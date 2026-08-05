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Ekologiczne rozwiązania
Zaprojektowane na lata.
W firmie Philips uważamy, że innowacja powinna polegać na tworzeniu wysokiej jakości produktów, z których będziesz z przyjemnością korzystać przez długi czas, a następnie możesz poddać recyklingowi. Przez lata wprowadzaliśmy to podejście w życie na wiele sposobów, a dopiero zaczynamy.