5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Golarki do ciała
Wszystkie serie
Head Pro seria 5000 Elektryczna golarka do głowy
Obsługa klienta
HS5980/15
Idź do sklepu
Zarejestruj produkt
Zarejestruj produkt w ciągu 90 dni od zakupu i uzyskaj rozszerzoną gwarancję (warunki ofert mogą się różnić).
Instrukcja obsługi
Wszystko (25)
Czy można wymienić akumulator golarki Philips?
Jestem uczulony(a) na nikiel. Czy mimo to mogę korzystać z tego urządzenia?
Czy z golarki Philips Head Pro mogę korzystać pod prysznicem?
Czy za pomocą urządzenia Philips Head Pro należy się golić w kierunku zgodnym ze wzrostem włosów czy przeciwnym do niego?
Jak włączyć w golarce Philips Head Pro blokadę podróżną?
Nowość
Head Shaver Pro SeriesUchwyt głowicy golącej
Nasadka zabezpieczająca
Head Shaver Pro 5000 SeriesWspornik
Przewód USB
Zasilacz ścienny USB HQ87
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Moja nowa golarka Philips Head Pro się nie włącza
Z golarki Philips cieknie woda
Po użyciu golarki firmy Philips mam problemy ze skórą
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów nie działa
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów Philips wydaje dziwny dźwięk
Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu
Rozwiązywanie problemów i naprawa
Napraw lub wymień uszkodzony produkt
Gwarancja
Zapoznaj się z zasadami gwarancji
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!