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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Potrójny system ochrony podczas golenia
Możliwość użytkowania pod prysznicem (100% pewności)
Rekomendowana wymiana co 12 miesiące
System golenia Triple Protect jest wyposażony w perłowe końcówki dla większego komfortu skóry, otwory w kształcie rombów dla łatwego dopasowania do skóry, a osłona znacznie minimalizuje jej podrażnienia.
Technologia golenia z dokładnością do 0,2 mm zapewnia precyzyjne golenie. Folia goląca w kształcie rombów zapewnia gładkie i równomierne golenie, pozostawiając skórę miękką i odświeżoną.
Ponieważ urządzenia można używać pod prysznicem, pozwala na golenie zarówno na mokro, jak i na sucho, co zapewnia wygodę i komfort za każdym razem. Jest też łatwe w czyszczeniu.
4.9
z 5
39
Opinie
100%
poleca ten produkt
Golarz Filip
21/06/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Do jajek idealne!
Rewelacja. Nigdy nie używałem niczego lepszego, ani nawet równie dobrego.
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Date of Use 2026-06-11
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Date of Use 2026-06-11
Mińska
26/12/2025
Polska
Część promocji
Ten produkt jest bezkonkurencyjny
Produkt rewelacyjny , spełnia wszystkie funkcje , można używać pod prysznicem , polecam dla osób z dużą ilością zarostu
Zalety
Dokładna
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Stylizator
21/12/2025
Polska
Część promocji
Wszechstronny i wygodny — świetny na codzień
Używam tego trymera już jakiś czas i jestem naprawdę zadowolony. Urządzenie działa bezprzewodowo przez około 80 minut po pełnym naładowaniu, co w zupełności wystarcza na całe ciało — od klatki piersiowej, przez pachy, aż po nogi. Trymer działa zarówno na sucho, jak i pod prysznicem, więc mogę się golić od razu podczas kąpieli, a potem szybko umyć sprzęt pod bieżącą wodą. Ergonomiczny uchwyt dobrze leży w dłoni, a różne długości przycinania dają elastyczność w stylizacji włosów. Dla osób, które chcą jednego narzędzia do komfortowego przycinania i golenia bez podrażnień — to dobry wybór
Zalety
Delikatny, nie szarpie włosów, wodoodporny
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku.