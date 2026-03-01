      Epilator Series 9000 Bezprzewodowy depilator; do użytku na sucho i mokro

      BRE728/00

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Gładkość. Wszechstronność. Delikatna pielęgnacja ciała.

      Nasz najbardziej wydajny depilator, najbardziej gładka skóra. Przedstawiamy pierwszy na świecie depilator z ProGuide z widocznością 360 , zapewniającą wydajne i delikatne działanie. Więcej niż depilator. Wielofunkcyjny zestaw do usuwania włosów i pielęgnacji ciała.

      Epilator Series 9000
      - {discount-value}

      Epilator Series 9000

      Bezprzewodowy depilator; do użytku na sucho i mokro

      łącznie

      recurring payment

      Gładkość. Wszechstronność. Delikatna pielęgnacja ciała.

      Zapomnij o usuwaniu włosków nawet na 4 tygodnie.

      • Do użytku na mokro i na sucho
      • Do nóg, ciała, bikini i stóp
      • Więcej niż depilator
      • Łącznie 9 nasadek
      Gładkość do 4 tygodni

      Zapomnij o codziennej depilacji. Koniec z czekaniem, aż włoski odrosną - usuwa włoski nawet 3 razy krótsze niż wosk.

      ProGuide. Mniej bólu, większy komfort skóry*

      Pierwszy na świecie depilator z technologią ProGuide i widocznością 360° dla skutecznych i delikatnych dla skóry efektów. ProGuide pomaga utrzymać idealny, 75° kąt depilacji, zapewniając najlepsze rezultaty, oraz napinając skórę dla większego komfortu. Lampka LED 360° pozwala łatwiej dostrzec i usunąć jeszcze więcej włosków.

      Skuteczny i szybki. Dostrzeż wszystkie włoski z lampką LED.

      Szybkie i precyzyjne rezultaty dzięki technologii Double Action. Chwyta nawet najkrótsze włoski dzięki ceramicznym pęsetom. Chwyta i usuwa włoski o długości już od 0,5 mm. Nie musisz naciskać - po prostu przesuwaj urządzenie. Dzięki wbudowanej lampce LED dostrzeżesz każdy włosek. Depilacja dolnych partii nóg zajmuje mniej niż 6 minut.

      Depilacja połączona z kompleksową pielęgnacją ciała

      Ciesz się swoim pełnym rytuałem pod prysznicem i chwilą pielęgnacji w domu - od depilacji po kompleksową pielęgnację całego ciała.

      Możliwość użytkowania pod prysznicem (100% pewności)

      Pod prysznicem lub w wannie - depiluj na mokro lub na sucho, tak jak lubisz i jak Ci wygodnie. Ciepła woda relaksuje skórę i sprawia, że depilacja jest bardziej komfortowa. Rączka z antypoślizgową fakturą zapewnia pewny chwyt pod prysznicem.

      Peeling pomaga odsłonić gładszą, bardziej miękką skórę

      Delikatnie złuszcza skórę, wygładza ją i pomaga zapobiegać wrastającym włoskom - przy mniejszym wysiłku niż przy samej ręcznej eksfoliacji.

      Gładkie stopy w kilka minut

      Obrotowy pilnik do pedicure zapewnia całkowitą gładkość w zaledwie 5 minut.

      Bez wysiłku. do 60 minut pracy na jednym ładowaniu. Bezprzewodowo.

      Do 60 minut pracy na jednym ładowaniu. Bez przerw. Bez kabla, który ogranicza ruch - z łatwością dotrzesz do każdego miejsca. Nowy design z matowym wykończeniem i antypoślizgową fakturą zapewnia jeszcze pewniejszy chwyt pod prysznicem.

      Kupujesz raz. Używasz przez lata**

      Jednorazowy zakup, który przetrwa lata.

      Delikatne golenie wrażliwych obszarów.

      Dokładniejsza depilacja skóry we wrażliwych miejscach dzięki dodatkowej głowicy golącej oraz nasadce do przycinania dłuższych włosków. Zapobiega zacięciom i skaleczeniom.

      Pewność siebie zaczyna się tutaj: przycinaj i stylizuj włoski po swojemu

      Przycinaj i stylizuj włoski bez wahania - spersonalizuj pielęgnację okolic bikini dzięki dzięki dodatkowej głowicy i nasadce do przycinania dłuższych włosków.

      Specyfikacja techniczna

      • Akcesoria

        Szczoteczka złuszczająca
        Tak
        Etui
        Tak
        Głowica do przycinania okolic bikini
        Tak
        Nasadka trymera do okolic bikini
        Tak
        Nasadka do przycinania
        Tak
        Głowica depilująca
        Tak
        ProGuide
        Tak
        Głowica do pedicure
        Tak
        Głowica goląca
        Tak

      • Moc

        Rodzaj baterii/akumulatora
        Litowo-jonowy
        Ładowanie
        3 godziny
        Szybkie ładowanie
        Tak
        Czas używania baterii
        Ponad 60 minut

      • Dane techniczne

        Napięcie
        5 V / 1,5 A
        Liczba pęset
        32
        Przewód USB-A
        Tak
        Prędkość działania pęset 1
        64 000 na minutę
        Prędkość działania pęset 2
        70 400 na minutę
        Zasilacz
        Nie

      • Właściwości

        Ustawienia prędkości
        2

      • Łatwość użytkowania

        Sieć bezprzewodowa
        Tak
        Do użytku na mokro i na sucho
        Tak
        Wskaźnik LED
        Tak

      Badge-D2C

      • w porównaniu do wersji bez ProGuide.
      • * do 2 lat gwarancji.

