      Epilator Series 8000 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

      BRE708/00

      Koniec z włoskami. Skuteczna depilacja. Delikatna pielęgnacja.

      Nasz najbardziej wydajny depilator, najbardziej gładka skóra. Przedstawiamy pierwszy na świecie depilator z ProGuide z widocznością 360 , zapewniającą wydajne i delikatne działanie.

      Koniec z włoskami. Skuteczna depilacja. Delikatna pielęgnacja.

      Uwolnij się od rutyny usuwania włosów nawet na 4 tygodnie.

      • Do użytku na mokro i na sucho
      • Do nóg i ciała
      • Skuteczna depilacja
      • Łącznie 3 nasadki
      Gładkość do 4 tygodni

      Zapomnij o codziennej depilacji. Koniec z czekaniem, aż włoski odrosną - usuwa włoski nawet 3 razy krótsze niż wosk.

      ProGuide. Mniej bólu, większy komfort skóry*

      Pierwszy na świecie depilator z technologią ProGuide i widocznością 360° dla delikatnych i dokładnych efektów. ProGuide pomaga utrzymać idealny, 75°, zapewniając najlepsze rezultaty, oraz napinając skórę dla większego komfortu. Światło LED 360° pozwala łatwiej dostrzec i usunąć jeszcze więcej włosków.

      Szybko i skutecznie. Oświetl. Dostrzeż wszystkie włoski dzięki wbudowanej lampce LED.

      Dokładne i szybkie efekty dzięki technologii Double Action. Chwyta nawet najkrótsze włoski dzięki ceramicznym pęsetom. Usuwa włoski już od 0,5 mm. Nie musisz dociskać - po prostu przesuwaj po skórze. Zintegrowana lampka LED sprawia, że żaden włosek się nie ukryje. Depilacja dolnych partii nóg w mniej niż 6 minut.

      Możliwość użytkowania pod prysznicem (100% pewności)

      Pod prysznicem lub w wannie - depiluj na mokro lub na sucho, tak jak lubisz i jak Ci wygodnie. Ciepła woda relaksuje skórę i sprawia, że depilacja jest bardziej komfortowa. Rączka z antypoślizgową fakturą zapewnia pewny chwyt pod prysznicem.

      Bez wysiłku. Do 60 minut pracy na jednym ładowaniu. Bezprzewodowo.

      Do 60 minut pracy na jednym ładowaniu. Bez przerw. Bez kabla, który ogranicza ruch - z łatwością dotrzesz do każdego miejsca. Nowy design z matowym wykończeniem i antypoślizgową fakturą zapewnia jeszcze pewniejszy chwyt pod prysznicem.

      Kupujesz raz. Używasz latami**

      Jednorazowy zakup, który przetrwa lata.

      Specyfikacja techniczna

      • Akcesoria

        Etui
        Tak
        Głowica depilująca
        Tak
        ProGuide
        Tak

      • Moc

        Rodzaj baterii/akumulatora
        Litowo-jonowy
        Ładowanie
        3 godziny
        Szybkie ładowanie
        Tak
        Czas używania baterii
        Ponad 60 minut

      • Dane techniczne

        Napięcie
        5 V / 1,5 A
        Liczba pęset
        32
        Przewód USB-A
        Tak
        Prędkość działania pęset 1
        64 000 na minutę
        Prędkość działania pęset 2
        70 400 na minutę
        Zasilacz
        Nie

      • Właściwości

        Ustawienia prędkości
        2
        Sieć bezprzewodowa
        Tak

      • Łatwość użytkowania

        Do użytku na mokro i na sucho
        Tak
        Wskaźnik LED
        Tak

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

      • w porównaniu do wersji bez ProGuide.
      • * do 2 lat gwarancji.

