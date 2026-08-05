Ekologiczne rozwiązania

Zaprojektowane na lata.

W firmie Philips uważamy, że innowacja powinna polegać na tworzeniu wysokiej jakości produktów, z których będziesz z przyjemnością korzystać przez długi czas, a następnie możesz poddać recyklingowi. Przez lata wprowadzaliśmy to podejście w życie na wiele sposobów, a dopiero zaczynamy.