Sprawdzanie autentyczności

Aparat telefonu może mieć problem z zeskanowaniem kodu QR, jeśli jest on przechylony lub nieostry. Upewnij się, że aparat znajduje się równolegle do powierzchni, na której wydrukowany jest kod QR. Aparat nie zeskanuje kodu, jeśli będziesz trzymać go zbyt blisko lub zbyt daleko. Spróbuj oddalić telefon i powoli przesuwać go w kierunku kodu QR.