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Golarki do ciała
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W magazynie
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Seria 7000 (2)
Funkcje
Możliwość mycia w wodzie (2)
Seria 3000 (1)
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Philips Head Pro seria 5000Elektryczna golarka do głowy
Philips Head Pro seria 7000Elektryczna golarka do głowy
Philips Head Pro OstrzaOstrza do golarek Head Pro
Philips Body Groomer replacement foilBG2010
Philips Trymer do ciała seria 3000Bodygroom 3000
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