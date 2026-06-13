ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta
  • Depilacja stała się prosta

6000 SeriesGolarka do ciała

BRL128/00

4.8
| (339) Opinie | 96% poleca ten produkt
Depilacja stała się prosta
Delikatne golenie dzięki naszej nowej golarce do ciała. Chroni ona skórę przed zacięciami i skaleczeniami oraz zapewnia szybkie i wygodne golenie w dowolnym miejscu i czasie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz golenia całego ciała, czy szybkiej poprawki.
Poznaj wszystkie korzyści

Delikatna dla Twojej skóry, nawet na wrażliwych obszarach

Depilacja stała się prosta

  • Do ciała, nóg i pach

  • Z delikatnymi, zaokrąglonymi trymerami

Zapobiega zacięciom i skaleczeniom

Zapobiega zacięciom i skaleczeniom

Opatentowane zaokrąglone końcówki trymera delikatnie przesuwają się po wszystkich typach włosów, aby zapobiec zacięciom i skaleczeniom. 80% naszych klientów potwierdza, że nie ma poparzeń ani zaczerwienień*.

Szybkie rezultaty dzięki systemowi 3 ostrzy

Szybkie rezultaty dzięki systemowi 3 ostrzy

Niezależnie od tego, czy planujesz zabieg na całe ciało, czy potrzebujesz korekty, nasze golarki zapewniają szybkie i łatwe rezultaty. system 3 ostrzy przesuwa się w obu kierunkach, aby zapewnić szybkie leczenie. Dzięki wbudowanym dwustronnym trymerom przycina się dłuższe włosy, co przyspiesza golenie.

Odpowiednia dla miejsc wrażliwych

Odpowiednia dla miejsc wrażliwych

Golarka do ciała firmy Philips została zaprojektowana z myślą o delikatności i komforcie w różnych obszarach ciała.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

339

Opinie

96%

poleca ten produkt

13/06/2026

Polska

Polska

Wspaniała!!!!

Golarki używam od niedawna i jestem zachwycona tym produktem.Pięknie goli bez szarpania włosków. Nie powoduje podrażnień, super leży w dłoni.Nie przeszkadza mi to że nie goli skóry "do łysa",bo nie muszę mieć idealnie gładkich nóg. Najważniejsze że dzięki tej golarce pozbyłam się wrastających włosków i okropnych podrażnień z którymi walczyłam od wielu miesięcy. To cudo zostanie ze mną na bardzo, bardzo długo.

Zalety

Same

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-05-28

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-05-28

06/05/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo użytkowe urządzenie

To już moja 3 golarka damska marki Philips. Jest estetycznie wykonana, poręczna, można jej używać na sucho i na mokro (co jest bardzo dużym plusem). Dodatkowo bateria trzyma bardzo długo i rzadko trzeba ja ładować. Same plusy! Bardzo polecam!

Przegląd ten został wykonany dla Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-04-26

Przegląd ten został wykonany dla Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro

Date of Use 2026-04-26

19/11/2025

Polska

Polska

Prosta w obsłudze i dokładna golarka

Biorąc pod uwagę prostotę jej użytku oraz cenę myślę że jak najbardziej zasługuje na 5 gwiazdek, bez problemu radzi sobie z włoskami pozostawiając gładką skórę bez zacięć. Czas pracy jest wystarczający a wygląd super.

Zalety

Dokładne golenie i wystarczający czas pracy

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lady Shaver Series 6000 BRL114/00 Bezprzewodowa golarka do golenia na sucho i mokro

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Badanie HUT przeprowadzone na grupie 49 osób w 2021 r. w Niemczech