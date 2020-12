Historia ekspresów do kawy Philips sięga aż 1965 roku. Od początku wyróżniały się swoimi pionierskimi technologiami. Dążenie do przygotowywania kawy idealnej we własnym domu od zawsze idzie w parze z wygodą, która nie ma sobie równych. Dzięki ekspresom Philips niezwykły smak jest zawsze w zasięgu ręki.