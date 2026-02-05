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Epilator Series 9000 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

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Epilator Series 9000Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

BRE719/00

Epilator Series 9000 Bezprzewodowa golarka; do golenia na sucho i mokro

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  • Jak korzystać z zestawu do depilacji: kompletny przewodnik
    Jak korzystać z zestawu do depilacji: kompletny przewodnik
  • Przygotuj się: jak przygotować się do czynności usuwania włosów
    Przygotuj się: jak przygotować się do czynności usuwania włosów
  • Niezbędne elementy do skutecznej depilacji
    Niezbędne elementy do skutecznej depilacji
  • Jak dbać o zestaw do depilacji
    Jak dbać o zestaw do depilacji

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Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 4.8 MB
  • 17 December 2025

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