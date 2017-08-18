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Usługi serwisowe
Usługi serwisowe

Usługi serwisowe

Maksymalizacja wydajności operacyjnej i ograniczenie awarii sprzętu.

Kontakt

    Firma Philips oferuje znacznie więcej niż tylko zwykłe serwisowanie sprzętu. Naszym celem jest pomoc w poprawie wydajności, użyteczności i interoperacyjności poprzez utrzymanie trwałości i niezawodności technologii. Zapewniamy telefoniczną pomoc techniczną, serwis na miejscu i zdalne rozwiązywanie problemów bezpośrednio przez ekspertów posiadających dogłębną wiedzę kliniczną.

     

    Niezależnie od tego, czy potrzebujesz krótko- czy długoterminowego serwisu sprzętu i oprogramowania firmy Philips lub różnych producentów, możemy we współpracy z Tobą wybrać najwłaściwsze opcje, które uzupełnią Twoje wewnętrzne zasoby i budżet.

    Usługi serwisowania sprzętu i oprogramowania medycznego

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    Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

    Rozumiem

    You are about to visit a Philips global content page

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