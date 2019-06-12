Philips Azurion z konstrukcją FlexArm to innowacyjna platforma do wykonywania zabiegów monitorowanych badaniami obrazowymi, opracowana we współpracy z wiodącymi szpitalami na świecie. Zasilany unikalnym inteligentnym silnikiem kinematycznym, system porusza się w ośmiu różnych osiach, wszystkie sterowane za pomocą pojedynczego kontrolera „Axsys”.

Platforma umożliwia lekarzom łatwe i pewne wykonywanie szerokiego zakresu zabiegów, optymalizując wydajność pracy w gabinecie zabiegowym i gwarantując najwyższej jakości opiekę nad pacjentami.