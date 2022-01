Philips oferuje szeroką gamę produktów oświetleniowych do zastosowań motoryzacyjnych. Od lamp halogenowych i ksenonowych po szeroką gamę zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych — światła stopu, kierunkowskazy, światła cofania, światła tylne, światła pozycyjne, światła awaryjne, światła bagażnika, światła schowka i wewnętrzne światła podłogowe.



Ponieważ oświetlenie samochodowe musi oświetlać drogę tak bezpiecznie i jasno, jak to możliwe, kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność dobierając odpowiednie żarówki do swojego pojazdu. Dzięki naszemu narzędziu do wyboru oświetlenia samochodowego wystarczy wybrać typ pojazdu, markę, model, serię i żądaną technologię oświetleniową, a narzędzie pokaże Ci, które żarówki Philips są dostępne dla danego zastosowania.