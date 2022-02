Tradycyjne żarówki do samochodów osobowych i ciężarowych mają krótki okres eksploatacji, co wiąże się z kłopotami i kosztami ich regularnej wymiany. Dzięki takim funkcjom, jak wiodąca w swojej klasie technologia LED i zaawansowane zarządzanie ciepłem, ich okres eksploatacji wynosi do 5000 godzin, sprawiając, że Twoje światła będą świecić jaśniej przez dłuższy czas — zwłaszcza żarówki T10, które muszą wytrzymać wysokie temperatury w zastosowaniach oświetlenia pozycyjnego. Wyposażyliśmy je w nową technologię HeatShield, dzięki czemu możesz mieć pewność, że pozostaną niezawodne.