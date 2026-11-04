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Raty 3x0% z Klarna
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Dokładne golenie delikatne dla skóry
Głowice zamienne Head Shaver Pro są wyposażone w samoostrzące się ostrza 36 ComfortCut wykonane ze szwedzkiej stali. Wymieniaj je co 6 miesięcy, aby przywrócić golarkę do 100% wydajności. Głowice HS740 pasują do golarek HS5980, HS7980 i HS9980.
Elastyczna głowica goląca 360°
Pasuje do serii 5000, 7000, 9000
Ostrza ComfortCut
Stal nierdzewna
Golarka do głowy Philips Pro została zaprojektowana z myślą o dokładnym goleniu i delikatnym traktowaniu skóry. To idealne narzędzie dla tych, którzy chcą wyglądać stylowo, czuć się pewnie i w pełni wyrażać siebie.
Dokładne, komfortowe golenie dzięki tej golarce Philips. Ostrza 36 ComfortCut tej golarki elektrycznej przycinają włosy tuż nad skórą, zapewniając gładkie i równe wykończenie.
Ostrza Philips Head Shaver Pro wykonane są z chirurgicznej stali szwedzkiej, odpornej na korozję i przyjaznej dla skóry
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.8
z 5
157
Opinie
96%
poleca ten produkt
Melekesz
04/11/2026
Polska
Jest obłędna
Do tej pory goliłem głowę maszynka do twarzy była to jakaś seria 7000, po otworzeniu golarki zobaczyłem że ma biedniejsze ostrzą.... Jednak zdanie co do ich pracy zmieniłem po pierwszym użyciu. Maszynka goli dokładnie, delikatnie i cicho.
Zalety
Jakoś wykonania, kultura pracy
Wady
Brak płynu do czyszczenia w stacji, brak pędzelka do czynienia i szkoda że w polskiej dystrybucji nie ma zestawu z listerkiem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Head Pro seria 9000 HS9980 Elektryczna golarka do głowy
Data użycia 2026-11-03
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Head Pro seria 9000 HS9980 Elektryczna golarka do głowy
Data użycia 2026-11-03
Lkolano
03/11/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Najlepsza golarka do głowy jaką miałem
Bardzo dobra golarka, przy używaniu co dwa dni szybko i sprawnie goli głowę, już nawet nie pamiętam jak często muszę ją ładować.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Head Pro seria 7000 HS7980/15 Elektryczna golarka do głowy
Data użycia 2026-06-03
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Head Pro seria 7000 HS7980/15 Elektryczna golarka do głowy
Data użycia 2026-06-03
karol1975
02/11/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
zadowolony
jestem bardzo zadowolony z maszynki jak będę musiał zmienić to tylko na nowszy model
Przegląd ten został wykonany dla Head Pro seria 5000 HS5980/15 Elektryczna golarka do głowy
Data użycia 2026-10-26
Przegląd ten został wykonany dla Head Pro seria 5000 HS5980/15 Elektryczna golarka do głowy
Data użycia 2026-10-26
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku.
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.