowanie nawet najbardziej napiętego harmonogramu pracowni. Rezultat? Krótszy czas badań oraz większe zadowolenie specjalistów i pacjentów.
Możliwość większego skupienia uwagi na pacjentach, a nie na technologii
Rozwiązanie SmartWorkflow, obejmujące instruktaż przygotowania pacjenta do badania w czasie poniżej minuty, bezdotykowe wykrywanie pacjenta oraz rozpoczynanie rutynowych badań jednym kliknięciem, pozwala znacząco ograniczyć liczbę czynności koniecznych do wykonania badania. W połączeniu z najlżejszymi w naszej ofercie cewkami Breeze umożliwia to skrócenie czasu potrzebnego na obsługę pacjenta o 30%⁴ i zrealizowanie nawet najbardziej napiętego harmonogramu pracowni. Rezultat? Krótszy czas badań oraz większe zadowolenie specjalistów i pacjentów.
Możliwość większego skupienia uwagi na pacjentach, a nie na technologii
Rozwiązanie SmartWorkflow, obejmujące instruktaż przygotowania pacjenta do badania w czasie poniżej minuty, bezdotykowe wykrywanie pacjenta oraz rozpoczynanie rutynowych badań jednym kliknięciem, pozwala znacząco ograniczyć liczbę czynności koniecznych do wykonania badania. W połączeniu z najlżejszymi w naszej ofercie cewkami Breeze umożliwia to skrócenie czasu potrzebnego na obsługę pacjenta o 30%⁴ i zrealizowanie nawet najbardziej napiętego harmonogramu pracowni. Rezultat? Krótszy czas badań oraz większe zadowolenie specjalistów i pacjentów.
Możliwość większego skupienia uwagi na pacjentach, a nie na technologii
Rozwiązanie SmartWorkflow, obejmujące instruktaż przygotowania pacjenta do badania w czasie poniżej minuty, bezdotykowe wykrywanie pacjenta oraz rozpoczynanie rutynowych badań jednym kliknięciem, pozwala znacząco ograniczyć liczbę czynności koniecznych do wykonania badania. W połączeniu z najlżejszymi w naszej ofercie cewkami Breeze umożliwia to skrócenie czasu potrzebnego na obsługę pacjenta o 30%⁴ i zrealizowanie nawet najbardziej napiętego harmonogramu pracowni. Rezultat? Krótszy czas badań oraz większe zadowolenie specjalistów i pacjentów.
Bez bałaganu i kontaktu ze skórą
Bez bałaganu i kontaktu ze skórą
Dzięki materacowi ComfortPlus systemu MR 5300 nie trzeba już martwić się o bałagan z kablami oraz ich odseparowanie od skóry pacjenta. Biegnące wzdłuż boków materaca wycięcia w kształcie litery U zapewniają porządek i pozwalają utrzymać dystans pomiędzy kablami a ciałem pacjenta. Cewki Breeze w połączeniu z materacem ComfortPlus pozwalają zapewnić pacjentom znacznie większy komfort⁵.
Bez bałaganu i kontaktu ze skórą
Dzięki materacowi ComfortPlus systemu MR 5300 nie trzeba już martwić się o bałagan z kablami oraz ich odseparowanie od skóry pacjenta. Biegnące wzdłuż boków materaca wycięcia w kształcie litery U zapewniają porządek i pozwalają utrzymać dystans pomiędzy kablami a ciałem pacjenta. Cewki Breeze w połączeniu z materacem ComfortPlus pozwalają zapewnić pacjentom znacznie większy komfort⁵.
Bez bałaganu i kontaktu ze skórą
Dzięki materacowi ComfortPlus systemu MR 5300 nie trzeba już martwić się o bałagan z kablami oraz ich odseparowanie od skóry pacjenta. Biegnące wzdłuż boków materaca wycięcia w kształcie litery U zapewniają porządek i pozwalają utrzymać dystans pomiędzy kablami a ciałem pacjenta. Cewki Breeze w połączeniu z materacem ComfortPlus pozwalają zapewnić pacjentom znacznie większy komfort⁵.
Dzięki materacowi ComfortPlus systemu MR 5300 nie trzeba już martwić się o bałagan z kablami oraz ich odseparowanie od skóry pacjenta. Biegnące wzdłuż boków materaca wycięcia w kształcie litery U zapewniają porządek i pozwalają utrzymać dystans pomiędzy kablami a ciałem pacjenta. Cewki Breeze w połączeniu z materacem ComfortPlus pozwalają zapewnić pacjentom znacznie większy komfort⁵.
Obrazy zawierające odpowiedzi na stawiane pytania
O 50% szybsze formułowanie rozpoznań
Funkcja Compressed SENSE skraca wykonywanie standardowych badań MR nawet o 50%⁷ przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów, pozwalając jednocześnie skrócić czas analizy obrazów, podnieść pewność diagnostyczną oraz spełnić wymagania lekarzy kierujących na badania. Nie musisz już poświęcać tyle czasu na organizowanie badań i zarządzanie nimi, dzięki czemu masz go więcej dla swoich pacjentów.
O 50% szybsze formułowanie rozpoznań
Funkcja Compressed SENSE skraca wykonywanie standardowych badań MR nawet o 50%⁷ przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów, pozwalając jednocześnie skrócić czas analizy obrazów, podnieść pewność diagnostyczną oraz spełnić wymagania lekarzy kierujących na badania. Nie musisz już poświęcać tyle czasu na organizowanie badań i zarządzanie nimi, dzięki czemu masz go więcej dla swoich pacjentów.
O 50% szybsze formułowanie rozpoznań
Funkcja Compressed SENSE skraca wykonywanie standardowych badań MR nawet o 50%⁷ przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów, pozwalając jednocześnie skrócić czas analizy obrazów, podnieść pewność diagnostyczną oraz spełnić wymagania lekarzy kierujących na badania. Nie musisz już poświęcać tyle czasu na organizowanie badań i zarządzanie nimi, dzięki czemu masz go więcej dla swoich pacjentów.
Funkcja Compressed SENSE skraca wykonywanie standardowych badań MR nawet o 50%⁷ przy zachowaniu takiej samej jakości obrazów, pozwalając jednocześnie skrócić czas analizy obrazów, podnieść pewność diagnostyczną oraz spełnić wymagania lekarzy kierujących na badania. Nie musisz już poświęcać tyle czasu na organizowanie badań i zarządzanie nimi, dzięki czemu masz go więcej dla swoich pacjentów.
Obrazy najwyższej jakości to wiarygodna diagnoza
Wiarygodna diagnoza zależy od jakości uzyskanych obrazów
Obrazy diagnostyczne wysokiej jakości umożliwiają formułowanie trafnych, wiarygodnych rozpoznań. Dostępne w systemie MR 5300 metody skanowania pozwalają uzyskać obrazy charakteryzujące się wyjątkową jakością, które zapewnią Twojej placówce wysoką pozycję na rynku usług diagnostyki obrazowej.
Wiarygodna diagnoza zależy od jakości uzyskanych obrazów
Obrazy diagnostyczne wysokiej jakości umożliwiają formułowanie trafnych, wiarygodnych rozpoznań. Dostępne w systemie MR 5300 metody skanowania pozwalają uzyskać obrazy charakteryzujące się wyjątkową jakością, które zapewnią Twojej placówce wysoką pozycję na rynku usług diagnostyki obrazowej.
Wiarygodna diagnoza zależy od jakości uzyskanych obrazów
Obrazy diagnostyczne wysokiej jakości umożliwiają formułowanie trafnych, wiarygodnych rozpoznań. Dostępne w systemie MR 5300 metody skanowania pozwalają uzyskać obrazy charakteryzujące się wyjątkową jakością, które zapewnią Twojej placówce wysoką pozycję na rynku usług diagnostyki obrazowej.
Wiarygodna diagnoza zależy od jakości uzyskanych obrazów
Obrazy diagnostyczne wysokiej jakości umożliwiają formułowanie trafnych, wiarygodnych rozpoznań. Dostępne w systemie MR 5300 metody skanowania pozwalają uzyskać obrazy charakteryzujące się wyjątkową jakością, które zapewnią Twojej placówce wysoką pozycję na rynku usług diagnostyki obrazowej.
Wsparcie techniczne Philips przez cały okres eksploatacji systemu
Wsparcie techniczne Philips przez cały okres eksploatacji systemu
Oferowane przez firmę Philips rozwiązania umożliwiają zdalną obsługę serwisową systemu, wspartą sztuczną inteligencją² konserwację prewencyjną, częste modernizacje systemu oraz ciągłą wymianę cewek, ograniczając ryzyko awarii, dezorganizacji pracy oraz całkowity koszt posiadania — przez cały okres eksploatacji systemu.
Wsparcie techniczne Philips przez cały okres eksploatacji systemu
Oferowane przez firmę Philips rozwiązania umożliwiają zdalną obsługę serwisową systemu, wspartą sztuczną inteligencją² konserwację prewencyjną, częste modernizacje systemu oraz ciągłą wymianę cewek, ograniczając ryzyko awarii, dezorganizacji pracy oraz całkowity koszt posiadania — przez cały okres eksploatacji systemu.
Wsparcie techniczne Philips przez cały okres eksploatacji systemu
Oferowane przez firmę Philips rozwiązania umożliwiają zdalną obsługę serwisową systemu, wspartą sztuczną inteligencją² konserwację prewencyjną, częste modernizacje systemu oraz ciągłą wymianę cewek, ograniczając ryzyko awarii, dezorganizacji pracy oraz całkowity koszt posiadania — przez cały okres eksploatacji systemu.
Wsparcie techniczne Philips przez cały okres eksploatacji systemu
Wsparcie techniczne Philips przez cały okres eksploatacji systemu
Oferowane przez firmę Philips rozwiązania umożliwiają zdalną obsługę serwisową systemu, wspartą sztuczną inteligencją² konserwację prewencyjną, częste modernizacje systemu oraz ciągłą wymianę cewek, ograniczając ryzyko awarii, dezorganizacji pracy oraz całkowity koszt posiadania — przez cały okres eksploatacji systemu.
Skanowanie z użyciem cewek Breeze
Skanowanie z użyciem cewek Breeze
Cewki i złącza Breeze ważą aż o 75% mniej niż konwencjonalne cewki, a dzięki wszechstronności ich zastosowań można ich używać do skanowania wielu różnych struktur anatomicznych. W połączeniu z rozwiązaniem Smart Workflow cewki Breeze umożliwiają ich szybkie podłączenie i przygotowanie pacjentów do badania (w przypadku rutynowych badań czas przygotowania pacjentów do badania skraca się nawet o 30%⁴). Warto również wspomnieć, że cewki Breeze zapewniają bardzo wysoką jakość obrazu oraz wpływają na zadowolenie pacjentów z przebiegu badania.
Skanowanie z użyciem cewek Breeze
Cewki i złącza Breeze ważą aż o 75% mniej niż konwencjonalne cewki, a dzięki wszechstronności ich zastosowań można ich używać do skanowania wielu różnych struktur anatomicznych. W połączeniu z rozwiązaniem Smart Workflow cewki Breeze umożliwiają ich szybkie podłączenie i przygotowanie pacjentów do badania (w przypadku rutynowych badań czas przygotowania pacjentów do badania skraca się nawet o 30%⁴). Warto również wspomnieć, że cewki Breeze zapewniają bardzo wysoką jakość obrazu oraz wpływają na zadowolenie pacjentów z przebiegu badania.
Skanowanie z użyciem cewek Breeze
Cewki i złącza Breeze ważą aż o 75% mniej niż konwencjonalne cewki, a dzięki wszechstronności ich zastosowań można ich używać do skanowania wielu różnych struktur anatomicznych. W połączeniu z rozwiązaniem Smart Workflow cewki Breeze umożliwiają ich szybkie podłączenie i przygotowanie pacjentów do badania (w przypadku rutynowych badań czas przygotowania pacjentów do badania skraca się nawet o 30%⁴). Warto również wspomnieć, że cewki Breeze zapewniają bardzo wysoką jakość obrazu oraz wpływają na zadowolenie pacjentów z przebiegu badania.
Specyfikacja
Magnes o szczelnie zamkniętej konstrukcji
Magnes o szczelnie zamkniętej konstrukcji
Siła pola
1,5 T
Projekt otworu
70 cm
Masa magnesu
2300 kg
Typowa jednorodność V-RMS
≤ 1,1 ppm (przy DSV 45 cm)
Technologia mikrochłodzenia
Tak
Maksymalne pole widzenia
55 cm
Typ urządzeń kontrolujących magnesu
Cyfrowy, wsparty sztuczną inteligencją
Współczynnik parowania czynnika chłodzącego
Nie dotyczy, całkowicie szczelna konstrukcja
Wymagania dot. przewodów wentylacyjnych
Nie dotyczy, całkowicie szczelna konstrukcja
Gradienty Omega
Gradienty Omega
Maks. amplituda dla każdej osi
33 mT/m
Maks. szybkość narastania gradientu dla każdej osi
120 T/m/s
Funkcja SmartWorkflow
Funkcja SmartWorkflow
Konfiguracja badania z pomocą wirtualnego instruktora
Tor sygnału od interfejsu Breeze do rekonstruktora
W pełni cyfrowy sygnał
Zestaw superlekkich cewek
Cewki dS Breeze
1. W porównaniu z magnesem ZBO systemu Ingenia 1.5T.
2. Zgodnie z definicją sztucznej inteligencji (AI) opracowaną przez grupę ekspertów na szczeblu UE.
3. Wymagane zdalne połączenie.
4. W porównaniu z czasem zmiany operatora podczas rutynowych badań mózgu, kręgosłupa, tułowia, serca, układu mięśniowo-szkieletowego w systemach Ingenia 1.5T / Ingenia Ambition 1.5T z cewkami dS Anterior i dedykowanymi cewkami do badania układu mięśniowo-szkieletowego.
5. W porównaniu ze skanowaniem bez materaca ComfortPlus oraz rozwiązań ComforTone i Compressed SENSE.
6. Nawet w rzadkich przypadkach utraty szczelności przez magnes niewielka ilość helu, która przedostałaby się na zewnątrz, nie miałaby wpływu na stężenie tlenu w pomieszczeniu.
7. W porównaniu ze skanami uzyskanymi za pomocą systemów firmy Philips bez technologii Compressed SENSE.
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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.
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