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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Elastyczna głowica goląca 360°
Czujnik PowerAdapt
Czas golenia 60min
1x Woreczek podróżny
Golarka do głowy Philips Pro serii 5000 została zaprojektowana z myślą o dokładnym goleniu i delikatnym traktowaniu skóry. To idealne narzędzie dla tych, którzy chcą wyglądać stylowo, czuć się pewnie i w pełni wyrażać siebie.
W pełni elastyczna głowica obraca się o 360°, dopasowując się do konturów twarzy i zapewniając optymalny kontakt ze skórą nawet w trudno dostępnych miejscach, jednocześnie zapobiegając nadmiernemu naciskowi, który może powodować dyskomfort i podrażnienia.
Dokładne, komfortowe golenie dzięki tej golarce Philips. Ostrza 36 ComfortCut tej golarki elektrycznej przycinają włosy tuż nad skórą, zapewniając gładkie i równe wykończenie.
Nowość
4.9
z 5
131
Opinie
99%
poleca ten produkt
Piotr Ż.
29/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Zdecydowanie polecam!
Maszynka jest rewelacyjna. Dotychczas używałem bardzo dobrej maszynki do strzyżenia, z profesjonalnej serii znanej firmy, ale to, co robi najnowszy Philips HS998 jest mistrzostwem. Głowa jest ogolona do zera, w bardzo krótkim czasie, bez żadnych podrażnień czy ciągnięcia włosów. Dodatkowym atutem jest fakt, że wszystkie ścięte włosy pozostają wewnątrz urządzenia, dzięki czemu nie śmiecimy podczas strzyżenia. Zdecydowanie polecam wszystkim wahającym się przed zakupem, bo sprzęt jest wart każdej wydanej na niego złotówki. Zalecam też szukania promocji, gdyż standardowa cena (około 700 zł) jest dość wysoka, a można „upolować” w granicach 450 - 500 zł z oficjalnego sklepu Philips.
Zalety
Znakomicie strzyże, nie ciągnie, nie rozsypuje włosów i nie podrażnia skóry.
Wady
Regularna cena jest dość wysoka. Warto szukać lub poczekać na promocję.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Head Shaver Pro 9000 Series HS9980 Golarka klasy premium z eleganckimi akcesoriami
Date of Use 2026-07-14
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Head Shaver Pro 9000 Series HS9980 Golarka klasy premium z eleganckimi akcesoriami
Date of Use 2026-07-14
28/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Chcesz być łysy- kup Philipsa
Świetny sprzęt. Po krótkim, aczkolwiek intensywnym używaniem innej marki na literę R, polecam jednak dopłacić do Philipsa i mieć coś, co po prostu działa i to naprawdę nieźle.
Zalety
Cicha, wygodnya w użytkowaniu, dokładna, długa praca bez ładowania
Wady
Brak zasilacza w zestawie i ładowanie kablem dedykowanym a nie usb-c.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Head Pro seria 7000 HS7980/15 Elektryczna golarka do głowy
Date of Use 2026-07-06
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Head Pro seria 7000 HS7980/15 Elektryczna golarka do głowy
Date of Use 2026-07-06
Robert444564536456
22/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Fantastyczny produkt.
Super działa, nie podrażnia i elegancko goli - to czego potrzebowałem :)
Przegląd ten został wykonany dla Head Pro seria 7000 HS7980/15 Elektryczna golarka do głowy
Date of Use 2026-07-02
Przegląd ten został wykonany dla Head Pro seria 7000 HS7980/15 Elektryczna golarka do głowy
Date of Use 2026-07-02
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku.
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.
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