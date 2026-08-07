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W magazynie (15)

Depilatory

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W promocji (3)

  • Philips Epilator Series 4000
  • Philips Epilator Series 4000
  • Philips Epilator Series 4000
  • Philips Epilator Series 4000
  • Philips Epilator Series 4000
  • Philips Epilator Series 4000

Philips Epilator Series 4000
Depilator zasilany sieciowo

BRE247/00
  • Do ciała i obszarów wrażliwych
  • Ze światłem LED
  • +4 akcesoria
  • Depiluj, gol i złuszczaj naskórek
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  • Philips Epilator Series 9000
  • Philips Epilator Series 9000
  • Philips Epilator Series 9000
  • Philips Epilator Series 9000
  • Philips Epilator Series 9000
  • Philips Epilator Series 9000
  • Philips Epilator Series 9000
  • Philips Epilator Series 9000

Philips Epilator Series 9000
Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

BRE719/00
  • Do użytku na mokro i na sucho
  • Do nóg, ciała i okolic bikini
  • Więcej niż depilator
  • 8 nasadek w zestawie
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  • Philips Beauty Set 9900
  • Philips Beauty Set 9900
  • Philips Beauty Set 9900
  • Philips Beauty Set 9900
  • Philips Beauty Set 9900
  • Philips Beauty Set 9900
  • Philips Beauty Set 9900
  • Philips Beauty Set 9900
  • Philips Beauty Set 9900
  • Philips Beauty Set 9900
  • Philips Beauty Set 9900

Philips Beauty Set 9900
Zestaw pielęgnacyjny

BRE750/00
  • Do użytku na mokro i na sucho
  • Do twarzy, ciała, bikini i stóp
  • Zestaw pielęgnacyjny
  • 11 nasadek w zestawie
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  • Philips Epilator Series 4000
  • Philips Epilator Series 4000
  • Philips Epilator Series 4000
  • Philips Epilator Series 4000
  • Philips Epilator Series 4000
  • Philips Epilator Series 4000
  • Philips Epilator Series 4000
  • Philips Epilator Series 4000
  • Philips Epilator Series 4000

Philips Epilator Series 4000
Depilator zasilany sieciowo

BRE257/00
  • Do ciała i okolic bikini
  • Ze światłem LED
  • +4 akcesoria
  • Depiluj, gol i przycinaj włosy
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  • Philips Epilator Series 9000
  • Philips Epilator Series 9000
  • Philips Epilator Series 9000
  • Philips Epilator Series 9000
  • Philips Epilator Series 9000
  • Philips Epilator Series 9000
  • Philips Epilator Series 9000
  • Philips Epilator Series 9000

Philips Epilator Series 9000
Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

BRE718/00
  • Do użytku na mokro i na sucho
  • Do nóg i ciała
  • Więcej niż depilator
  • W zestawie 6 nasadek
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  • Philips Epilator Series 2000
  • Philips Epilator Series 2000
  • Philips Epilator Series 2000
  • Philips Epilator Series 2000
  • Philips Epilator Series 2000
  • Philips Epilator Series 2000

Philips Epilator Series 2000
Depilator zasilany sieciowo

BRE228/00
  • Do nóg
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  • Philips Epilator Series 8000
  • Philips Epilator Series 8000
  • Philips Epilator Series 8000
  • Philips Epilator Series 8000
  • Philips Epilator Series 8000
  • Philips Epilator Series 8000

Philips Epilator Series 8000
Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

BRE708/00
  • Do użytku na mokro i na sucho
  • Do nóg i ciała
  • Skuteczna depilacja
  • Łącznie 3 nasadki
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  • Philips Epilator Series 8000
  • Philips Epilator Series 8000
  • Philips Epilator Series 8000
  • Philips Epilator Series 8000
  • Philips Epilator Series 8000
  • Philips Epilator Series 8000

Philips Epilator Series 8000
Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

BRE709/00
  • Do użytku na mokro i na sucho
  • Do nóg i ciała
  • Skuteczna depilacja
  • 5 nasadek w zestawie
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  • Philips Epilator Series 8000
  • Philips Epilator Series 8000
  • Philips Epilator Series 8000
  • Philips Epilator Series 8000
  • Philips Epilator Series 8000
  • Philips Epilator Series 8000

Philips Epilator Series 8000
Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

BRE711/00
  • Do użytku na mokro i na sucho
  • Do nóg, ciała i okolic bikini
  • Skuteczna depilacja
  • 5 nasadek w zestawie
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  • Philips Beauty Set 9900
  • Philips Beauty Set 9900
  • Philips Beauty Set 9900
  • Philips Beauty Set 9900
  • Philips Beauty Set 9900
  • Philips Beauty Set 9900
  • Philips Beauty Set 9900
  • Philips Beauty Set 9900
  • Philips Beauty Set 9900
  • Philips Beauty Set 9900
  • Philips Beauty Set 9900

Philips Beauty Set 9900
Zestaw pielęgnacyjny

BRE748/00
  • Do użytku na mokro i na sucho
  • Do twarzy, ciała i stóp
  • Zestaw pielęgnacyjny
  • 7 nasadek w zestawie
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  • Philips Epilator Series 2000
  • Philips Epilator Series 2000
  • Philips Epilator Series 2000
  • Philips Epilator Series 2000
  • Philips Epilator Series 2000
  • Philips Epilator Series 2000

Philips Epilator Series 2000
Depilator zasilany sieciowo

BRE227/00
  • Do nóg i ciała
  • Z nasadką masującą
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  • Philips Epilator Series 2000
  • Philips Epilator Series 2000
  • Philips Epilator Series 2000
  • Philips Epilator Series 2000
  • Philips Epilator Series 2000
  • Philips Epilator Series 2000

Philips Epilator Series 2000
Depilator zasilany sieciowo

BRE237/00
  • Do ciała i obszarów wrażliwych
  • +2 akcesoria
  • Depiluj i gol
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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie