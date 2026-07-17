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  • Łatwe, dokładne i przyjazne dla skóry golenie
  • Łatwe, dokładne i przyjazne dla skóry golenie
  • Łatwe, dokładne i przyjazne dla skóry golenie
  • Łatwe, dokładne i przyjazne dla skóry golenie
  • Łatwe, dokładne i przyjazne dla skóry golenie
  • Łatwe, dokładne i przyjazne dla skóry golenie
  • Łatwe, dokładne i przyjazne dla skóry golenie
  • Łatwe, dokładne i przyjazne dla skóry golenie
  • Łatwe, dokładne i przyjazne dla skóry golenie
  • Łatwe, dokładne i przyjazne dla skóry golenie
  • Łatwe, dokładne i przyjazne dla skóry golenie
  • Łatwe, dokładne i przyjazne dla skóry golenie

OneBladeIntimate

QP1924/24

4.2
| (196) Opinie | 85% poleca ten produkt
Łatwe, dokładne i przyjazne dla skóry golenie
Ostrze SkinProtect zapewnia dodatkową warstwę ochrony przed podrażnieniami wrażliwej skóry pod pachami i skóry intymnej.
Poznaj wszystkie korzyści
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Wybierz Philips OneBlade od najczęściej wybieranej marki golarek elektrycznych1

Golenie i przycinanie z dodatkową ochroną skóry

Łatwe, dokładne i przyjazne dla skóry golenie

  • Łatwe, dokładne i przyjazne dla skóry golenie

  • 1 ostrze SkinProtect

  • 1 nasadka do przycinania

  • 1x rękawica do peelingu

  • Możliwość ładowania, do użytku na mokro lub na sucho

Chroni wrażliwe obszary ciała

Chroni wrażliwe obszary ciała

Ostrze SkinProtect zapewnia dodatkową warstwę ochrony przed podrażnieniami wrażliwej skóry pod pachami i skóry intymnej.

Wygodne użytkowanie

Wygodne użytkowanie

Od teraz nasza słynna technologia OneBlade jest przygotowana na golenie pach i miejsc intymnych, bez względu na czas, który upłynął od ostatniego golenia. Podczas gdy szybko działający nożyk ścina wszystkie włoski z prędkością stu cięć na sekundę, zaokrąglone krawędzie i warstwa ochronna na ostrzu wraz z zaokrąglonymi końcówkami chronią wyjątkowo delikatną skórę zarówno pod pachami, jak i w okolicach intymnych.

Nasadka do przycinania 3 mm ułatwia przycinanie włosów

Nasadka do przycinania 3 mm ułatwia przycinanie włosów

Chcesz zostawić trochę włosków? Przycinaj włosy w miejscach intymnych i pod pachami tak, jak chcesz. Wystarczy założyć dołączoną nasadkę do przycinania 3 mm.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

196

Opinie

85%

poleca ten produkt

17/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Fajny kompaktowy

Bardzo fajny, kompaktowy sprzęt. Niska cena praktycznie komplet w cenie 2 ostrzy. Super działa w miejscach intymnych a po dokupieniu ostrzy 3d spokojnie można golić zarost na twarzy

Zalety

Cena, jakość,

Wady

Głośna praca

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1924/30 Intimate

Date of Use 2026-02-13

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1924/30 Intimate

Date of Use 2026-02-13

05/05/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ta maszynka jest bardzo wygodna

Bo bardzo dobrze się sprawdza na mojej skórze i jest przyjemna w dotyku skóra i nie mam podrarznień

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-04-12

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-04-12

22/01/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam

Świetna maszynka i co najważniejsze delikatna i nie ma szans by się zaciąć

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1924/22 Intimate

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP1924/22 Intimate

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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku. 

  1. Optymalny sposób golenia w przypadku pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.