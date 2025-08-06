Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Do ciała i obszarów wrażliwych
Ze światłem LED
+4 akcesoria
Depiluj, gol i złuszczaj naskórek
Ciesz się uczuciem gładkiej skóry, które pozostaje niezmienne przez długi czas. Depilator daje Ci swobodę od rutynowych zabiegów usuwania włosów na okres do 4 tygodni.
Ciesz się łatwym i niezwykle gładkim zabiegiem w domu za pomocą tego uroczego depilatora. Chwyta krótkie włoski, tak jak wosk, bez kłopotów związanych z wizytami w salonie czy bałaganu. Mówimy poważnie.
Jednorazowy zakup z opakowaniem na bazie papieru, bez baterii i uchwytem wykonanym w 50% z materiałów pochodzących z recyklingu — ten depilator ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko.
4.8
z 5
91
Opinie
95%
poleca ten produkt
Marcin Przybyl
06/08/2025
Polska
Część promocji
Polecam
Sprzęt testowała moja siostra – a ja z ciekawością obserwowałem, czy epilator naprawdę może zrobić różnicę. No i zrobił
Zalety
Skuteczność – nawet krótkie włoski nie miały szans. Już po jednym przeciągnięciu skóra była naprawdę gładka. Nasadki – w zestawie są różne końcówki, więc można dopasować do różnych części ciała. Super sprawa np. do pach czy miejsc wrażliwych. Podświetlenie – niby drobiazg, ale LED naprawdę pomaga – widać, gdzie coś zostało. Użytkowanie na mokro i sucho – pełna dowolność. W wannie działał bez zarzutu.
Wady
Działa dość głośno – nie jest to wielki problem, ale warto wiedzieć. Delikatne zaczerwienienie po użyciu – u mojej siostry zniknęło po kilku godzinach, więc to raczej standard.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
Sylpedr
23/07/2025
Polska
Część promocji
Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany
Dokładny delikatny nie podrażnia, łatwy w użyciu rewelacja godny polecenia
Zalety
Cichy dociera do każdego włoska delikatny
Wady
nie zauważyłam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
12/06/2025
Polska
Część promocji
Bardzo fajny
Miałam już kiedyś styczność z depilatorem, jednak od jakiegoś czasu ze względu na brak tego czasu postanowiłam odpuścić i włosy jedynie goliłam, maszynką zwykłą lub golarką elektryczną. Muszę przyznać, że jest to jednak uciążliwe i chcąc coś zmienić zdecydowałam, że wrócę do depilatora. Ten depilator zaskoczył mnie swoją poręcznością oraz wbudowaną lampką LED. Jest to świetna opcja, dużo łatwiej można dojrzeć krótkie włoski, które nie zostały jeszcze usunięte. Depilator posiada dodatkowo nakładkę masującą,dzięki której osoby początkujące bądź takie jak ja - wracające do depilacji, chcą uśmierzyć ból. Dla tych co chcą czasami jednak je tylko przyciąć jest opcja golarki. To fajny produkt i przystępny cenowo, także myślę że będzie bardzo rozchwytywany.
Zalety
Łatwość w użyciu, dokładność
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo
87% użytkowników się zgadza, iHUT Holandia, n=28, 2024 r.