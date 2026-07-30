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Wszystkie serie

  • Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.
  • Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.
  • Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.
  • Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.
  • Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.
  • Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.
  • Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.
  • Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.
  • Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.
  • Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.
  • Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.
  • Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.
  • Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.
  • Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.
  • Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.
  • Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.
  • Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.
  • Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.
  • Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.
  • Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.

Epilator Series 9000Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

BRE719/00

5
| (142) Opinie | 100% poleca ten produkt
Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.
Nasz najwydajniejszy depilator dla jedwabiście gładkiej skóry. Przedstawiamy pierwszy na świecie depilator z ProGuide z widocznością 360, zapewniającą skuteczne i delikatne działanie. Więcej niż depilator. Wielofunkcyjny zestaw do depilacji i pielęgnacji ciała.
Poznaj wszystkie korzyści

Uwolnij się od rutyny usuwania włosów nawet na 4 tygodnie.

Skuteczna i delikatna pielęgnacja ciała.

  • Do użytku na mokro i na sucho

  • Do nóg, ciała i okolic bikini

  • Więcej niż depilator

  • 8 nasadek w zestawie

Gładkość do 4 tygodni

Gładkość do 4 tygodni

Zapomnij o codziennej depilacji. Koniec z czekaniem, aż włoski odrosną - usuwa włoski nawet 3 razy krótsze niż wosk.

ProGuide. Mniej bólu, większy komfort skóry*

ProGuide. Mniej bólu, większy komfort skóry*

Pierwszy na świecie depilator z technologią ProGuide i widocznością 360° dla skutecznych i delikatnych efektów. ProGuide pomaga utrzymać idealny, 75-stopniowy kąt depilacji, zapewniając najlepsze rezultaty, oraz napinając skórę dla większego komfortu. Światło LED 360° pozwala łatwiej dostrzec i usunąć jeszcze więcej włosków.

Skutecznie i szybko. Dostrzeż każdy włosek dzięki wbudowanej lampce LED.

Skutecznie i szybko. Dostrzeż każdy włosek dzięki wbudowanej lampce LED.

Szybkie i dokładne rezultaty dzięki technologii Double Action. Chwyta nawet najkrótsze włoski dzięki ceramicznym pęsetom. Chwyta i usuwa włoski o długości już od 0,5 mm. Nie musisz naciskać - po prostu przesuwaj urządzenie. Wbudowana lampka LED sprawia, że żaden włosek się nie ukryje. Depilacja dolnych partii nóg zajmie mniej niż 6 minut.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

142

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

30/07/2026

Polska

Polska

Posiada doskonale funkcje

Świetne urządzenie dla nas kobiet! Pożytecznego każdego dnia a latem niezbędnik w każdej kosmetyczce.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-07-05

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-07-05

22/07/2026

Polska

Polska

Skuteczny sprzęt

Produkt zgodny z opisem, golarka zajmuje niewiele miejsca, więc sprawdzi się również w podróży. Plusem jest możliwość golenia na mokro i sucho.

Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-07-18

Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-07-18

20/07/2026

Polska

Polska

Ułatwia życie.

Świetny produkt, uwielbiam go za to, że ułatwia życie.

Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-06-15

Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-06-15

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. w porównaniu do wersji bez ProGuide.

  2. do 2 lat gwarancji.