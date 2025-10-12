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SatinShave AdvancedSiateczka goląca

CP0634

Wymienna siateczka głowicy golącej

Ta siateczka stanowi barierę ochronną między skórą a elementami tnącymi golarki. Zapewnia dokładne, bezpieczne golenie oraz miękką i gładką skórę.

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Produkty kompatybilne

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

BRE709/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

BRE718/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

BRE719/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

BRE728/00

Beauty Set 9900

Beauty Set 9900
Zestaw pielęgnacyjny

BRE748/00

Beauty Set 9900

Beauty Set 9900
Zestaw pielęgnacyjny

BRE750/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

BRE728/05

6000 Series

6000 Series
Golarka do ciała

BRL128/00

Lady Shaver Series 6000

Lady Shaver Series 6000
Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro

BRL114/00

Lady Shaver Series 8000

Lady Shaver Series 8000
Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro

BRL147/00

Informacje na temat zgodności znajdują się poniżej

Wymienna siateczka głowicy golącej

  • Golarka damska LadyShave

  • Satinelle

  • SatinShave

  • Golarka damska serii 6000, 8000

  • Biały

Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie