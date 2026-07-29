ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Rozegraj to na gładko! Serwuje Bartek Kurek
  • Rozegraj to na gładko! Serwuje Bartek Kurek
  • Rozegraj to na gładko! Serwuje Bartek Kurek
  • Rozegraj to na gładko! Serwuje Bartek Kurek
  • Rozegraj to na gładko! Serwuje Bartek Kurek
  • Rozegraj to na gładko! Serwuje Bartek Kurek
  • Rozegraj to na gładko! Serwuje Bartek Kurek
  • Rozegraj to na gładko! Serwuje Bartek Kurek
  • Rozegraj to na gładko! Serwuje Bartek Kurek
  • Rozegraj to na gładko! Serwuje Bartek Kurek
  • Rozegraj to na gładko! Serwuje Bartek Kurek
  • Rozegraj to na gładko! Serwuje Bartek Kurek
  • Rozegraj to na gładko! Serwuje Bartek Kurek
  • Rozegraj to na gładko! Serwuje Bartek Kurek
  • Rozegraj to na gładko! Serwuje Bartek Kurek
  • Rozegraj to na gładko! Serwuje Bartek Kurek

Odbierz dodatkową gwarancję

Testuj 30 dni!

Head Pro seria 5000Elektryczna golarka do głowy

HS5980/15

4.9
| (131) Opinie | 99% poleca ten produkt
Rozegraj to na gładko! Serwuje Bartek Kurek
Golarka do głowy Philips Pro 5000 Series została zaprojektowana z myślą o dokładnym goleniu i delikatnym traktowaniu skóry. Zaawansowana głowica 360° Flexing dopasowuje się do kształtu głowy, a ostrza ComfortCut zapewniają dokładne i równomierne golenie w każdym kierunku.
Poznaj wszystkie korzyści

Najbardziej preferowana na świecie marka urządzeń elektrycznych do pielęgnacji dla mężczyzn1

Od marki nr 1 na świecie w dziedzinie golenia elektrycznego

Rozegraj to na gładko! Serwuje Bartek Kurek

  • Elastyczna głowica goląca 360°

  • Czujnik PowerAdapt

  • Czas golenia 60min

  • 1x Woreczek podróżny

Od marki nr 1 na świecie w dziedzinie golenia elektrycznego*

Od marki nr 1 na świecie w dziedzinie golenia elektrycznego*

Golarka do głowy Philips Pro serii 5000 została zaprojektowana z myślą o dokładnym goleniu i delikatnym traktowaniu skóry. To idealne narzędzie dla tych, którzy chcą wyglądać stylowo, czuć się pewnie i w pełni wyrażać siebie.

Obcinaj włosy w dowolnym kierunku dzięki elastycznej głowicy obracającej się o 360 stopni

Obcinaj włosy w dowolnym kierunku dzięki elastycznej głowicy obracającej się o 360 stopni

W pełni elastyczna głowica obraca się o 360°, dopasowując się do konturów twarzy i zapewniając optymalny kontakt ze skórą nawet w trudno dostępnych miejscach, jednocześnie zapobiegając nadmiernemu naciskowi, który może powodować dyskomfort i podrażnienia.

Gładkie i delikatne golenie dzięki ostrzom ComfortCut

Gładkie i delikatne golenie dzięki ostrzom ComfortCut

Dokładne, komfortowe golenie dzięki tej golarce Philips. Ostrza 36 ComfortCut tej golarki elektrycznej przycinają włosy tuż nad skórą, zapewniając gładkie i równe wykończenie.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

131

Opinie

99%

poleca ten produkt

29/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Zdecydowanie polecam!

Maszynka jest rewelacyjna. Dotychczas używałem bardzo dobrej maszynki do strzyżenia, z profesjonalnej serii znanej firmy, ale to, co robi najnowszy Philips HS998 jest mistrzostwem. Głowa jest ogolona do zera, w bardzo krótkim czasie, bez żadnych podrażnień czy ciągnięcia włosów. Dodatkowym atutem jest fakt, że wszystkie ścięte włosy pozostają wewnątrz urządzenia, dzięki czemu nie śmiecimy podczas strzyżenia. Zdecydowanie polecam wszystkim wahającym się przed zakupem, bo sprzęt jest wart każdej wydanej na niego złotówki. Zalecam też szukania promocji, gdyż standardowa cena (około 700 zł) jest dość wysoka, a można „upolować” w granicach 450 - 500 zł z oficjalnego sklepu Philips.

Zalety

Znakomicie strzyże, nie ciągnie, nie rozsypuje włosów i nie podrażnia skóry.

Wady

Regularna cena jest dość wysoka. Warto szukać lub poczekać na promocję.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Head Shaver Pro 9000 Series HS9980 Golarka klasy premium z eleganckimi akcesoriami

Date of Use 2026-07-14

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Head Shaver Pro 9000 Series HS9980 Golarka klasy premium z eleganckimi akcesoriami

Date of Use 2026-07-14

28/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Chcesz być łysy- kup Philipsa

Świetny sprzęt. Po krótkim, aczkolwiek intensywnym używaniem innej marki na literę R, polecam jednak dopłacić do Philipsa i mieć coś, co po prostu działa i to naprawdę nieźle.

Zalety

Cicha, wygodnya w użytkowaniu, dokładna, długa praca bez ładowania

Wady

Brak zasilacza w zestawie i ładowanie kablem dedykowanym a nie usb-c.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Head Pro seria 7000 HS7980/15 Elektryczna golarka do głowy

Date of Use 2026-07-06

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Head Pro seria 7000 HS7980/15 Elektryczna golarka do głowy

Date of Use 2026-07-06

22/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Fantastyczny produkt.

Super działa, nie podrażnia i elegancko goli - to czego potrzebowałem :)

Przegląd ten został wykonany dla Head Pro seria 7000 HS7980/15 Elektryczna golarka do głowy

Date of Use 2026-07-02

Przegląd ten został wykonany dla Head Pro seria 7000 HS7980/15 Elektryczna golarka do głowy

Date of Use 2026-07-02

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku. 

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.

  2. 2 lata gwarancji + 3 lata przedłużenia po rejestracji na Philips.com w ciągu 90 dni od zakupu