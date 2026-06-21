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  • Folia wymienna do głowicy golarki do ciała
  • Folia wymienna do głowicy golarki do ciała
  • Folia wymienna do głowicy golarki do ciała
  • Folia wymienna do głowicy golarki do ciała
  • Folia wymienna do głowicy golarki do ciała
  • Folia wymienna do głowicy golarki do ciała
  • Folia wymienna do głowicy golarki do ciała
  • Folia wymienna do głowicy golarki do ciała
  • Folia wymienna do głowicy golarki do ciała
  • Folia wymienna do głowicy golarki do ciała

Body Groomer replacement foilBG2010

BG2010/43

4.9
| (39) Opinie | 100% poleca ten produkt
Folia wymienna do głowicy golarki do ciała
Folia wymienna do głowicy golarki do ciała do golarek do ciała serii BG34XX, BG54XX, BG74XX, BG94XX
Poznaj wszystkie korzyści

Najbardziej preferowana na świecie marka urządzeń elektrycznych do pielęgnacji dla mężczyzn1

Optymalna skuteczność w przypadku wymiany co 12 miesiące

Folia wymienna do głowicy golarki do ciała

  • Potrójny system ochrony podczas golenia

  • Możliwość użytkowania pod prysznicem (100% pewności)

  • Rekomendowana wymiana co 12 miesiące

Opatentowana technologia przycinania delikatna dla skóry

Opatentowana technologia przycinania delikatna dla skóry

System golenia Triple Protect jest wyposażony w perłowe końcówki dla większego komfortu skóry, otwory w kształcie rombów dla łatwego dopasowania do skóry, a osłona znacznie minimalizuje jej podrażnienia.

Gładkie, dokładne golenie do długości 0,2 mm

Gładkie, dokładne golenie do długości 0,2 mm

Technologia golenia z dokładnością do 0,2 mm zapewnia precyzyjne golenie. Folia goląca w kształcie rombów zapewnia gładkie i równomierne golenie, pozostawiając skórę miękką i odświeżoną.

Możliwość używania pod prysznicem dla wygodnej pielęgnacji, na mokro lub na sucho

Możliwość używania pod prysznicem dla wygodnej pielęgnacji, na mokro lub na sucho

Ponieważ urządzenia można używać pod prysznicem, pozwala na golenie zarówno na mokro, jak i na sucho, co zapewnia wygodę i komfort za każdym razem. Jest też łatwe w czyszczeniu.

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

39

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

21/06/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Do jajek idealne!

Rewelacja. Nigdy nie używałem niczego lepszego, ani nawet równie dobrego.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

26/12/2025

Polska

Polska

Ten produkt jest bezkonkurencyjny

Produkt rewelacyjny , spełnia wszystkie funkcje , można używać pod prysznicem , polecam dla osób z dużą ilością zarostu

Zalety

Dokładna

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

21/12/2025

Polska

Polska

Wszechstronny i wygodny — świetny na codzień

Używam tego trymera już jakiś czas i jestem naprawdę zadowolony. Urządzenie działa bezprzewodowo przez około 80 minut po pełnym naładowaniu, co w zupełności wystarcza na całe ciało — od klatki piersiowej, przez pachy, aż po nogi. Trymer działa zarówno na sucho, jak i pod prysznicem, więc mogę się golić od razu podczas kąpieli, a potem szybko umyć sprzęt pod bieżącą wodą. Ergonomiczny uchwyt dobrze leży w dłoni, a różne długości przycinania dają elastyczność w stylizacji włosów. Dla osób, które chcą jednego narzędzia do komfortowego przycinania i golenia bez podrażnień — to dobry wybór

Zalety

Delikatny, nie szarpie włosów, wodoodporny

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku. 