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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Do ciała, nóg i pach
Z delikatnymi, zaokrąglonymi trymerami
Opatentowane zaokrąglone końcówki trymera delikatnie przesuwają się po wszystkich typach włosów, aby zapobiec zacięciom i skaleczeniom. 80% naszych klientów potwierdza, że nie ma poparzeń ani zaczerwienień*.
Niezależnie od tego, czy planujesz zabieg na całe ciało, czy potrzebujesz korekty, nasze golarki zapewniają szybkie i łatwe rezultaty. system 3 ostrzy przesuwa się w obu kierunkach, aby zapewnić szybkie leczenie. Dzięki wbudowanym dwustronnym trymerom przycina się dłuższe włosy, co przyspiesza golenie.
Golarka do ciała firmy Philips została zaprojektowana z myślą o delikatności i komforcie w różnych obszarach ciała.
Nowość
Nowość
Nowość
4.8
z 5
339
Opinie
96%
poleca ten produkt
Annika05
13/06/2026
Polska
Wspaniała!!!!
Golarki używam od niedawna i jestem zachwycona tym produktem.Pięknie goli bez szarpania włosków. Nie powoduje podrażnień, super leży w dłoni.Nie przeszkadza mi to że nie goli skóry "do łysa",bo nie muszę mieć idealnie gładkich nóg. Najważniejsze że dzięki tej golarce pozbyłam się wrastających włosków i okropnych podrażnień z którymi walczyłam od wielu miesięcy. To cudo zostanie ze mną na bardzo, bardzo długo.
Zalety
Same
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-05-28
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-05-28
Łucja2026
06/05/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo użytkowe urządzenie
To już moja 3 golarka damska marki Philips. Jest estetycznie wykonana, poręczna, można jej używać na sucho i na mokro (co jest bardzo dużym plusem). Dodatkowo bateria trzyma bardzo długo i rzadko trzeba ja ładować. Same plusy! Bardzo polecam!
Przegląd ten został wykonany dla Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-04-26
Przegląd ten został wykonany dla Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-04-26
nadka450
19/11/2025
Polska
Część promocji
Prosta w obsłudze i dokładna golarka
Biorąc pod uwagę prostotę jej użytku oraz cenę myślę że jak najbardziej zasługuje na 5 gwiazdek, bez problemu radzi sobie z włoskami pozostawiając gładką skórę bez zacięć. Czas pracy jest wystarczający a wygląd super.
Zalety
Dokładne golenie i wystarczający czas pracy
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro
Badanie HUT przeprowadzone na grupie 49 osób w 2021 r. w Niemczech