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Epilator Series 2000 Depilator zasilany sieciowo
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Instrukcja obsługi
Wszystko (4)
Gdzie jest numer modelu i numer seryjny urządzenia depilującego Philips?
Czy mogę płukać wodą moje produkty do depilacji firmy Philips?
Jak używać nasadek do depilatora Philips?
Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?
EpilatorRękawica złuszczająca
Epilator Series 2000Głowica depilująca
Epilator Series 2000System masujący
Epilator Series 2000Zasilacz
Etui
Depilator Philips nie działa
Depilator firmy Philips nie usuwa skutecznie włosów
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