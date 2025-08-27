5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
OneBlade
Wszystkie serie
OneBlade Intimate
Obsługa klienta
QP1924/24
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Instrukcja obsługi
Wszystko (7)
Czy mogę korzystać z urządzenia Philips OneBlade, gdy jest podłączone do gniazdka elektrycznego?
Jak czyścić urządzenie Philips OneBlade?
Czy do ładowania urządzenia Philips OneBlade można użyć dowolnego zasilacza USB?
Gdzie mogę znaleźć model lub numer seryjny golarki maszynki do strzyżenia Philips?
Jak prawidłowo wymienić ostrza urządzenia Philips OneBlade?
OneBladeNasadka zabezpieczająca
OneBladeNasadka do przycinania do golarki do ciała 3 mm
Przewód USB
Zasilacz ścienny USB HQ87
Urządzenie Philips OneBlade nie goli zarostu tak dokładnie, jak tego oczekiwałem
Urządzenie Philips OneBlade nie działa
Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu
Rozwiązywanie problemów i naprawa
Napraw lub wymień uszkodzony produkt
Gwarancja
Zapoznaj się z zasadami gwarancji
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!