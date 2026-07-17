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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Łatwe, dokładne i przyjazne dla skóry golenie
1 ostrze SkinProtect
1 nasadka do przycinania
1x rękawica do peelingu
Możliwość ładowania, do użytku na mokro lub na sucho
Ostrze SkinProtect zapewnia dodatkową warstwę ochrony przed podrażnieniami wrażliwej skóry pod pachami i skóry intymnej.
Od teraz nasza słynna technologia OneBlade jest przygotowana na golenie pach i miejsc intymnych, bez względu na czas, który upłynął od ostatniego golenia. Podczas gdy szybko działający nożyk ścina wszystkie włoski z prędkością stu cięć na sekundę, zaokrąglone krawędzie i warstwa ochronna na ostrzu wraz z zaokrąglonymi końcówkami chronią wyjątkowo delikatną skórę zarówno pod pachami, jak i w okolicach intymnych.
Chcesz zostawić trochę włosków? Przycinaj włosy w miejscach intymnych i pod pachami tak, jak chcesz. Wystarczy założyć dołączoną nasadkę do przycinania 3 mm.
4.2
z 5
196
Opinie
85%
poleca ten produkt
Zwierzak450
17/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Fajny kompaktowy
Bardzo fajny, kompaktowy sprzęt. Niska cena praktycznie komplet w cenie 2 ostrzy. Super działa w miejscach intymnych a po dokupieniu ostrzy 3d spokojnie można golić zarost na twarzy
Zalety
Cena, jakość,
Wady
Głośna praca
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1924/30 Intimate
Date of Use 2026-02-13
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1924/30 Intimate
Date of Use 2026-02-13
Koń baran
05/05/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ta maszynka jest bardzo wygodna
Bo bardzo dobrze się sprawdza na mojej skórze i jest przyjemna w dotyku skóra i nie mam podrarznień
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-04-12
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1924/22 Intimate
Date of Use 2026-04-12
Gładkie nogi
22/01/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Polecam
Świetna maszynka i co najważniejsze delikatna i nie ma szans by się zaciąć
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1924/22 Intimate
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1924/22 Intimate
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku.
Optymalny sposób golenia w przypadku pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.