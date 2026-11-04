ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie opakowania
  • Produkt — styl życia
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie opakowania
  • Produkt — styl życia

Head Pro OstrzaOstrza do golarek Head Pro

HS740/15

4.8

| (157) Opinie | 96% poleca ten produkt

Dokładne golenie delikatne dla skóry

Głowice zamienne Head Shaver Pro są wyposażone w samoostrzące się ostrza 36 ComfortCut wykonane ze szwedzkiej stali. Wymieniaj je co 6 miesięcy, aby przywrócić golarkę do 100% wydajności. Głowice HS740 pasują do golarek HS5980, HS7980 i HS9980.

Poznaj wszystkie korzyści

Najbardziej preferowana na świecie marka urządzeń elektrycznych do pielęgnacji dla mężczyzn1

Od marki nr 1 na świecie w dziedzinie golenia elektrycznego*

Dokładne golenie delikatne dla skóry

  • Elastyczna głowica goląca 360°

  • Pasuje do serii 5000, 7000, 9000

  • Ostrza ComfortCut

  • Stal nierdzewna

Od marki nr 1 na świecie w dziedzinie golenia elektrycznego*

Od marki nr 1 na świecie w dziedzinie golenia elektrycznego*

Golarka do głowy Philips Pro została zaprojektowana z myślą o dokładnym goleniu i delikatnym traktowaniu skóry. To idealne narzędzie dla tych, którzy chcą wyglądać stylowo, czuć się pewnie i w pełni wyrażać siebie.

Gładkie i delikatne golenie dzięki ostrzom ComfortCut

Gładkie i delikatne golenie dzięki ostrzom ComfortCut

Dokładne, komfortowe golenie dzięki tej golarce Philips. Ostrza 36 ComfortCut tej golarki elektrycznej przycinają włosy tuż nad skórą, zapewniając gładkie i równe wykończenie.

Wykonane z chirurgicznej stali szwedzkiej

Wykonane z chirurgicznej stali szwedzkiej

Ostrza Philips Head Shaver Pro wykonane są z chirurgicznej stali szwedzkiej, odpornej na korozję i przyjaznej dla skóry

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

157

Opinie

96%

poleca ten produkt

04/11/2026

Polska

Polska

Jest obłędna

Do tej pory goliłem głowę maszynka do twarzy była to jakaś seria 7000, po otworzeniu golarki zobaczyłem że ma biedniejsze ostrzą.... Jednak zdanie co do ich pracy zmieniłem po pierwszym użyciu. Maszynka goli dokładnie, delikatnie i cicho.

Zalety

Jakoś wykonania, kultura pracy

Wady

Brak płynu do czyszczenia w stacji, brak pędzelka do czynienia i szkoda że w polskiej dystrybucji nie ma zestawu z listerkiem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Head Pro seria 9000 HS9980 Elektryczna golarka do głowy

Data użycia 2026-11-03

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Head Pro seria 9000 HS9980 Elektryczna golarka do głowy

Data użycia 2026-11-03

03/11/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepsza golarka do głowy jaką miałem

Bardzo dobra golarka, przy używaniu co dwa dni szybko i sprawnie goli głowę, już nawet nie pamiętam jak często muszę ją ładować.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Head Pro seria 7000 HS7980/15 Elektryczna golarka do głowy

Data użycia 2026-06-03

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Head Pro seria 7000 HS7980/15 Elektryczna golarka do głowy

Data użycia 2026-06-03

02/11/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

zadowolony

jestem bardzo zadowolony z maszynki jak będę musiał zmienić to tylko na nowszy model

Przegląd ten został wykonany dla Head Pro seria 5000 HS5980/15 Elektryczna golarka do głowy

Data użycia 2026-10-26

Przegląd ten został wykonany dla Head Pro seria 5000 HS5980/15 Elektryczna golarka do głowy

Data użycia 2026-10-26

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku. 

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.