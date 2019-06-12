Philips Azurion z konstrukcją FlexArm to innowacyjna platforma do wykonywania zabiegów monitorowanych badaniami obrazowymi, opracowana we współpracy z wiodącymi szpitalami na świecie. Zasilany unikalnym inteligentnym silnikiem kinematycznym, system porusza się w ośmiu różnych osiach, wszystkie sterowane za pomocą pojedynczego kontrolera „Axsys”. Platforma umożliwia lekarzom łatwe i pewne wykonywanie szerokiego zakresu zabiegów, optymalizując wydajność pracy w gabinecie zabiegowym i gwarantując najwyższej jakości opiekę nad pacjentami.
Philips Azurion z konstrukcją FlexArm to innowacyjna platforma do wykonywania zabiegów monitorowanych badaniami obrazowymi, opracowana we współpracy z wiodącymi szpitalami na świecie. Zasilany unikalnym inteligentnym silnikiem kinematycznym, system porusza się w ośmiu różnych osiach, wszystkie sterowane za pomocą pojedynczego kontrolera „Axsys”.
Platforma umożliwia lekarzom łatwe i pewne wykonywanie szerokiego zakresu zabiegów, optymalizując wydajność pracy w gabinecie zabiegowym i gwarantując najwyższej jakości opiekę nad pacjentami.
Azurion został zaprojektowany tak, aby pomóc Ci w intuicyjnym, szybkim i efektywnym wykonywaniu procedur. Platforma opiera się na technologii ConnectOS umożliwiającej wykonywanie zabiegów w czasie rzeczywistym na wielu stanowiskach. To rozwiązanie zostało opracowane wyłącznie na potrzeby platformy Azurion. 91% respondentów światowego badania użytkowników potwierdza, że Azurion pozwala skrócić czas wykonywania zabiegów.
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