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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Do użytku na mokro i na sucho
Do nóg i ciała
Skuteczna depilacja
Łącznie 3 nasadki
Zapomnij o codziennej depilacji. Koniec z czekaniem, aż włoski odrosną - usuwa włoski nawet 3 razy krótsze niż wosk.
Pierwszy na świecie depilator z technologią ProGuide i widocznością 360° dla delikatnych i dokładnych efektów. ProGuide pomaga utrzymać idealny, 75°, zapewniając najlepsze rezultaty, oraz napinając skórę dla większego komfortu. Światło LED 360° pozwala łatwiej dostrzec i usunąć jeszcze więcej włosków.
Dokładne i szybkie efekty dzięki technologii Double Action. Chwyta nawet najkrótsze włoski dzięki ceramicznym pęsetom. Usuwa włoski już od 0,5 mm. Nie musisz dociskać - po prostu przesuwaj po skórze. Zintegrowana lampka LED sprawia, że żaden włosek się nie ukryje. Depilacja dolnych partii nóg w mniej niż 6 minut.
5.0
z 5
142
Opinie
100%
poleca ten produkt
M1217
30/07/2026
Polska
Część promocji
Posiada doskonale funkcje
Świetne urządzenie dla nas kobiet! Pożytecznego każdego dnia a latem niezbędnik w każdej kosmetyczce.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-07-05
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-07-05
Marta_
22/07/2026
Polska
Część promocji
Skuteczny sprzęt
Produkt zgodny z opisem, golarka zajmuje niewiele miejsca, więc sprawdzi się również w podróży. Plusem jest możliwość golenia na mokro i sucho.
Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-07-18
Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 9000 BRE718/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-07-18
Eliza Mieszkowska
20/07/2026
Polska
Część promocji
Ułatwia życie.
Świetny produkt, uwielbiam go za to, że ułatwia życie.
Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-06-15
Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 9000 BRE719/00 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro
Date of Use 2026-06-15
w porównaniu do wersji bez ProGuide.
do 2 lat gwarancji.