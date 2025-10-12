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Przewód USB

CP1788

Przewód USB do ładowania urządzenia

Przewód USB do wygodnego ładowania urządzenia przez port USB. Zgodny tylko z urządzeniami ładowanymi przez port USB

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Epilator Series 8000
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BRE718/00

Informacje na temat zgodności znajdują się poniżej

Przewód USB do ładowania urządzenia

  • Zgodny tylko z urządzeniami ładowanymi przez port USB.

  • Czarny

  • Długość przewodu: 92 cm

  • 2-stykowe

Łatwe odnowienie produktu dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

Części i akcesoria

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie