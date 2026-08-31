ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Produkty konsumenckie

Strona główna pomocy technicznej Philips

Opcje wsparcia dla produktów Philips mogą się różnić w zależności od kategorii produktu. Aby uzyskać najbardziej odpowiednią pomoc, zacznij od wybrania kategorii produktu.

Wybierz, aby zobaczyć opcje pomocy

Wyszukaj swój produkt

Wprowadź numer modelu produktu, aby znaleźć instrukcje, często zadawane pytania i inne materiały pomocnicze.

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta

Skontaktuj się z Philips

Czy jesteś pracownikiem opieki zdrowotnej?

Pomoc dla profesjonalnych rozwiązań medycznych

Przejdź do Philips Healthcare