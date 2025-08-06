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  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość

Epilator Series 4000Depilator zasilany sieciowo

BRE247/00

4.8
| (91) Opinie | 95% poleca ten produkt
Delikatność i gładkość
Odkryj trwałą i delikatną dla skóry depilację, która zapewnia jej gładkość nawet przez 28 dni. Wiemy, że depilacja może być nieprzyjemna. Ale przy regularnym stosowaniu staje się mniej bolesna!*
Poznaj wszystkie korzyści

Przyjazny dla Ciebie i Twojej skóry

Delikatność i gładkość

  • Do ciała i obszarów wrażliwych

  • Ze światłem LED

  • +4 akcesoria

  • Depiluj, gol i złuszczaj naskórek

Do 4 tygodni gładkości

Do 4 tygodni gładkości

Ciesz się uczuciem gładkiej skóry, które pozostaje niezmienne przez długi czas. Depilator daje Ci swobodę od rutynowych zabiegów usuwania włosów na okres do 4 tygodni.

Łatwa i szybka depilacja

Łatwa i szybka depilacja

Ciesz się łatwym i niezwykle gładkim zabiegiem w domu za pomocą tego uroczego depilatora. Chwyta krótkie włoski, tak jak wosk, bez kłopotów związanych z wizytami w salonie czy bałaganu. Mówimy poważnie.

Zrównoważona gładkość

Zrównoważona gładkość

Jednorazowy zakup z opakowaniem na bazie papieru, bez baterii i uchwytem wykonanym w 50% z materiałów pochodzących z recyklingu — ten depilator ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

91

Opinie

95%

poleca ten produkt

3

06/08/2025

Polska

Polska

Polecam

Sprzęt testowała moja siostra – a ja z ciekawością obserwowałem, czy epilator naprawdę może zrobić różnicę. No i zrobił

Zalety

Skuteczność – nawet krótkie włoski nie miały szans. Już po jednym przeciągnięciu skóra była naprawdę gładka. Nasadki – w zestawie są różne końcówki, więc można dopasować do różnych części ciała. Super sprawa np. do pach czy miejsc wrażliwych. Podświetlenie – niby drobiazg, ale LED naprawdę pomaga – widać, gdzie coś zostało. Użytkowanie na mokro i sucho – pełna dowolność. W wannie działał bez zarzutu.

Wady

Działa dość głośno – nie jest to wielki problem, ale warto wiedzieć. Delikatne zaczerwienienie po użyciu – u mojej siostry zniknęło po kilku godzinach, więc to raczej standard.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo

23/07/2025

Polska

Polska

Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany

Dokładny delikatny nie podrażnia, łatwy w użyciu rewelacja godny polecenia

Zalety

Cichy dociera do każdego włoska delikatny

Wady

nie zauważyłam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo

12/06/2025

Polska

Polska

Bardzo fajny

Miałam już kiedyś styczność z depilatorem, jednak od jakiegoś czasu ze względu na brak tego czasu postanowiłam odpuścić i włosy jedynie goliłam, maszynką zwykłą lub golarką elektryczną. Muszę przyznać, że jest to jednak uciążliwe i chcąc coś zmienić zdecydowałam, że wrócę do depilatora. Ten depilator zaskoczył mnie swoją poręcznością oraz wbudowaną lampką LED. Jest to świetna opcja, dużo łatwiej można dojrzeć krótkie włoski, które nie zostały jeszcze usunięte. Depilator posiada dodatkowo nakładkę masującą,dzięki której osoby początkujące bądź takie jak ja - wracające do depilacji, chcą uśmierzyć ból. Dla tych co chcą czasami jednak je tylko przyciąć jest opcja golarki. To fajny produkt i przystępny cenowo, także myślę że będzie bardzo rozchwytywany.

Zalety

Łatwość w użyciu, dokładność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo

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Przypisy

  1. 87% użytkowników się zgadza, iHUT Holandia, n=28, 2024 r.