Zadaniem maski jest podawanie powietrza pod ciśnieniem z urządzenia do pacjenta. Korzystanie z wygodnej maski to warunek niezbędny do tego, by leczenie można było prowadzić co noc. Z tego względu tak istotne jest znalezienie maski doskonale dobranej do twarzy i stylu życia pacjenta. Większość masek ma wbudowane porty wydechowe, przez które odprowadzane jest wydychane powietrze. Porozmawiaj ze swoim specjalistą w zakresie opieki domowej o różnych rodzajach dostępnych masek i uprzęży.