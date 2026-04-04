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  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość
  • Delikatność i gładkość

Epilator Series 2000Depilator zasilany sieciowo

BRE227/00

4.8
| (131) Opinie | 95% poleca ten produkt
Delikatność i gładkość
Odkryj trwałą i delikatną dla skóry depilację, która zapewnia jej gładkość nawet przez 28 dni. Wiemy, że depilacja może być nieprzyjemna. Ale przy regularnym stosowaniu staje się mniej bolesna!*
Poznaj wszystkie korzyści

Przyjazny dla Ciebie i Twojej skóry

Delikatność i gładkość

  • Do nóg i ciała

  • Z nasadką masującą

Do 4 tygodni gładkości

Do 4 tygodni gładkości

Ciesz się uczuciem gładkiej skóry, które pozostaje niezmienne przez długi czas. Depilator daje Ci swobodę od rutynowych zabiegów usuwania włosów na okres do 4 tygodni.

Łatwa i szybka depilacja

Łatwa i szybka depilacja

Ciesz się łatwym i niezwykle gładkim zabiegiem w domu za pomocą tego uroczego depilatora. Chwyta krótkie włoski, tak jak wosk, bez kłopotów związanych z wizytami w salonie czy bałaganu. Mówimy poważnie.

Zrównoważona gładkość

Zrównoważona gładkość

Jednorazowy zakup z opakowaniem na bazie papieru, bez baterii i uchwytem wykonanym w 50% z materiałów pochodzących z recyklingu — ten depilator ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

131

Opinie

95%

poleca ten produkt

3

04/04/2026

Polska

Polska

Depilator philips 2000 s e r i e s

Super Epilator Philips 2000 s e r i e s jestem zadowolony

Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo

Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo

03/04/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

golarka

super golarka talezowa do wyrywania wlosów dzieki jest ok

Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo

Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 2000 BRE228/00 Depilator zasilany sieciowo

09/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super produkt.

Produkt zgodny z opisem, praktycznie bezboleśnie wyrywa włoski, golarka też się sprawdza. Polecam.

Zalety

Same +++

Wady

W tym modelu brakuje mi tylko światełka

Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 2000 BRE237/00 Depilator zasilany sieciowo

Przegląd ten został wykonany dla Epilator Series 2000 BRE237/00 Depilator zasilany sieciowo

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Przypisy

  1. 87% użytkowników się zgadza, iHUT Holandia, n=28, 2024 r.