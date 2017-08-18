Usługi serwisowe

Firma Philips oferuje znacznie więcej niż tylko zwykłe serwisowanie sprzętu. Naszym celem jest pomoc w poprawie wydajności, użyteczności i interoperacyjności poprzez utrzymanie trwałości i niezawodności technologii. Zapewniamy telefoniczną pomoc techniczną, serwis na miejscu i zdalne rozwiązywanie problemów bezpośrednio przez ekspertów posiadających dogłębną wiedzę kliniczną.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz krótko- czy długoterminowego serwisu sprzętu i oprogramowania firmy Philips lub różnych producentów, możemy we współpracy z Tobą wybrać najwłaściwsze opcje, które uzupełnią Twoje wewnętrzne zasoby i budżet.