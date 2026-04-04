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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Do nóg i ciała
Z nasadką masującą
Ciesz się uczuciem gładkiej skóry, które pozostaje niezmienne przez długi czas. Depilator daje Ci swobodę od rutynowych zabiegów usuwania włosów na okres do 4 tygodni.
Ciesz się łatwym i niezwykle gładkim zabiegiem w domu za pomocą tego uroczego depilatora. Chwyta krótkie włoski, tak jak wosk, bez kłopotów związanych z wizytami w salonie czy bałaganu. Mówimy poważnie.
Jednorazowy zakup z opakowaniem na bazie papieru, bez baterii i uchwytem wykonanym w 50% z materiałów pochodzących z recyklingu — ten depilator ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko.
4.8
z 5
131
Opinie
95%
poleca ten produkt
Tomek Rakiej
04/04/2026
Polska
Depilator philips 2000 s e r i e s
Super Epilator Philips 2000 s e r i e s jestem zadowolony
Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo
Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo
Tomas Rakiej
03/04/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
golarka
super golarka talezowa do wyrywania wlosów dzieki jest ok
Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo
Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo
JoannaP-S
09/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super produkt.
Produkt zgodny z opisem, praktycznie bezboleśnie wyrywa włoski, golarka też się sprawdza. Polecam.
Zalety
Same +++
Wady
W tym modelu brakuje mi tylko światełka
Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 2000 BRE237/00 Depilator zasilany sieciowo
Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 2000 BRE237/00 Depilator zasilany sieciowo
87% użytkowników się zgadza, iHUT Holandia, n=28, 2024 r.