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Rozwiązania dla opieki zdrowotnej

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027

Rozwiązania Philips dla wsparcia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

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Tomografia komputerowa
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Rezonans magnetyczny
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Ultrasonografia
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Monitorowanie pacjentów
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Zabiegi pod kontrolą obrazowania
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Rozwiązania informatyczne

Jak liderzy ochrony zdrowia radzą sobie ze stojącymi przed nimi wyzwaniami?

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

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