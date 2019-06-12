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azurion

Azurion z technologią FlexArm


Platforma nowej generacji do diagnostyki obrazowej.

C arm

Azurion z technologią FlexArm

Azurion z technologią FlexArm

Azurion 7 C20 with C-arm

Platforma nowej generacji do diagnostyki obrazowej.

azurion

Philips Azurion z konstrukcją FlexArm to innowacyjna platforma do wykonywania zabiegów monitorowanych badaniami obrazowymi, opracowana we współpracy z wiodącymi szpitalami na świecie. Zasilany unikalnym inteligentnym silnikiem kinematycznym, system porusza się w ośmiu różnych osiach, wszystkie sterowane za pomocą pojedynczego kontrolera „Axsys”.

 

Platforma umożliwia lekarzom łatwe i pewne wykonywanie szerokiego zakresu zabiegów, optymalizując wydajność pracy w gabinecie zabiegowym i gwarantując najwyższej jakości opiekę nad pacjentami.

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Azurion
Technologia ConnectOS


Azurion został zaprojektowany tak, aby pomóc Ci w intuicyjnym, szybkim i efektywnym wykonywaniu procedur. Platforma opiera się na technologii ConnectOS umożliwiającej wykonywanie zabiegów w czasie rzeczywistym na wielu stanowiskach. To rozwiązanie zostało opracowane wyłącznie na potrzeby platformy Azurion. 91% respondentów światowego badania użytkowników potwierdza, że Azurion pozwala skrócić czas wykonywania zabiegów.

azurion

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azurion

Zalety platformy:

 

  • Skrócenie czasu przygotowania pacjentów do zabiegów - karty zabiegowe umożliwiają lekarzom wstępne programowanie czynności rutynowych i indywidualnych preferencji.
  • Funkcjonalności gwarantujące łatwą obsługę - dostęp do szeregu różnych stanowisk pracy w obrębie jednego laboratorium.
  • Wysokie standardy bezpieczeństwa - wyjątkowo niska dawka promieniowani.

azurion app

Image Guided Therapy Learning App

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azurion

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Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

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