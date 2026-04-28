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Lampy motocyklowe

Lampy motocyklowe

Odkryj oświetlenie motocyklowe firmy Philips

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Najlepsza żarówka motocyklowa

Niesamowita wydajność dzięki legalnym żarówkom

RacingVision GT200
RacingVision GT200
Niesamowita wydajność, przenieś swoje wrażenia z jazdy na wyższy poziom - Do 200% jaśniejsze światło
WhiteVision ultra

WhiteVision ultra

Najbielsze światło spośród produktów dopuszczonych do legalnego użytkowania na drogach z naszej oferty. To idealny wybór, jeśli oczekujesz doskonałego.

CityVision Moto

CityVision Moto

Emituje charakterystyczną pomarańczową poświatę, która przyciąga uwagę, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i doskonałą widoczność.

Vision Moto

Vision Moto

Zapewnia do 30% większą widoczność niż standardowa żarówka. Dzięki udoskonalonej wiązce światła motocyklista widzi dalej.

Razem z Tobą tworzymy przyszłość światła

Razem z Tobą tworzymy przyszłość światła

Odkrywanie granic światła jest ekscytujące. To źródło przyjemności, ale także obowiązek, by nieustannie dążyć do coraz lepszej jakości, niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa.

Szkło kwarcowe z osłoną UV

Żarówki firmy Philips ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650ºC i temperaturze szkła 800ºC) są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Możliwość uzyskania zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV emituje mocniejsze światło.

Szkło kwarcowe z osłoną UV
Unikalne techniki powlekania żarówki

Unikalne techniki powlekania żarówki

Unikalne, opatentowane techniki powlekania gradientem i sitodrukiem pozwalają tym żarówkom rzucać więcej światła na drogę, poprawiając widoczność w warunkach nocnych.

Homologację zgodną z normą ECE

Kierowcy nastawieni na wysoką wydajność mogą zatem korzystać z jasnej, mocnej żarówki, zgodnej z obowiązującymi przepisami drogowymi.

Unikalne techniki powlekania żarówki
  • Homologację zgodną z normą ECE

    Mocna wiązka, która sięga dalej

    Dzięki niezwykle wydajnej wiązce światła żarówki Philips moto pozwalają zobaczyć więcej drogi przed motocyklem. Szybciej dostrzegaj potencjalne zagrożenia. Reaguj szybciej i precyzyjniej prowadź motocykl.

Dlaczego my?

  • Posiadamy 420 rodzin patentów i zgłaszamy 50 nowych rocznie

    Nasze pierwsze laboratorium badawczo-rozwojowe przekształciliśmy w muzeum, aby zawsze pamiętać, gdzie wszystko się zaczęło.

  • Każdy produkt jest sprawdzany ponad 30 razy przed wejściem na rynek

    Jesteśmy tak skrupulatni i dbamy o każdy szczegół, że nawet opakowanie chroniące źródło światła poddawane jest najsurowszym testom.

  • Zwiększamy bezpieczeństwo na drogach, wyposażając 5,5 mln samochodów

    Poprosiliśmy ponad 10 000 użytkowników o opinie, aby pomóc nam się doskonalić i dostarczać jeszcze lepsze innowacje.

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. W porównaniu do standardowego, uwarunkowanego prawem minimum 