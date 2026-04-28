Lampy motocyklowe

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Najlepsza żarówka motocyklowa
Najbielsze światło spośród produktów dopuszczonych do legalnego użytkowania na drogach z naszej oferty. To idealny wybór, jeśli oczekujesz doskonałego.
Emituje charakterystyczną pomarańczową poświatę, która przyciąga uwagę, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i doskonałą widoczność.
Zapewnia do 30% większą widoczność niż standardowa żarówka. Dzięki udoskonalonej wiązce światła motocyklista widzi dalej.
Razem z Tobą tworzymy przyszłość światła
Odkrywanie granic światła jest ekscytujące. To źródło przyjemności, ale także obowiązek, by nieustannie dążyć do coraz lepszej jakości, niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa.
Żarówki firmy Philips ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650ºC i temperaturze szkła 800ºC) są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Możliwość uzyskania zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV emituje mocniejsze światło.
Unikalne, opatentowane techniki powlekania gradientem i sitodrukiem pozwalają tym żarówkom rzucać więcej światła na drogę, poprawiając widoczność w warunkach nocnych.
Kierowcy nastawieni na wysoką wydajność mogą zatem korzystać z jasnej, mocnej żarówki, zgodnej z obowiązującymi przepisami drogowymi.
Dzięki niezwykle wydajnej wiązce światła żarówki Philips moto pozwalają zobaczyć więcej drogi przed motocyklem. Szybciej dostrzegaj potencjalne zagrożenia. Reaguj szybciej i precyzyjniej prowadź motocykl.
Nasze pierwsze laboratorium badawczo-rozwojowe przekształciliśmy w muzeum, aby zawsze pamiętać, gdzie wszystko się zaczęło.
Jesteśmy tak skrupulatni i dbamy o każdy szczegół, że nawet opakowanie chroniące źródło światła poddawane jest najsurowszym testom.
Poprosiliśmy ponad 10 000 użytkowników o opinie, aby pomóc nam się doskonalić i dostarczać jeszcze lepsze innowacje.
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