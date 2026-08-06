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Golarki do ciała

Golarki do ciała (5)

W magazynie (5)

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W magazynie (5)

W magazynie

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  • Philips Head Pro seria 5000
  • Philips Head Pro seria 5000
  • Philips Head Pro seria 5000
  • Philips Head Pro seria 5000
  • Philips Head Pro seria 5000
  • Philips Head Pro seria 5000
  • Philips Head Pro seria 5000

Philips Head Pro seria 5000
Elektryczna golarka do głowy

HS5980/15
  • Elastyczna głowica goląca 360°
  • Czujnik PowerAdapt
  • Czas golenia 60min
  • 1x Woreczek podróżny
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Odbierz dodatkową gwarancję

  • Philips Head Pro seria 7000
  • Philips Head Pro seria 7000
  • Philips Head Pro seria 7000
  • Philips Head Pro seria 7000
  • Philips Head Pro seria 7000
  • Philips Head Pro seria 7000
  • Philips Head Pro seria 7000

Philips Head Pro seria 7000
Elektryczna golarka do głowy

HS7980/15
  • Elastyczna głowica goląca 360°
  • Czujnik PowerAdapt
  • Czas golenia 90min
  • 1x Eleganckie etui podróżne
  • 1x Stacja czyszcząca
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  • Philips Head Pro Ostrza
  • Philips Head Pro Ostrza
  • Philips Head Pro Ostrza
  • Philips Head Pro Ostrza
  • Philips Head Pro Ostrza
  • Philips Head Pro Ostrza
  • Philips Head Pro Ostrza
  • Philips Head Pro Ostrza

Philips Head Pro Ostrza
Ostrza do golarek Head Pro

HS740/15
  • Elastyczna głowica goląca 360°
  • Pasuje do HS5980/15, HS7980/15
  • Ostrza ComfortCut
  • Stal antykorozyjna
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  • Philips Body Groomer replacement foil
  • Philips Body Groomer replacement foil
  • Philips Body Groomer replacement foil
  • Philips Body Groomer replacement foil
  • Philips Body Groomer replacement foil

Philips Body Groomer replacement foil
BG2010

BG2010/43
  • Potrójny system ochrony podczas golenia
  • Możliwość użytkowania pod prysznicem (100% pewności)
  • Rekomendowana wymiana co 12 miesiące
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  • Philips Trymer do ciała seria 3000
  • Philips Trymer do ciała seria 3000
  • Philips Trymer do ciała seria 3000
  • Philips Trymer do ciała seria 3000
  • Philips Trymer do ciała seria 3000
  • Philips Trymer do ciała seria 3000
  • Philips Trymer do ciała seria 3000

Philips Trymer do ciała seria 3000
Bodygroom 3000

BG3480/15
  • System golenia Triple Protect
  • Precyzyjne rezultaty na skórze
  • Dwukierunkowe nasadki do przycinania
  • Możliwość używania pod prysznicem
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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie