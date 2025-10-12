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CP0634
Wymienna siateczka głowicy golącej
Ta siateczka stanowi barierę ochronną między skórą a elementami tnącymi golarki. Zapewnia dokładne, bezpieczne golenie oraz miękką i gładką skórę.
BRE709/00
BRE718/00
BRE719/00
BRE728/00
BRE748/00
BRE750/00
BRE728/05
BRL128/00
BRL114/00
BRL147/00
Golarka damska LadyShave
Satinelle
SatinShave
Golarka damska serii 6000, 8000
Biały
Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.