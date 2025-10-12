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CP1788
Przewód USB do ładowania urządzenia
Przewód USB do wygodnego ładowania urządzenia przez port USB. Zgodny tylko z urządzeniami ładowanymi przez port USB
QI1864/65
QP1924/24
QP1924/28
HS9980/16
XP9407/37
BT3615/15
BRE708/00
BRE709/00
BRE711/00
BRE718/00
Zgodny tylko z urządzeniami ładowanymi przez port USB.
Czarny
Długość przewodu: 92 cm
2-stykowe
Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.