Usługi serwisowe

Firma Philips oferuje znacznie więcej niż tylko zwykłe serwisowanie sprzętu. Naszym celem jest pomoc w poprawie wydajności, użyteczności i interoperacyjności poprzez utrzymanie trwałości i niezawodności technologii. Zapewniamy telefoniczną pomoc techniczną, serwis na miejscu i zdalne rozwiązywanie problemów bezpośrednio przez ekspertów posiadających dogłębną wiedzę kliniczną. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz krótko- czy długoterminowego serwisu sprzętu i oprogramowania firmy Philips lub różnych producentów, możemy we współpracy z Tobą wybrać najwłaściwsze opcje, które uzupełnią Twoje wewnętrzne zasoby i budżet.
Firma Philips oferuje znacznie więcej niż tylko zwykłe serwisowanie sprzętu. Naszym celem jest pomoc w poprawie wydajności, użyteczności i interoperacyjności poprzez utrzymanie trwałości i niezawodności technologii. Zapewniamy telefoniczną pomoc techniczną, serwis na miejscu i zdalne rozwiązywanie problemów bezpośrednio przez ekspertów posiadających dogłębną wiedzę kliniczną.
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz krótko- czy długoterminowego serwisu sprzętu i oprogramowania firmy Philips lub różnych producentów, możemy we współpracy z Tobą wybrać najwłaściwsze opcje, które uzupełnią Twoje wewnętrzne zasoby i budżet.
Kontrakty na opiekę serwisową dostosowane do wymagań i oczekiwań klientów.
Elastyczne kontrakty serwisowe obejmujące systemy obrazowania, systemy monitorowania pacjentów i ultrasonografy skonstruowano tak, aby były jak najlepiej dopasowane do zmieniających się potrzeb biznesowych klientów.
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Usługi Software Evolution
Usługi Software Evolution firmy Philips standaryzują wyjątkowy proces monitorowania pacjentów w całej sieci szpitali poprzez zarządzanie ryzykiem informatycznym i zapewnienie gotowości personelu na zdarzenia zagrażające życiu pacjentów.
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